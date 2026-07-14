توفر ميزة IBM Concert Protect إمكانية جديدة لإثبات قابلية الاستغلال، لمساعدة فِرق الأمن على التركيز على الجوانب الأكثر أهمية

يُحدث الذكاء الاصطناعي تغييراً جذرياً في إدارة الثغرات الأمنية.

تُظهر التطورات الحديثة في الذكاء الاصطناعي، ومنها العمل الذي تجريه IBM Research على Mythos، مدى السرعة التي أصبح من الممكن بها اكتشاف الثغرات الأمنية في البرمجيات. ورغم أن هذا التطور يمثل تقدمًا كبيرًا للمدافعين، فإنه يفرض أيضًا تحديًا تشغيليًا جديدًا. فكل تحسن في قدرات الاكتشاف يزيد عدد الثغرات الأمنية التي يتعين على المؤسسات التحقيق فيها، وتحديد أولوياتها، ومعالجتها.

استجابت منصات الأمن الحديثة لهذا التحدي بتحسين أساليب تحديد الأولويات. فهي تجمع بين إشارات متعددة، مثل الأهمية الحيوية للأعمال وCVSS وEPSS وأهمية الأصول والتنبؤات بقابلية الاستغلال، لمساعدة المؤسسات على الحد من الضوضاء. وتمثل هذه الأساليب تقدمًا مهمًا، لكنها لا تزال تستند إلى الاحتمالات بدلًا من الأدلة.

تحتاج المؤسسات على نحو متزايد إلى ما هو أكثر من تحديد الأولويات. إنها تحتاج إلى إثبات.

قد تبدو إحدى الثغرات الأمنية بالغة الخطورة، لكنها قد تظل غير قابلة للوصول بسبب وسائل الحماية في أثناء التشغيل، أو تجزئة الشبكة، أو ضوابط الهوية، أو منطق التطبيق. وفي الوقت نفسه، تُظهر نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة قدرتها على ربط عدة ثغرات أمنية أقل خطورة، ونقاط ضعف في التكوين، وأذونات الهوية، وحالات انكشاف البنية التحتية، لتكوين مسارات هجوم قابلة للتنفيذ. لذلك، أصبح فهم قابلية الاستغلال ضمن سياق بيئة المؤسسة نفسها لا يقل أهمية عن فهم مستوى الخطورة.

صُممت منصة IBM Concert لتوفير هذا السياق من خلال ربط معلومات التطبيقات والبنية التحتية وبيئة التشغيل والهوية والشبكة والأعمال ضمن رؤية تشغيلية موحدة. وتستند ميزة IBM Concert Protect الجديدة إلى هذا الأساس للتحقق من قابلية الاستغلال قبل بدء المعالجة.