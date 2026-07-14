توفر ميزة IBM Concert Protect إمكانية جديدة لإثبات قابلية الاستغلال، لمساعدة فِرق الأمن على التركيز على الجوانب الأكثر أهمية

صُممت IBM Concert لتوفير هذا السياق من خلال ربط معلومات التطبيقات والبنية التحتية وبيئة التشغيل والهوية والشبكة والأعمال في رؤية تشغيلية موحدة.
تقدم IBM اليوم إمكانية جديدة ضمن IBM Concert Protect، متاحة حاليًا في مرحلة المعاينة التقنية، تساعد المؤسسات على تجاوز الأساليب التقليدية لتحديد أولويات الثغرات الأمنية من خلال تقديم إثبات على قابلية استغلالها. وبدلًا من الاعتماد حصريًا على درجات الخطورة أو التنبؤات بقابلية الاستغلال، تربط هذه الإمكانية باستمرار بين سياق التطبيقات والبنية التحتية وبيئة التشغيل والهوية والشبكة والأعمال، للتحقق مما إذا كان من الممكن بالفعل استغلال ثغرة أمنية داخل بيئة العميل.
وتستند هذه الإمكانية الجديدة إلى السياق التشغيلي الموحد الذي توفره منصة IBM Concert، ما يتيح لفِرق الأمن والتطوير والعمليات التركيز على الثغرات الأمنية التي تمثل مخاطر فعلية على الأعمال، وتسريع معالجتها، وتحسين دقة عمليات الأمن المدعومة بالذكاء الاصطناعي وكفاءتها.
يُحدث الذكاء الاصطناعي تغييراً جذرياً في إدارة الثغرات الأمنية.
تُظهر التطورات الحديثة في الذكاء الاصطناعي، ومنها العمل الذي تجريه IBM Research على Mythos، مدى السرعة التي أصبح من الممكن بها اكتشاف الثغرات الأمنية في البرمجيات. ورغم أن هذا التطور يمثل تقدمًا كبيرًا للمدافعين، فإنه يفرض أيضًا تحديًا تشغيليًا جديدًا. فكل تحسن في قدرات الاكتشاف يزيد عدد الثغرات الأمنية التي يتعين على المؤسسات التحقيق فيها، وتحديد أولوياتها، ومعالجتها.
استجابت منصات الأمن الحديثة لهذا التحدي بتحسين أساليب تحديد الأولويات. فهي تجمع بين إشارات متعددة، مثل الأهمية الحيوية للأعمال وCVSS وEPSS وأهمية الأصول والتنبؤات بقابلية الاستغلال، لمساعدة المؤسسات على الحد من الضوضاء. وتمثل هذه الأساليب تقدمًا مهمًا، لكنها لا تزال تستند إلى الاحتمالات بدلًا من الأدلة.
تحتاج المؤسسات على نحو متزايد إلى ما هو أكثر من تحديد الأولويات. إنها تحتاج إلى إثبات.
قد تبدو إحدى الثغرات الأمنية بالغة الخطورة، لكنها قد تظل غير قابلة للوصول بسبب وسائل الحماية في أثناء التشغيل، أو تجزئة الشبكة، أو ضوابط الهوية، أو منطق التطبيق. وفي الوقت نفسه، تُظهر نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة قدرتها على ربط عدة ثغرات أمنية أقل خطورة، ونقاط ضعف في التكوين، وأذونات الهوية، وحالات انكشاف البنية التحتية، لتكوين مسارات هجوم قابلة للتنفيذ. لذلك، أصبح فهم قابلية الاستغلال ضمن سياق بيئة المؤسسة نفسها لا يقل أهمية عن فهم مستوى الخطورة.
صُممت منصة IBM Concert لتوفير هذا السياق من خلال ربط معلومات التطبيقات والبنية التحتية وبيئة التشغيل والهوية والشبكة والأعمال ضمن رؤية تشغيلية موحدة. وتستند ميزة IBM Concert Protect الجديدة إلى هذا الأساس للتحقق من قابلية الاستغلال قبل بدء المعالجة.
تقدم الميزة الجديدة عدة تحسينات تساعد المؤسسات على الحد من حالات الانكشاف بفاعلية أكبر:
يوضح أحد العروض التوضيحية أثر هذه الإمكانية. فقد أسفرت عدة أدوات لفحص الثغرات الأمنية عن أكثر من 5700 نتيجة. وتحققت ميزة IBM Concert Protect من هذه النتائج، وقلّصتها إلى 12 ثغرة أمنية فقط ثبتت قابليتها للاستغلال وكانت تتطلب اهتمامًا فوريًا.
بدلًا من مناقشة درجات الخطورة أو إعادة بناء مسارات الهجوم يدويًا، تستطيع فِرق الأمن والتطوير التركيز فورًا على معالجة المشكلات الأكثر أهمية.
تواجه المؤسسات في مختلف القطاعات تحديات متشابهة، رغم اختلاف بيئاتها.
والهدف واحد في جميع القطاعات: تقليل الجهد المبذول في التحقيق، وتعزيز الثقة في إجراءات المعالجة، ومساعدة فِرق الأمن والتطوير على التركيز على الثغرات الأمنية ذات الأهمية الفعلية.
مع توسيع المؤسسات نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات والعمليات الأمنية، لن يعتمد النجاح على اختيار النموذج المناسب فحسب. ففاعلية الذكاء الاصطناعي لا تتجاوز جودة البيانات والسياق اللذين يتلقاهما.
ومن خلال توفير فهم مترابط للتطبيقات والبنية التحتية وبيئات التشغيل والهويات والشبكات وعمليات الأعمال، تتيح منصة IBM Concert للذكاء الاصطناعي تجاوز تحديد الأولويات نحو تقديم الإثبات واتخاذ إجراءات منسقة. وتمثل ميزة IBM Concert Protect المثال الأول على الكيفية التي يساعد بها هذا الأساس المؤسسات على إثبات قابلية الاستغلال، والحد من حالات الانكشاف، وتسريع المعالجة، وتأمين البرمجيات بثقة أكبر.
تعرّف على كيفية توفير منصة IBM Concert للسياق التشغيلي المترابط الذي يدعم عمليات الأمن والمرونة والتشغيل المعززة بالذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة.