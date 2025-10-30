حصلت شركة IBM على جائزة IDC 2025 SaaS CSAT Award في مجال الحوكمة والمخاطر والامتثال المالي للعام الثاني على التوالي

وفقًا لنتائج IDC، تخطط أكثر من 50% من المؤسسات العالمية لزيادة إنفاقها على تطبيقات الحوكمة والمخاطر والامتثال المالي المعتمدة على البرمجيات كخدمة (SaaS) خلال الـ 12 شهرًا القادمة، مع التركيز على مجالات مثل التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وإعداد التقارير المتقدمة، وتعميق تكاملات المنظومة. تواصل شركة IBM استمرار الاستثمار بشكل استراتيجي في هذه المجالات - الجمع بين الأتمتة والبنية السحابية الأصلية وذكاء المخاطر لمساعدة العملاء على تسريع الامتثال وتعزيز صناعة القرار
وكما أشارت شركة IDC، فقد صنف عملاء IBM الشركة فوق المتوسط في كل فئة رئيسية، مع درجات قوية بشكل خاص فيما يتعلق بالقدرات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وسهولة التكامل، وأداء إدارة البيانات. ويؤكد هذا التميز المستمر على التزامنا الدؤوب بمواءمة الابتكار التكنولوجي مع نتائج العملاء.