IBM Cognos Analytics 12.1.3: ذكاء أعمال محكوم للمؤسسات القائمة على الوكلاء

معظم المؤسسات أصبح لديها بيانات أكثر من أي وقت مضى، وطلبات إعداد تقارير أكثر مما يمكن لفرقها إدارته، وعدد من مشاريع الذكاء الاصطناعي التجريبية أكبر مما صممت نماذج الحوكمة لدعمه. يرغب القادة في الحصول على إجابات أسرع. وتريد الجهات التنظيمية ضوابط أكثر وضوحًا. ويريد مستخدمو الأعمال أدوات تحليل ضمن الأدوات التي يستخدمونها بالفعل. وفي الوقت نفسه، لا تزال فرق ذكاء الأعمال مطالبة بالحفاظ على التقارير الموثوقة، وإدارة المقاييس، ودعم عمليات التدقيق، والاستجابة للطلبات العاجلة المتلاحقة.

تظل التقارير محورية في صناعة القرار المؤسسية. فملفات مجالس الإدارة، والبيانات المالية، والطلبات التنظيمية، ولوحات المعلومات التشغيلية، وبطاقات الأداء التنفيذية كلها تتطلب الدقة ووضوح المصدر والموثوقية. ويتمثل التحدي في أن أساليب إعداد التقارير التقليدية تتطلب الكثير من الجهد اليدوي. يقضي المحللون وقتًا في البحث عن المحتوى، وتفسير الأرقام، وإعادة بناء التنسيقات، والإجابة عن أسئلة مماثلة بشكل متكرر. مستخدمو الأعمال ينتظرون، بينما تتولى فرق تكنولوجيا المعلومات والحوكمة إدارة المخاطر.

Cognos Analytics 12.1.3 يدمج الذكاء الاصطناعي الوكيل في طبقة ذكاء الأعمال المحوكمة، ما يساعد الفرق على العمل بسرعة أكبر مع البقاء متصلين بالبيانات والمقاييس وقواعد الأمان المعتمدة. يأتي هذا الإصدار الجديد مزودًا بأربع إمكانات رئيسية: