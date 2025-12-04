يعمل IBM Cloud Sync على تبسيط إدارة نظام أسماء النطاقات متعدد السحابات وتعزيز المرونة

تعمل الشركات بشكل متزايد على تشغيل التطبيقات عبر العديد من مزودي السحابة لتحسين الأداء والتوافر والمرونة. على الرغم من أن نظام أسماء النطاقات مبني على معايير IETF RFC، فإن كل مزود خدمة سحابية يضيف بنيات توجيه حركة المرور والبيانات الوصفية وأطر عمل السياسات الخاصة به. وهذه الاختلافات تُصعِّب على المسؤولين تطبيق تكوين موحد عبر البيئات، ما يزيد من تعقيد إستراتيجيات المرونة ويبطئ من تبني نهج السحابات المتعددة.

وفقًا لبحث EMA، فإن 56% من الشركات متعددة السحابات تكافح من أجل مزامنة بيانات نظام أسماء النطاقات. يعالج IBM Cloud Sync هذه المشكلة مباشرة من خلال تمكين المزامنة في زمن شبه حقيقي لمناطق نظام أسماء النطاقات والسجلات وسياسات توجيه حركة المرور بين IBM NS1 Connect وAmazon Route 53، وهما من أكثر منصات أنظمة أسماء النطاقات الموثوقة في هذا المجال.

عندما لا تتوفر عمليات النقل التقليدية للمنطقة (XFR)، تعتمد العديد من الفرق على البرامج النصية اليدوية أو الأدوات المخصصة لمحاذاة تكوينات نظام أسماء النطاقات عبر البيئات، وهي أساليب معرضة للخطأ وتعتمد على مزامنة مهام cron ويصعب صيانتها. يتخلص IBM Cloud Sync من هذه التحديات من خلال أتمتة المزامنة وترجمة بيانات نظام أسماء النطاقات عبر مزودي الخدمات، ما يُمكِّن NS1 Connect وAmazon Route 53 من العمل بالتوازي باتساق كامل.