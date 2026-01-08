تعلن IBM Cloud Object Storage عن مستوى تسعير مخفّض لتوفير حلول أكثر اقتصادية على نطاق المؤسسات.
نقدِّم أقل سعر One-Rate لدينا حتى الآن للبيئات واسعة النطاق: 10 دولارات أمريكية لكل تيرابايت شهريًا لسِعات 2 بيتابايت فما فوق.
يمثِّل هذا خطوة كبيرة نحو تخزين سحابي فعَّال من حيث التكلفة وقابلية التنبؤ، للمؤسسات التي توسِّع استخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات وأعباء العمل سحابية الأصل إلى مستويات متعددة من البيتابايت.
تتزايد بيانات المؤسسات بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، لكن تكاليف التخزين لا يجب أن تتزايد معها. عندما تصل سعة التخزين الإجمالية ضمن One-Rate إلى 2 بيتابايت أو أكثر، يتم تسعير السعة بأكملها بـ 10 دولارات لكل تيرابايت، وليس فقط السعة التي تتجاوز 2 بيتابايت.
هذا يعني أن نموذجنا الثابت والشامل يوفر الآن أكثر من 75% انخفاضًا في تكاليف التخزين السنوية -بما في ذلك النقل والعمليات- مقارنةً بالخطط المقاسة النموذجية من مزوِّدي السحابة الآخرين الرائدين. تُعَد هذه الوفورات ذات أهمية خاصة للمؤسسات التي تعمل على توحيد بحيرات البيانات، أو الانتقال من البنية التحتية المحلية، أو دعم مبادرات الذكاء الاصطناعي باستخدام مجموعات بيانات ضخمة.
تم تصميم هذه الفئة لتحقيق هدفين: 1) خفض التكلفة الإجمالية للملكية لأعباء العمل عالية النمو والمدفوعة بالذكاء الاصطناعي؛ و2) الحفاظ على تسعير One-Rate الشامل والأداء المتسق على نطاق واسع.
تقدِّم خطة One-Rate من IBM Cloud Object Storage سعرًا شهريًا ثابتًا يشمل كل شيء: التخزين، والاسترجاع، واستدعاءات واجهات برمجة التطبيقات، والخروج. لا توجد بنود منفصلة، ولا فواتير مفاجئة عندما تكون بياناتك نشطة. كلما زادت كمية التخزين، انخفض السعر لكل جيجابايت - ويتم تطبيق هذه التوفيرات على سعة التخزين لديك بأكملها. باختصار، تقدِّم خطة One-Rate:
إليك كيف يتدرج سعر One-Rate مع حجم بياناتك، بما في ذلك الآن فئة 2PB+ الجديدة:
سواء أكنت تبني بحيرات بيانات للذكاء الاصطناعي تتطلب وصولًا مستمرًا إلى بيانات التدريب، أم تُدير تطبيقات سحابية أصلية ذات احتياجات تخزين ديناميكية، أم تُشرف على مخازن محتوى غنية بالوسائط على نطاق عالمي - توفِّر لك خطة One-Rate الثقة في التوسع دون القلق بشأن تكاليف التخزين.
هل أنت مستعد لاكتشاف كيف يمكن لخطة One-Rate والفئة الجديدة 2PB+ دعم أعباء العمل الخاصة بك؟ تفضّل بزيارة صفحة تسعير IBM Cloud Object Storage أو التواصل مع ممثل IBM لديك لتأمين الوفورات التي تصل إلى 75% قبل 31 مارس 2026.