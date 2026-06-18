يساعد IBM® Engineering AI Hub 1.3 فرق الهندسة على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي الوكيل الخاضع للحوكمة عبر دورة حياة العمل بالكامل

تتعرض الفرق الهندسية لضغوط لتقديم منتجات معقدة للغاية بسرعة غير مسبوقة. يظهر هذا الضغط بشكل خاص في صناعات مثل السيارات، والطيران والدفاع، أو القطاع الطبي، حيث أصبحت المنتجات تعتمد بشكل متزايد على البرمجيات، وأصبح النجاح يعتمد على التعاون الوثيق بين مختلف التخصصات. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد الفرق على التحرك بشكل أسرع. يمكنه أتمتة المهام المتكررة أو المعرضة للأخطاء، وتحسين الوصول إلى المعرفة الهندسية وتسريع القرارات.

يتطلب تطبيق الأتمتة الوكيلة عبر دورة حياة العمل مساعدين ووكلاء ذكاء اصطناعي جاهزين للعمل في بيئات خاضعة للتنظيم، والتعامل مع بيانات موثوقة، واحترام سياسات الحوكمة، والتوافق مع المنصات المعتمدة داخل المؤسسات بطريقة آمنة وقابلة للتوسع.



يقدم IBM Engineering AI Hub 1.3 قدرات متقدمة لمعالجة هذه التحديات التي تواجه الأتمتة الوكيلة عبر IBM ELM. يساعد هذا الإصدار الفرق على ربط بيانات الهندسة، والوكلاء الواعيين بالنطاق، ومهام سير العمل المنسقة، حتى يتمكنوا من تطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر اتساقاً عبر دورة الحياة مع الحفاظ على سيطرة المؤسسة.