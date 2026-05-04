Db2 Genius Hub يضيف قدرات جديدة للتشغيل الذاتي من الجيل التالي

في وقت سابق من عام 2026، قدمنا تجربة قاعدة البيانات الذاتية الجديدة في Db2، والمدعومة من Db2 Genius Hub. واعتمادًا على شبكة من وكلاء الذكاء الاصطناعي، صُمم Db2 Genius Hub لدعم مسؤولي قواعد البيانات عبر ثلاثة مجالات أساسية: الصيانة القائمة على الوكلاء، والمعالجة التصحيحية القائمة على الوكلاء، والاستجابة القائمة على الوكلاء.
وفي مؤتمر Think 2026، نقدم المرحلة التالية في مسيرة التطور الذاتي: ننقل Db2 Genius Hub من ذكاء اصطناعي يوصي إلى ذكاء اصطناعي يتخذ إجراءات، تحت إشراف بشري وضمن ضوابط محددة. وحتى الآن، كان Db2 Genius Hub يؤدي دورًا استشاريًا بحكم تصميمه، إذ يساعد الفرق على تحليل بيانات القياس عن بُعد، وإبراز الأسباب الأساسية المرجحة، والتعامل مع المشكلات التشغيلية.
أما الآن، فيبدأ Db2 Genius Hub في تضييق الفجوة بين الرؤية والتنفيذ.
وأكبر خطوة إلى الأمام تتمثل في التنفيذ. فمع هذا الإصدار، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي في Db2 Genius Hub اقتراح عمليات قواعد البيانات وتنفيذها بعد موافقة المستخدم. وهذا يعني أن الفرق تستطيع الانتقال بصورة أكثر مباشرة من التشخيص إلى الإجراء، من دون التخلي عن التحكم فيما يحدث في بيئات الإنتاج.
ففي كثير من الحوادث، لا تتمثل أبطأ مرحلة في العثور على المشكلة. بل في تحويل التوصية إلى الخطوة الصحيحة، والتحقق منها، وتنفيذها بأمان. وتسد الإجراءات المعتمدة هذه الفجوة من دون إقصاء العنصر البشري.
فعلى سبيل المثال، قد يقترح أحد الوكلاء خطوة تشغيلية محددة، مثل تحديث التكوينات أو إنشاء فهرس، ثم ينتظر من مسؤول قاعدة البيانات (DBA) مراجعتها والموافقة عليها قبل التنفيذ. ولم يعد Genius Hub يقتصر على شرح ما حدث واقتراح الخطوة التالية. بل أصبح الآن قادرًا أيضًا على المساعدة في تنفيذها.
ونجعل استخدام Db2 Genius Hub أسهل داخل الأدوات التي تستخدمها الفرق بالفعل.
ومع إتاحة الوصول إلى MCP لوكلاء Genius Hub، يمكن لعملاء MCP الاتصال بمركز Db2 Genius Hub واستخدام قدراته مباشرة ضمن مهام سير العمل الحالية. ويُعد MCP معيارًا مفتوحًا لربط تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالأدوات والأنظمة الخارجية، مما يجعله وسيلة عملية لإدماج Genius Hub ضمن المجموعة الأوسع من الأدوات التي تستخدمها الفرق بالفعل. (بروتوكول سياق النموذج)
يساعد ذلك على توسيع نطاق Db2 Genius Hub ليتجاوز كونه وحدة تحكم مستقلة، ويصبح جزءًا من البيئة التشغيلية الأوسع.
فبعض المشكلات لا يمكن تشخيصها بالاعتماد على بيانات القياس عن بُعد الخاصة بقاعدة البيانات وحدها. إذ تتطلب هذه المشكلات إشارات من المستوى الأدنى في الخادم المضيف، حيث تفسر حالات وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والتخزين ونظام التشغيل في كثير من الأحيان ما الذي يقف فعلًا وراء هذا السلوك. ومع الوصول الآمن على مستوى المضيف الذي يتيحه Db2 Genius Hub Remote الجديد، يستطيع الذكاء الاصطناعي لدينا دمج السياق على مستوى المضيف ضمن لوحات المعلومات ومهام سير عمل التحليل، بما يمنح الفرق مسارًا أعمق لتحديد المشكلات وطريقًا أكثر مباشرة من العَرَض إلى السبب الأساسي ثم إلى الحل.
كما نضيف دعمًا لأتمتة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي. فمركز Db2 Genius Hub يتجاوز التفاعل الذي يقتصر على لحظات محددة، ليصبح جزءًا من الإيقاع التشغيلي المستمر لفريق قاعدة البيانات.
ومن خلال الجدولة القائمة على الذكاء الاصطناعي وباستخدام اللغة الطبيعية، يمكن لمسؤولي قواعد البيانات (DBAs) الآن أن يطلبوا من Genius Hub تنفيذ الأعمال المتكررة بلغة إنجليزية بسيطة. فعلى سبيل المثال، يمكن لمسؤول قاعدة البيانات أن يقول: "شغّل نسخة احتياطية كل صباح عند الساعة 8"، ليحوّل نية تشغيلية روتينية إلى إجراء مجدول، من دون الحاجة إلى تنسيق البرامج النصية والتقويمات والتذكيرات وربطها معًا.
هذا يغير دور مركز Genius Hub. فلم يعد دوره يقتصر على التدخل عند حدوث عطل. بل أصبح جزءًا من الطريقة التي يُنجز بها العمل الروتيني في قواعد البيانات.
نعمل على توسيع نطاق تشغيل Genius Hub من حيث المكان والكيفية. وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقنا دعم الاستدلال بالذكاء الاصطناعي في Db2 Genius Hub عبر Amazon Bedrock وIBM watsonx.ai وشرائح AMD MI300s لعمليات النشر المحلية بالكامل.
ومع هذا الإصدار، تتوسع مجموعة المنصات التي يمكن للعملاء استخدامها للاستدلال بالذكاء الاصطناعي لتشمل Microsoft AI Foundry وGoogle Vertex AI وشرائح Intel Gaudi لعمليات النشر المحلية. ويمنح ذلك العملاء حرية نشر القدرات الذاتية في Db2، والمدعومة من Genius Hub، بغض النظر عن موقع قواعد بياناتهم، سواء أكانت محلية أم سحابية.
كما نقدم Db2 Genius Hub في صورة خدمة سحابية، بما يتيح للعملاء خيارًا مُدارًا يلغي الحاجة إلى نشر وحدة التحكم وتشغيلها بأنفسهم.
وبالنسبة إلى الفرق التي تبحث عن أسرع طريق لتحقيق القيمة، يوفّر Db2 Genius Hub SaaS وسيلة أبسط للبدء. ويمنح هذا العرض عملاء Db2 SaaS، وكذلك عملاء Db2 الذين يفضلون نموذجًا مُدارًا، إمكانية الوصول إلى Genius Hub من دون الأعباء المرتبطة بتشغيل عملية نشر خاصة بهم لوحدة التحكم.
بدأ Db2 Genius Hub بوصفه ذكاءً اصطناعيًا يوجّهك إلى ما ينبغي فعله. أما الآن، فأصبح قادرًا على تنفيذه نيابةً عنك. وهذا هو التحول الذي يقف وراء هذا الإصدار. فالأمر لا يتعلق بمجرد إضافة مزيد من الميزات، بل بمرحلة جديدة في الرحلة من المساعدة الذكية إلى التشغيل الذاتي الخاضع للإشراف.
ومن المقرر بدء طرح هذه القدرات اعتبارًا من يونيو 2026.
