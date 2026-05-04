IBM Db2 Genius Hub يدعم الآن Google Vertex AI وIntel Gaudi لعمليات الاستدلال بالذكاء الاصطناعي

يسعدنا اليوم أن نخطو الخطوة التالية في مهمتنا لتوفير مرونة وأداء لا مثيل لهما، وذلك من خلال الإعلان رسميًا عن دعم Google Vertex AI ومسرعات Intel Gaudi AI.
في IBM، لطالما آمنا بأن بياناتك ينبغي ألا تبقى معزولة في صومعة؛ بل يجب أن تكون المحرك الذي يغذي ذكاء مؤسستك. ولهذا أطلقنا IBM Db2 Genius Hub: طبقة تشغيل موحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، صُممت لإحداث تحول في طريقة إدارة بيئات Db2 وتحسينها، بما يوفر تجربة قاعدة البيانات الذاتية.
ومنذ اليوم الأول، صُمم Genius Hub للتعامل مع أكثر أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي تطلبًا، مع دعم أصلي لكل من Amazon Bedrock ومسرعات AMD Instinct ووحدات NVIDIA H100 Tensor Core لمعالجة الرسوميات، لتشغيل تجربة الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء.
وفي المشهد سريع التطور للذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن فكرة "حل واحد يناسب الجميع" ليست سوى خرافة. فالمؤسسات تحتاج إلى القدرة على اختيار الأجهزة والأنظمة البنائية السحابية التي تتوافق على أفضل نحو مع متطلباتها المحددة في زمن الانتقال، وهياكل التكاليف، واحتياجات سيادة البيانات.
ومن خلال توسيع نطاق دعمنا ليشمل Google Vertex AI وIntel Gaudi، فإننا نمنح عملاء Db2 حرية بناء قدرات الاستدلال بالذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقها بالطريقة التي تناسبهم تمامًا:
ونحن ندرك أنه رغم ما توفره السحابة من مرونة، فإن كثيرًا من عملائنا، ولا سيما في القطاعات شديدة التنظيم مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية، يحتاجون إلى الأمان الذي توفره البيئات المحلية.
صُمم Db2 Genius Hub لعصر السحابة الهجينة. وسواء كنت تحتفظ ببياناتك خلف جدار الحماية الخاص بك أو توسع نطاق عملياتك عالميًا في السحابة، فإن Db2 Genius Hub يوفر لك ما تحتاج إليه.
وبالنسبة إلى المؤسسات التي تعطي الأولوية للتحكم الكامل وجاذبية البيانات، يدعم Db2 Genius Hub الأجهزة عالية الأداء داخل مركز البيانات الخاص بها. ويمكنك الاستفادة من قوة:
وإذا كانت استراتيجيتك تعتمد على السحابة أولًا، فإن Db2 يضمن توافقًا متماثلًا عبر كبار المزودين، بما يتيح لك نقل أحمال التشغيل من دون إعادة كتابة التطبيقات:
إن الانتقال من "الدردشة مع البيانات" إلى "الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء" — حيث يستطيع الذكاء الاصطناعي الاستدلال والتخطيط وتنفيذ المهام — يتطلب بنية تحتية قوية. ومن خلال دعم مجموعة متنوعة من الرقائق والمنصات السحابية، يضمن IBM Db2 Genius Hub ألا تكون قاعدة بياناتك مجرد مستودع للتخزين، بل منصة انطلاق عالية السرعة للجيل التالي من وكلاء الذكاء الاصطناعي.
هل أنت مستعد للتحديث؟ يمكن لعملاء Db2 الحاليين الترقية إلى Db2 AI Editions للحصول على وصول كامل إلى Genius Hub وإلى قدرات الاستدلال الجديدة هذه بدءًا من اليوم.
