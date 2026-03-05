IBM Db2 12.1.4 متوفر الآن: تقليل الاحتكاك التشغيلي وتوسيع الاتصال بالبيانات

في 5 مارس 2026، أعلنت IBM عن التوفر العام للإصدار IBM Db2 12.1.4. يركّز أحدث تحديث لإصدار Db2 12.1 على إزالة الاحتكاك التشغيلي اليومي وتوسيع الاتصال بمنصات البيانات الحديثة، ما يبسّط كيفية إدارة الفرق لبيئات البيانات الخاصة بها وتطويرها. يعتمد هذا التحديث على أحدث التطورات في Db2، بما في ذلك IBM Db2 Genius Hub، ويواصل التوجه نحو قدرات أعمق ومتكاملة للذكاء الاصطناعي عبر المنصة.

استنادًا إلى تحسينات تكامل الذكاء الاصطناعي، والتوافر، وقابلية التوسع التي تم تقديمها في الإصدار 12.1.3، يقدّم Db2 12.1.4 تحسينات موجهة تساعد مسؤولي قواعد البيانات (DBAs) وفرق المنصات ومهندسي البيانات على تشغيل Db2 بشكل متوقع مع سهولة التكامل مع بنى مخزن البيانات، ومنصات البيانات الموزعة، وسير عمل الامتثال المرتكز على السحابة.