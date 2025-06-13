تتوفر الآن IBM® Data Gate for watsonx 1.2 وData Gate for z/OS 3.2 بشكل عام مع قدرات وميزات إضافية محسّنة.

منذ إطلاق IBM® Data Gate for watsonx، لاقت صدىً واسعًا لدى العملاء بطرق عديدة:

تمكين عملائنا من مزامنة بيانات أجهزة الكمبيوتر المركزي الخاصة بهم بسلاسة في watsonx.data، وهي بحيرة البيانات الهجينة والمفتوحة الوحيدة للذكاء الاصطناعي والتحليلات المؤسسية.

تقديم نهج فائق الكفاءة لاستخدام أحدث بيانات Z لأعباء العمل التحليلات والذكاء الاصطناعي، ونشر بيانات الكمبيوتر المركزي من خلال بروتوكول مزامنة متكامل زمن انتقال قصير وعالية الإنتاجية.

تمت مزامنة مصادر بيانات IBM® Z الرئيسية بما في ذلك Db2 for z/OS وVSAM وIMS مع تنسيق جدول بيانات مفتوح المصدر من Iceberg للوصول إليها بواسطة watsonx.data.

تعتبر بوابة بيانات IBM® Data Gate for watsonx 1.2 قفزة كبيرة إلى الأمام في مهمتنا لتحسين الوصول إلى السحابة الهجينة ودمج بيانات IBM® Z مع التقنيات المتطورة في إطار تصميم التطبيقات الحديثة. فهي تجلب مجموعة من الميزات والتحسينات الجديدة المصممة لتعزيز بيانات Z والتآزر الذكاء الاصطناعي.

تعد Data Gate for z/OS 3.2 خدمة أساسية توفر IBM Z® data وDb2 for z/OS وVSAM وIMS إلى Data Gate for watsonx . كما أنها توفر بيانات متزامنة من Db2 for z/OS إلى أهداف Db2 المحسنة على IBM Cloud Pak for Data. يجلب الوصول عالي السرعة إلى البيانات المدمجة من Db2 لنظام التشغيل z/OS مزايا متعددة مثل تحسين الوصول إلى السحابة الهجينة والتحليلات المتسارعة والذكاء الاصطناعي مع تقليل التكلفة والجهد.