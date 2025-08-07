7 أغسطس 2025
لمساعدة الشركات على الاستعداد لمستقبل قائم على الحوسبة الكمية، تتعاون IBM Consulting وInfoSec Global، وهي شركة تابعة لـ Keyfactor ومزوِّد لحلول إدارة الوضع التشفيري، لتقديم حلول متقدمة لاكتشاف أصول التشفير وجردها عبر جميع الصناعات والمناطق الجغرافية.
يشكِّل التقدم السريع في الحوسبة الكمية تهديدًا متزايدًا لأمن التشفير لدى المؤسسات حول العالم. ستكون الحواسيب الكمية قادرة على اختراق التشفير التقليدي، ما يكشف عن ثغرات في كل طبقة من العمليات الرقمية. يجب اعتبار أي بيانات أو هويات أو اتصالات أو معاملات أو بنية تحتية غير محمية حاليًا بتشفير مقاوم للحوسبة الكمية معرضة للخطر اليوم أو في المستقبل القريب.
عبر مختلَف السلطات القضائية، تتقارب اللوائح حول توقُّع مشترك: يجب جرد أصول التشفير وتقييمها وتحديثها الآن. قامت مؤسسات مثل مجموعة التعاون لأنظمة الشبكات والمعلومات التابعة للمفوضية الأوروبية (NIS)، والمعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتقنية (NIST) التابع لوزارة التجارة الأمريكية، والمركز الوطني للأمن الإلكتروني البريطاني (NCSC) بتوضيح متطلبات الحماية من الحوسبة الكمية والجداول الزمنية المرتبطة بها. ومع ذلك، لا تزال العديد من المؤسسات غير واثقة من كيفية وضع استراتيجياتها، وتقييمها، وتحديثها، وإدارة رحلتها التحولية نحو الحوسبة الكمية.
يجمع هذا التعاون بين شبكة التسليم العالمية لدى IBM Consulting وخبرتها في الأمن المقاوم للحوسبة الكمية ومنصة AgileSec التابعة لشركة InfoSec Global؛ بهدف تسريع انتقال العملاء إلى التشفير المقاوم للحوسبة الكمية وتمكين التحوُّل القائم على المخاطر نحو مرونة التشفير والامتثال على مستوى المؤسسة.
وفقًا لما ذكره ناجي مصطفى، الشريك المؤسس لشركة InfoSec Global والرئيس التنفيذي للأعمال الحالي في Keyfactor، فإن أهمية التعاون مع قادة الصناعة لمساعدة العملاء على فهم وحماية مؤسساتهم في عصر الحوسبة الكمية أمر بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أن: "إرساء المرونة التشفيرية والاستعداد لعصر ما بعد الحوسبة الكمية يتطلب نظام شركاء متقدمًا". وأضاف: "بالشراكة مع IBM Consulting، هدفنا هو تزويد المؤسسات برؤية شاملة وتحكُّم كامل في أصولها التشفيرية -سواء في البيئات التقليدية أم الحديثة- ما يساعدها على اعتماد نهج قائم على المعايير لتحديث التشفير والانتقال إلى التشفير المقاوم للحوسبة الكمية".
تشمل الفوائد التي قد يحصل عليها العملاء من شراكة IBM Consulting وInfoSec Global ما يلي:
أشار Antti Ropponen، الشريك التنفيذي في خدمات الأمن الإلكتروني بشركة IBM Consulting، إلى ضرورة دعم العملاء في تحديث وحماية بنيتهم التشفيرية استعدادًا لتهديدات الحوسبة الكمية.
ويُضيف Ropponen قائلًا: "بالإضافة إلى خدمات التحول الآمن للحوسبة الكمية الواسعة لدينا، سيصبح لدى شبكة مستشاري الأمن الإلكتروني العالمية في IBM Consulting إمكانية الوصول إلى منصة InfoSec Global المعتمدة لاكتشاف الأصول التشفيرية وجردها والتحكم فيها، ما سيساعد العملاء على مواجهة تحديات الثقة الرقمية الحالية، إلى جانب تهديدات الحوسبة الكمية المستقبلية".
تم تصميم منصة AgileSec لتمكين اكتشاف أصول التشفير وتصنيفها وإدارة دورة حياتها عبر البيئات الهجينة والموزعة. ستقدِّم IBM Consulting، الشريك العالمي الأول للمنصة AgileSec، الحل ضمن خدماتها الاستشارية، لمساعدة المستشارين على العمل جنبًا إلى جنب مع العملاء لتقييم أصولهم التشفيرية ومراقبتها وتحديد أفضل ممارسات المعالجة المستمرة.
في المستقبل، ستمكِّن الشراكة IBM Consulting وInfoSec Global من تطوير وتسويق وتقديم حلول إدارة الوضع التشفيري بشكل مشترك، من خلال الاستمرار في دمج منصة AgileSec مع خدمات الأمن الإلكتروني من IBM Consulting. نتطلع إلى مشاركة الابتكارات المستقبلية التي ستساعد عملاءنا المشتركين على مواجهة التحديات الأكثر تعقيدًا في مجال الحوسبة الكمية.
يمكن لخبراء IBM Consulting في مجال أمن الحوسبة الكمية المساعدة على رفع مستوى نقاش مؤسستك حول الأمن المقاوم للحوسبة الكمية ليصبح أولوية استراتيجية طويلة الأمد للأعمال. تعرَّف على خدمات IBM Consulting في مجال الأمن المقاوم للحوسبة الكمية أو احجز ورشة عمل لتأطير مخاطر الحوسبة الكمية.
تعرّف على المزيد عن خدمات Quantum Safe