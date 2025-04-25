يتضمن ELM على السحابة الهجينة v1.0 حاويات مُهيأة مسبقًا بشكل قياسي لتطبيقات ELM v7.1 مرفقة بمشغِّل مخصص يقوم بأتمتة العديد من المهام المعقدة والتي تستغرق وقتًا طويلًا، مثل التثبيت، والتكوين، والترقية، والنسخ الاحتياطي والاستعادة، وجمع المعلومات لتحليل المشكلات وحلها.

من المتوقع أن يؤدي تقديم IBM ELM على السحابة الهجينة v1.0 (النشر باستخدام الحاويات) إلى تحقيق العديد من الفوائد، بما في ذلك مستويات جديدة من الأتمتة:

التثبيت والتكوين التلقائي لحاويات تطبيقات ELM: إدارة المتطلبات (RM)، وإدارة التغيير والتكوين (CCM)، ومدير نموذج Rhapsody ‏(RMM)، وإدارة الجودة (QM)، والتكوين العالمي (GC)، وأداة إنشاء التقارير (RB)، والرؤى (ENI)، ومحرك استعلام دورة الحياة (LQE) مع LDX، ومكوِّن جمع البيانات (DCC)، وخادم تفويض Jazz ‏(JAS) وخادم فريق Jazz ‏(JTS).

التثبيت التلقائي والتراجع عن الإصلاحات المؤقتة

مراقبة عُقَد تطبيق ELM وإعادة التشغيل التلقائي حسب الحاجة

النسخ الاحتياطي واستعادة تكوين حاويات ELM والإعدادات والأسرار

تبسيط الدعم الفني من خلال التجميع الآلي للسجلات والتكوينات

يوفر ELM on Hybrid Cloud v1.0 أيضًا القدرة على نشر تطبيقات ELM v7.1 وإدارتها على أيٍّ من البيئات التالية:

منصة الحاويات Red Hat OpenShift (في البيئات المحلية)

Red Hat OpenShift on IBM Cloud

خدمة IBM Cloud Kubernetes

خدمات OpenShift أو Kubernetes الأخرى في السحابات الخاصة أو المحلية

رغم أن هذا الإصدار من IBM ELM on Hybrid Cloud v1.0 يدعم حاليًا عمليات التثبيت الجديدة فقط لتطبيقات ELM، إلا أننا ننوي دعم ترحيل النُسخ الحالية من ELM إلى بيئة السحابة الهجينة في المستقبل، وذلك لضمان تمكُّن جميع المستخدمين من الاستفادة من الأداء المحسَّن وتعزيز الأمان.