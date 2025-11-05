الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

IBM Db2 12.1.3 متوفر الآن بشكل عام: تطوير الذكاء الاصطناعي لإدارة بيانات المؤسسة

نشرت 05 نوفمبر 2025
رسم توضيحي رقمي مع أيقونات وصور رمزية ولوحات معلومات لـ Db2
By Siji Daniel and Satya Krishnaswamy

يُسعدنا الإعلان عن التوفر العام (GA) للإصدار IBM Db2 12.1.3، صدر في 5 نوفمبر 2025.

تم تصميم Db2 12.1.3 خصوصًا لأحمال تشغيل المهمة الحساسة وكثيفة البيانات، يوفر Db2 12.1.3 تكاملاً أعمق للذكاء الاصطناعي، وقابلية توسع فئة المؤسسات، وتوافرًا محسنًا—كل ذلك مع تقليل التعقيدات التشغيلية وتحسين الأداء عبر البيئات الهجينة والسحابية.

ما الجديد في Db2 12.1.3

يقدم Db2 12.1.3 أربعة تطورات رئيسية تعمل على تسريع تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز قابلية التوسع في المؤسسة، وتحسين الأداء، وتعزيز الأمن والتكامل عبر البيئات المختلطة.

1. تسريع تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي

يوسع Db2 12.1.3 القدرات ويعمق التكامل مع أطر عمل الذكاء الاصطناعي الرائدة—ما يجعل من الأسرع والأسهل إنشاء التطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي مباشرةً داخل Db2:

  • يعمل Db2 على توسيع قدرات المتجهات عبر مرافق الخدمات والجداول الخارجية والإجراءات الروتينية، ما يتيح إمكانية إجراء تحليلات وعمليات ذكاء اصطناعي وتحليلات عالية الأداء على البيانات المنظمة وغير المنظمة.
  • تسمح الموصلات الأصلية لأطر عمل Python وLangChain وLlamaIndex للمطورين بإنشاء تطبيقات التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) بسرعة، مثل روبوتات المحادثة وأنظمة استرجاع المعرفة، دون حركة البيانات.

تعمل هذه الابتكارات على تقريب الذكاء الاصطناعي من البيانات، ما يمكّن الفرق من إنشاء تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي ونشرها بسرعة وبساطة وثقة.

2. تعزيز قابلية التوسع والمرونة للمؤسسات

يستمر Db2 في تقديم موثوقية وتوافر لا مثيل لهما للمؤسسات التي تدير أنظمة معاملات ذات مهمة حساسة وكبيرة الحجم تتطلب استمرار مدة التشغيل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وعدم فقدان البيانات. وتعمل أحدث التحسينات على Db2 pureScale على تعزيز مرونتها وقابليتها للتوسع:

  • يضمن دعم الطوبولوجيا المختلطة لـ pureScale مع HADR التعافي من الكوارث حتى عندما لا تكون التكوينات الأساسية والاحتياطية متطابقة، ما يقلل من فترة التعطل.
  • وتعمل الترقية أو الاستعادة باستخدام صور النسخ الاحتياطية من المستوى الأدنى على تبسيط عمليات الترحيل، ما يمكّن مديري إدارة الأعمال من تطوير الأنظمة بثقة.
  • توفر تحسينات AWS Elastic Fabric Adapter (EFA) تحسينًا في الأداء يصل إلى 40%، ما يؤدي إلى تسريع أحمال التشغيل كثيفة البيانات.*
  • يتم الآن دعم مجموعات pureScale المشتتة جغرافيًا (GDPC) مع نظام Pacemaker لعمليات النشر المحلية. ويمكن لـ GDPC مع pureScale أيضًا تمكين عمليات النشر النشطة متعددة المناطق على AWS وAzure للعمليات العالمية بأقل زمن انتقال.

تعمل القدرات على تعزيز Db2 بصفته قاعدة البيانات المؤسسية الأكثر مرونة للعمليات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في أي بيئة.

3. تحسين الأداء والتوافر

يقدم Db2 12.1.3 تحسينات في الأداء والتوافر، ما يزيد من مدة التشغيل ويقلل من الضبط اليدوي:

  • تسمح إعادة التنظيم عبر الإنترنت للجداول المقسمة إلى نطاقات مع فهارس عامة بالتوافر المستمر في أثناء الصيانة وتغييرات المخطط.
  • يُلغي الإنشاء التلقائي لملف تعريف بيان SQL حاجة DBAs إلى إنشاء ملفات تعريف التحسين يدويًا، ما يسهل ضبط الاستعلامات وتحسين الأداء.

تقلل هذه التحسينات فترة التعطل والنفقات التشغيلية مع ضمان الأداء الأمثل لأحمال التشغيل.

4. تعزيز الأمن والتكامل

يؤكد Db2 12.1.3 استمرار التزام IBM بإدارة البيانات الموثوقة من خلال قدرات جديدة تبسط الامتثال وتوسع التكامل عبر بيئات متنوعة:

  • يقوم تسجيل التدقيق المتوافق مع السحابة بتصدير سجلات التدقيق بتنسيق CSV لسهولة التكامل مع أدوات SIEM ومنصات التحليلات، ما يتيح تحليل الأحداث الأمنية بشكل أسرع.
  • تعمل وظائف إنشاء معرّف UUID المضمنة على تبسيط إنشاء معرّف آمن للتطبيقات الموزعة.
  • توفر وظائف التشخيص والمراقبة المحسّنة في db2dart رؤية أكبر لسلامة النظام والأداء من أجل الإدارة الاستباقية.
  • يسمح اتحاد Apache Cassandra عبر غلاف JDBC بالاستعلامات المستندة إلى SQL على بيانات Cassandra، ما يوحد الوصول إلى البيانات.

وتوفر هذه الميزات معًا حوكمة أقوى، وتدقيقًا أسهل، ومرونة أكبر عبر البيئات البنائية الهجينة.

صُممت لدعم أحمال تشغيل المهام الحساسة على مستوى العالم

يعمل Db2 12.1.3 على توسيع الأساس المدعوم بالذكاء الاصطناعي المقدم مع 12.1.2، إدخال الذكاء الاصطناعي بشكل أعمق في طبقة قاعدة البيانات مع الحفاظ على الثقة والأداء والتوافر التي تعتمد عليها المؤسسات.

من خلال هذا الإصدار، تواصل Db2 رفع مستوى ما يمكن أن تتوقعه الشركات من قاعدة البيانات الحديثة: الموثوقية الدائمة والأداء الجاهز للذكاء الاصطناعي والأمان الموثوق به على نطاق واسع.

قم بتنزيل Db2 Community Edition مجانًا للبدء اليوم

استكشف أحدث وثائق 12.1.3

وانضم إلى مجتمع Db2 TechXchange

* يعتمد هذا على المقارنة مع إصدار 12.1.2 السابق.

Siji Daniel

Senior Product Manager

IBM Db2

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

