يقدم Software Hub 5.4 وSoftware Hub Premium 5.4 ميزة جديدة لدعم كفاءة المستأجرين لعمليات النشر المؤسسية إلى جانب التحسينات التي ترتقي بعمليات نشر المنصة وصيانتها.

يتيح تقديم دعم تعدد المستأجرين للمؤسسات دعم عدة فرق بكفاءة على منصة مشتركة مع تعزيز التحكم والمرونة والاتساق عبر البيئات. بينما تساعد عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة المبسطة، وأوقات التثبيت والترقية الأسرع، وتحسين رؤية وصول المستخدمين في تقليل العبء التشغيلي وتقوية الحوكمة.

يقدم مساعد الذكاء الاصطناعي تطورات جديدة في قدراته القائمة على الوكلاء، مما يحسِّن تحكم المستخدم والمرونة والتجربة الشاملة عبر القدرات الرئيسية.