أصبح IBM Engineering Lifecycle Management 7.1 متاحًا الآن للبنية التحتية السحابية الهجينة.

الذكاء الاصطناعي الحوسبة والخوادم أتمتة تكنولوجيا المعلومات

25 أبريل 2025

مؤلف

Christophe Telep

Product Manager

IBM Engineering

يسرُّنا أن نعلن عن إصدار IBM Engineering Lifecycle Management ‏(ELM) على السحابة الهجينة v1.0. خيار نشر جديد للإصدار IBM Engineering Lifecycle Management v7.1، يقدم هذا الإصدار عملية تثبيت وإدارة مبسطة لحالات خادم ELM الجديدة، مع الاستفادة من تقنية الحاويات ومنصة Red Hat OpenShift Container Platform. ويقدِّم هذا البديل نهجًا محسّنًا ومتقدمًا يعكس معايير الصناعة الحالية، ويضيف إمكانيات وكفاءات جديدة للطريقة التي تتبعها المؤسسات لإعداد وإدارة IBM ELM.

معالجة تحديات بيئات تكنولوجيا المعلومات الحديثة 

تواجه مؤسسات تكنولوجيا المعلومات حول العالم ضغوطًا متزايدة لتحسين كفاءة بنيتها التحتية، والحفاظ على أعلى معايير الجودة للامتثال التنظيمي، وضمان أمان وموثوقية جميع التطبيقات التي تقوم بتثبيتها وصيانتها. ومع تقدُّم مشهد التكنولوجيا، قد يصبح من التحديات العثور على مهندسين محترفين لديهم مجموعة المهارات المطلوبة للتعامل مع نشر التطبيقات وإدارتها وتحسينها، والحفاظ على هؤلاء المهندسين. لذلك، فإن تبسيط وتقليل المهام المتعلقة بالأعباء الإدارية يُعَد أمرًا أساسيًا.

توفِّر الحاويات وحلول إدارة تنسيق الحاويات لفرق تكنولوجيا المعلومات خيارات يمكنها تبسيط نقل أعباء عمل التطبيقات بشكل كبير عبر البيئات المحلية، والسحابات الخاصة، والعامة.

تحمل الحاويات جميع تبعياتها معها، ما يعني أنه يمكن تشغيل البرمجيات دون الحاجة إلى إعادة تكوينها عبر بيئات الحوسبة المختلفة. تعمل حلول إدارة التنسيق مثل منصة Red Hat OpenShift Container على جدولة وأتمتة المهام المتعلقة بالحاويات طوال دورة حياة التطبيق، بما في ذلك النشر واكتشاف الخدمات وتوزيع الأحمال والشفاء الذاتي لضمان التوفر العالي.

ما الذي يمكن توقعه من ELM on Hybrid Cloud v1.0

يتضمن ELM على السحابة الهجينة v1.0 حاويات مُهيأة مسبقًا بشكل قياسي لتطبيقات ELM v7.1 مرفقة بمشغِّل مخصص يقوم بأتمتة العديد من المهام المعقدة والتي تستغرق وقتًا طويلًا، مثل التثبيت، والتكوين، والترقية، والنسخ الاحتياطي والاستعادة، وجمع المعلومات لتحليل المشكلات وحلها.

من المتوقع أن يؤدي تقديم IBM ELM على السحابة الهجينة v1.0 (النشر باستخدام الحاويات) إلى تحقيق العديد من الفوائد، بما في ذلك مستويات جديدة من الأتمتة:

  • التثبيت والتكوين التلقائي لحاويات تطبيقات ELM: إدارة المتطلبات (RM)، وإدارة التغيير والتكوين (CCM)، ومدير نموذج Rhapsody ‏(RMM)، وإدارة الجودة (QM)، والتكوين العالمي (GC)، وأداة إنشاء التقارير (RB)، والرؤى (ENI)، ومحرك استعلام دورة الحياة (LQE) مع LDX، ومكوِّن جمع البيانات (DCC)، وخادم تفويض Jazz ‏(JAS) وخادم فريق Jazz ‏(JTS).
  • التثبيت التلقائي والتراجع عن الإصلاحات المؤقتة
  • مراقبة عُقَد تطبيق ELM وإعادة التشغيل التلقائي حسب الحاجة
  • النسخ الاحتياطي واستعادة تكوين حاويات ELM والإعدادات والأسرار
  • تبسيط الدعم الفني من خلال التجميع الآلي للسجلات والتكوينات

يوفر ELM on Hybrid Cloud v1.0 أيضًا القدرة على نشر تطبيقات ELM v7.1 وإدارتها على أيٍّ من البيئات التالية:

  • منصة الحاويات Red Hat OpenShift (في البيئات المحلية)
  • Red Hat OpenShift on IBM Cloud
  • خدمة IBM Cloud Kubernetes
  • خدمات OpenShift أو Kubernetes الأخرى في السحابات الخاصة أو المحلية

رغم أن هذا الإصدار من IBM ELM on Hybrid Cloud v1.0 يدعم حاليًا عمليات التثبيت الجديدة فقط لتطبيقات ELM، إلا أننا ننوي دعم ترحيل النُسخ الحالية من ELM إلى بيئة السحابة الهجينة في المستقبل، وذلك لضمان تمكُّن جميع المستخدمين من الاستفادة من الأداء المحسَّن وتعزيز الأمان.

ابدأ اليوم

لمعرفة المزيد عن ELM on HC v1.0 وكيف يمكن أن تستفيد منه مؤسستك، يمكنك التسجيل في ندوة الإنترنت لإطلاق IBM Engineering Lifecycle Management on Hybrid Cloud في 3 يونيو 2025.

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