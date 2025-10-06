الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

تعزيز الذكاء الاصطناعي لإدارة بيانات المؤسسات من خلال أحدث تحديثات Db2

نشرت ١٠/٠٦/٢٠٢٥

Siji Daniel

Miran Badzak

في TechXchange 2025، نعرض أحدث ابتكارات Db2 التي تساعد المؤسسات على التحديث اليوم والاستعداد للمستقبل. 

تواجه المؤسسات اليوم ضغوطًا مستمرة: فحجم البيانات يزداد، والأعمال أصبحت أكثر تعقيدًا، والذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل طرق المنافسة بين الشركات. وتتطلب مواجهة هذه التحديات أكثر من مجرد قاعدة بيانات - فالأمر يحتاج إلى أساس حديث مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يتميز بالأداء العالي والأمان وإدارة البيانات على نطاق واسع.

ما الجديد في Db2

تحسينات Db2 12.1.3

الإصدار القادم من Db2، 12.1.3، يعزز دور Db2 كقاعدة بيانات مؤسسية جاهزة للذكاء الاصطناعي، ومصممة للتعامل مع أعباء العمل ذات المهام الحساسة وكثيفة البيانات. يقدِّم هذا التحديث تحسينات كبيرة في ثلاثة مجالات:

  • تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي: بالاعتماد على نوع البيانات الجديد من المتجهات، تم توسيع قدرات المتجهات لتشمل الأدوات والجداول الخارجية والروتينات، ما يمكِّن من تنفيذ تحليلات عالية الأداء للبيانات المنظمة وغير المنظمة. يوفر Db2 12.1.3 أيضًا موصِّلات أصلية لأطر عمل Python مثل LangChain وLlamaIndex، ما يُتيح لمطوري تطبيقات الذكاء الاصطناعي بناء تطبيقات التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) مثل روبوتات المحادثة أو أنظمة استرجاع المعرفة بسرعة، من خلال ربط أدوات الذكاء الاصطناعي الشهيرة مباشرةً بقاعدة Db2.

  • قابلية التوسع على مستوى المؤسسات: يوفر IBM Db2 pureScale توفرًا عاليًا لا مثيل له وقابلية توسع فائقة للمؤسسات التي تُدير أنظمة معاملات حرجة وعالية الحجم، وتحتاج إلى تشغيل متواصل على مدار الساعة مع ضمان عدم فقدان البيانات. تساعد التحسينات الأخيرة على تعزيز مرونة pureScale من خلال دعم HADR للطوبولوجيات المختلطة، وإمكانية ترقية أو استعادة البيئات باستخدام صور النسخ الاحتياطي القديمة، وتحسينات AWS Elastic Fabric Adapter (EFA) التي تعزز أداء الشبكة بنسبة تصل إلى 40%.* يُتيح دعم المجموعات الموزعة جغرافيًا على AWS وAzure تنفيذ عمليات نشر عالمية متواصلة مع أدنى زمن انتقال ممكن.

  • جاهزة وآمنة: تحسينات التوافر والأمان تجعل تشغيل Db2 على نطاق واسع أسهل وأكثر أمانًا. تشمل أبرز الميزات إعادة تنظيم الجداول المقسمة حسب النطاق مع الفهارس العالمية عبر الإنترنت لزيادة وقت التشغيل، وإنشاء تلقائي لملف تعريف استعلام SQL لتسهيل تحسين الأداء، وربط Apache Cassandra كمصدر بيانات باستخدام غلاف JDBC. تعمل وظائف إنشاء UUID المضمنة على تبسيط إنشاء المعرِّف الآمن في مهام سير عمل التطبيق. سجلات التدقيق قابلة للتصدير الآن كملفات CSV إلى تخزين الكائنات السحابية لسهولة التكامل مع أدوات SIEM ومنصات التحليلات. يساعد الوصول السريع إلى بيانات التدقيق على تبسيط الالتزام باللوائح والتحقيقات الجنائية، ويُتيح تحليلًا أسرع لأحداث الأمان في السحابة.

تعمل هذه التحسينات على تقليل فترات التعطل، وتعزيز إنتاجية المطورين، وتوفِّر للمؤسسات أساسًا أكثر أمانًا وقابلية للتوسع لبناء تطبيقات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي - ما يبرز كيف يستخدم Db2 الذكاء الاصطناعي مباشرةً في المحرك لتحقيق الأداء والثقة. ترقبوا التوفر العام للإصدار 12.1.3 من Db2 في 5 نوفمبر 2025 واستكشِف الإمكانات الكاملة لـ Db2.

Db2 Intelligence Center

بعد ثلاثة أشهر فقط من الإطلاق، أصبح مركز الذكاء هو منصة التحكم الأساسية لإدارة Db2. قدَّم الإصدار الأخير موجة ثانية من الابتكار تهدف إلى تقليل التعامل مع المشكلات الطارئة ومنح مسؤولي قواعد البيانات سيطرة أكثر استباقية. تشمل النقاط البارزة ما يلي:

  • تحسين الأداء بذكاء باستخدام تحليل تأثير الفهارس.
  • وحدة تحكم مدمجة للتكرار.
  • توسيع نطاق المراقبة مع عشرات الإشارات الجديدة.
  • إعدادات التكوين في متناول يدك.
  • ميزات الأمان والتوافق المحسَّنة.

توسِّع هذه التحديثات أساس موثوقية Db2 على مستوى المؤسسات من خلال إدارة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراقبة موحَّدة وأمان موثوق به. كما تمثِّل هذه خطوة مبكرة نحو مستقبل Db2 القائم على الوكلاء، حيث تظهر الرؤى بشكل استباقي وتصبح الإدارة أبسط وأذكى وأكثر أمانًا. ترقبوا الوصول المبكر وفرصة المساهمة في تشكيل مسار Db2 القائم على الوكلاء.

يقول كلٌّ من Robert Kramer وPatrick Moorhead من Moor Insights & Strategy: "تواصِل Db2 التطور لتلبية احتياجات المؤسسات التقليدية والمتطلبات الجديدة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والبيانات الهجينة". "تم بناء هيكلها حول أولويات اليوم الأساسية: التوافر والنزاهة والأداء والاستعداد للذكاء الاصطناعي - ما يساعد الفِرَق على التعامل مع تعقيد البيانات المتزايد بجهد يدوي أقل".

صُممت لدعم أحمال التشغيل الحساسة على مستوى العالم

يجمع Db2 بين عقود من الثقة المؤسسية والأداء المدعوم بالذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية والإدارة المؤسسية على مستوى عالٍ. مع 12.1.3، أحدث ابتكارات مركز الذكاء، تواصِل Db2 رفع معايير ما يمكن أن تتوقعه المؤسسات من قاعدة بيانات حديثة: توافر دائم وحوكمة بمستوى المؤسسات وعمليات استباقية تتكيف في الوقت الفعلي.

تعرَّف على المزيد حول أحدث تحديثات Intelligence Center

اكتشِف آخر المستجدات في إدارة قاعدة بيانات Db2

