في صميم هذه الاستراتيجية لتطوير قدرات قابلية الملاحظة تكمن تجربة قابلية ملاحظة ذكية ومتكاملة تجمع بين IBM Instana وTurbonomic وConcert وغيرها.

تتميز هذه التجربة المشتركة بتصميمها المعياري، ما يُتيح للمؤسسات اعتماد ما تحتاجه اليوم والتوسع لاحقًا مع تطور متطلباتها. من خلال توحيد قابلية الملاحظة وتحسين الموارد والامتثال والأتمتة ضمن تجربة مترابطة واحدة، تساعد IBM الفرق على الانتقال من الاستجابة وردّ الفعل إلى الابتكار الاستباقي، ما يضمن بقاء التطبيقات مرنة وفعَّالة ومتوافقة مع أهداف الأعمال.

تتضمن القدرات الرئيسية للتجربة المشتركة ما يلي:

ذكاءً وتكاملًا مشتركًا : طبقة بيانات موحَّدة وتسجيل دخول واحد وتنقُّل وتجربة مستخدم سلسة وسير عمل متسق يربط الفِرَق عبر مختلَف الأدوات.

: طبقة بيانات موحَّدة وتسجيل دخول واحد وتنقُّل وتجربة مستخدم سلسة وسير عمل متسق يربط الفِرَق عبر مختلَف الأدوات. قابلية ملاحظة شاملة من البداية إلى النهاية : تُتيح لتكنولوجيا المعلومات رؤية متعمقة عبر الخدمات الموزعة والتطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والشبكات، ما يساعد على اكتشاف المشكلات وحلها بسرعة أكبر.

: تُتيح لتكنولوجيا المعلومات رؤية متعمقة عبر الخدمات الموزعة والتطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والشبكات، ما يساعد على اكتشاف المشكلات وحلها بسرعة أكبر. ضمان الأداء المتوافق مع التكلفة : تمكين المؤسسات من تحقيق التوازن بين الأداء والكفاءة، لضمان التزام تطبيقات الأعمال بمؤشرات الأداء الرئيسية دون إنفاق مفرط.

: تمكين المؤسسات من تحقيق التوازن بين الأداء والكفاءة، لضمان التزام تطبيقات الأعمال بمؤشرات الأداء الرئيسية دون إنفاق مفرط. المرونة والمخاطر والامتثال : تستفيد الفِرَق من الضمانات الاستباقية والأتمتة الذكية، ما يقلل من المخاطر مع تبسيط الامتثال.

: تستفيد الفِرَق من الضمانات الاستباقية والأتمتة الذكية، ما يقلل من المخاطر مع تبسيط الامتثال. الذكاء الاصطناعي الوكيل في العمليات : يوفر الذكاء الاصطناعي الوكيل رؤى سياقية واكتشافًا استباقيًا ومعالجة تلقائية على نطاق واسع.

: يوفر الذكاء الاصطناعي الوكيل رؤى سياقية واكتشافًا استباقيًا ومعالجة تلقائية على نطاق واسع. AI Assistance: ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مدمجة عبر الأدوات لتوفير إرشادات سياقية واقتراح الخطوات المُثلى التالية وتسريع الحلول على نطاق واسع.

تتزايد المخاطر المتعلقة بعمليات تكنولوجيا المعلومات. تُشير تقارير Forrester إلى أن 77% من صناع القرار في مجال التكنولوجيا بالولايات المتحدة يرون مستويات "متوسطة إلى واسعة" من التشتت التكنولوجي، ما يؤدي إلى تكاليف غير مستدامة وبطء في التسليم وارتفاع في مخاطر الأمن الإلكتروني (تقرير Forrester، لعام 2024). وقد تُكلِّف فترات التعطل المؤسسات أكثر من مليون دولار أمريكي في الساعة الواحدة (تقرير ITIC، لعام 2024).

تحتاج المؤسسات إلى ما هو أكثر من أدوات منفصلة؛ فهي بحاجة إلى تجربة مترابطة تجمع بين المراقبة والتحسين والمرونة. من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات اليومية، تمكِّن IBM فِرَق تكنولوجيا المعلومات من تقليل الجهد المتكرر وإدارة التكاليف وأتمتة المرونة وتسريع وتيرة الابتكار.