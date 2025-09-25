تم إدراج بيانات IBM والذكاء الاصطناعي في القائمة المختصرة Constellation ShortList للربع الثالث من عام 2025

أصدرت شركة Constellation Research قوائمها المختصرة للربع الثالث من عام 2025، والتي تسلط الضوء على البائعين والحلول التي يجب على قادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات متابعتها للبقاء في طليعة المشهد الرقمي سريع التطور اليوم.
حصلت شركة IBM Data and AI على تكريم في 3 فئات:
تعد Constellation Research شركة استشارية ومحللة رائدة مقرها في منطقة سيليكون فالي بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة، وتسلط الضوء على البائعين ذوي الصلة بالمتبنين الأوائل، ويأتي هذا التكريم منها لشركة IBM ليؤكد على مدى التزام IBM بمساعدة الشركات على تحديث استراتيجية البيانات الخاصة بها، وتوسيع نطاق اعتماد الذكاء الاصطناعي وتحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس باستخدام حلول موثوقة وجاهزة للمؤسسات.
يقول R “Ray” Wang، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Constellation Research: لا شك في أن الانتقال إلى الذكاء الاصطناعي يتطلب عقلية تركز على تحويل البيانات إلى قرارات. "من مستودعات البيانات إلى التحليلات متعددة السحابة ومنصات ذكاء الأعمال والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML)، حازت شركة IBM على تقدير محللي شركة Constellation لتقديمها الحلول التي يطلبها العملاء فعلًا."
معترف بها في القائمة المختصرة لتطبيقات الجيل التالي المدعومة بالذكاء الذكاء الاصطناعي لعام 2025 Data Lakehouses
Watsonx.data هو مستودع بحيرة البيانات الهجين التابع لشركة IBM للذكاء الاصطناعي والتحليلات. فهو يوحّد البيانات المنظمة والبيانات غير المنظمة عبر السحابة أو محليًا لتقديم بيانات أكثر موثوقية للذكاء الاصطناعي. وبفضل الحوكمة المدمجة والتحكم في الوصول، وسهولة توسيع نطاق استيعاب البيانات وإعدادها واسترجاعها وأتمتتها لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
إليك كيفية مقارنتها بمعايير Constellation:
معترف بها في القائمة المختصرة للتحليلات ذات السحابة المتعددة ومنصات ذكاء الأعمال لعام 2025
بعد شهر واحد فقط من إطلاقها، تم اختيار منصة watsonx BI كحل من 7 حلول بارزة في قائمة Constellation المختصرة للتحليلات متعددة السحابة ومنصات ذكاء الأعمال. حيث يساعد حل watsonx BI، المعترف به كواحد من 7 حلول متميزة، الشركات على مواجهة تحديات ذكاء الأعمال الحديثة من خلال قابلية التوسع على مستوى المؤسسات ولما له من حوكمة موثوقة ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.
إليك كيفية مقارنتها بمعايير Constellation:
معترف به في القائمة المختصرة للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لعام 2025
تُمكِّن منصة IBM watsonx.ai الشركات من تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتعلم الآلة ونشر هذه التطبيقات وتوسيع نطاقها في استوديو تطوير واحد موحَّد. حيث إنها تمنح المطورين مرونة كبيرة وخيارات متنوعة لاختيار وتخصيص أي نموذج أساس، والوصول إلى مجموعة كبيرة من أدوات ما قبل البناء والمخصصة والأدوات مفتوحة المصدر، والاستفادة من الإطارات الرائدة وخيارات النشر الهجين عبر السحابة ومحليًا، مما يتيح التجريب السريع وتقليل الوقت اللازم لتحقيق قيمة الأعمال.
فيما يلي بعض النقاط البارزة من معايير قائمة Constellation المختصرة:
لا شك في أن إدراج شركة IBM في ثلاث قوائم قصيرة من قوائم Constellation يعني الاعتراف بتميز نهجها في مجال الذكاء الاصطناعي الموثوق به من فئة المؤسسات. معًا، watsonx.data، توفر watsonx BI و watsonx.ai الأساس للمؤسسات لتحديث منصات البيانات وتشغيل الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق التنفيذ بشكل مسؤول. اكتشف كيف يمكن لمنصة watsonx مساعدة عملك على إطلاق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي الموثوق به على نطاق واسع: