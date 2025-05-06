تعلن IBM Cloud عن تعاونات وعروض جديدة لدفع التحول في مجال الذكاء الاصطناعي ومواجهة التحديات التنظيمية المتغيرة.

6 مايو 2025
لقد شهدنا في IBM كيف يمكن لمنهج السحابة الهجينة أن يدعم بشكل كبير الذكاء الاصطناعي، والأمن، والامتثال للمؤسسات العالمية من خلال تقديم المرونة، والتحكم، والقابلية للتوسع عبر بيئات متعددة. نعمل يوميًا مع العملاء لجعل استراتيجياتهم في السحابة الهجينة أكثر تركيزًا وتهدِف إلى تحقيق تحوُّل فعلي - منهجية نطلق عليها "التصميم الهجين". يتضمن هذا النهج اتخاذ المؤسسات لقرارات مدروسة لوضع أعباء العمل بناءً على المرونة، والأداء، والأمن، والامتثال التنظيمي، والتكلفة الإجمالية للملكية.
في النصف الأول من عام 2025، أعلنت IBM Cloud عن عدد من التعاونات والعروض الجديدة لدعم العملاء في رحلة التحديث المصممة وفق نهج "التصميم الهجين"، ولتلبية احتياجاتهم في ظل المشهد التنظيمي المتغير. إليك كل ما تحتاج إلى معرفته.
مع تركيز المؤسسات على التحول نحو الذكاء الاصطناعي، بدأ الكثيرون يدركون أن البنية التحتية عالية الأداء ضرورية لتسريع الابتكار، خاصةً لتمكين اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن عمليات الأعمال. كما تأخذ المؤسسات في الحسبان الفعالية من حيث التكلفة عند النظر في اعتماد وحدات معالجة الرسومات والمسرِّعات لأعباء العمل الخاصة بها.
لتلبية هذا الطلب في السوق، تعمل IBM على توسيع شراكاتها في مجال وحدات معالجة الرسومات والمسرِّعات لدعم أعباء عمل الذكاء الاصطناعي. أصبحت وحدة معالجة الرسومات AMD Instinct MI300X متاحة الآن بشكل عام على IBM Cloud، مع خطط للتكامل عبر منصة watsonx ومنصات Red Hat للذكاء الاصطناعي. يُضيف IBM Fusion HCI دعمًا لوحدات AMD Instinct MI210 GPU، ما يوفر خيارات إضافية فعَّالة من حيث التكلفة. تستخدِم IBM أيضًا أنظمة NVIDIA GB200 NVL72 من الجيل التالي على مستوى الأرفف لتطوير عائلة Granite من نماذج الأساس المؤسسية، وقد أعلنت مؤخرًا عن دعم وحدات معالجة الرسومات NVIDIA H200. تعتمد هذه الإضافات على قاعدة IBM المثبَّتة الواسعة لمنصات الحوسبة المتسارعة NVIDIA. تقدِّم IBM أيضًا مسرِّعات الذكاء الاصطناعي Intel Gaudi 3، ما يعزز التزامها بتوفير بنية تحتية مرنة لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.
لتسهيل الوصول إلى الذكاء الاصطناعي، تعمل IBM على تعزيز تعاونها مع Red Hat. أصبح Red Hat AI InstructLab متاحًا الآن بشكل عام كخدمة على IBM Cloud، ما يُتيح للشركات بناء ونشر نماذج ذكاء اصطناعي توليدي مخصصة تلبي احتياجاتها، باستخدام بيانات خاصة، ودون الحاجة لتثبيت برامج أو إدارة وحدات معالجة رسومات. من خلال تبسيط ضبط نموذج InstructLab، يمكن للمؤسسة بناء نماذج أكثر كفاءة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها الفريدة مع الاحتفاظ بالسيطرة على بياناتها.
يقول Matt Langione، المدير التنفيذي والشريك في Boston Consulting Group: "شراكتنا مع IBM تتمحور حول مساعدة العملاء على تعزيز الإنتاجية والنمو، وخاصةً من خلال الذكاء الاصطناعي والأتمتة". "نحن نشهد طلبًا متزايدًا على نماذج لغوية أصغر ومضبوطة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العمل المحددة. توفِّر هذه النماذج طريقة عملية للعملاء لبناء قدرات ذكاء اصطناعي متميزة مع إدارة التكاليف والحفاظ على التحكم في بياناتهم وملكيتهم الفكرية".
تم تصميم قدرات IBM في مجال الحوسبة السحابية السيادية للمؤسسات لمساعدة العملاء في الصناعات عالية التنظيم على إدارة متطلباتهم التنظيمية.تستمر اللوائح التنظيمية حول العالم في التزايد، مثل قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA)، والذي دخل حيز التنفيذ الآن. يُعَد قانون DORA لائحة تنظيمية تابعة للاتحاد الأوروبي تهدف إلى وضع معايير تقنية يجب على الكيانات المالية ومزودي الخدمات التقنية الخارجية الحيويين تطبيقها في أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بهم.
يفرض DORA على المؤسسات المالية تحديد عملية استعادة الأعمال، ومستويات الخدمة، وأوقات الاستعادة المقبولة للعمليات الحيوية في أعمالها. تقدِّم IBM Cloud مجموعة من الأدوات والخدمات لمساعدة العملاء على تلبية المتطلبات الخاصة بكل ركن من أركان قانون DORA: IBM Cloud Security and Compliance Center - Workload Protection (إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات)، وIBM X-force (إدارة الحوادث)، وBC/DR Testing Tools (اختبار المرونة التشغيلية)، وCloud Pack for Security (مشاركة المعلومات والاستخبارات).
تواصل IBM متابعة أحدث التحديثات من الهيئات التنظيمية ورصد مشاريع القوانين لدعم عملائنا في اتخاذ قرارات مستنيرة تعتمد على حالات الاستخدام المحددة، ومستوى تقبُّل المخاطر، ونوع البيانات، ومشهد التهديدات، ودوافع العمل، واحتياجات الأمان، وغير ذلك.
مع سعي المؤسسات في القطاعات الخاضعة للتنظيم إلى الحفاظ على الاستقرار، وحماية سلامة السوق، وتأمين البيانات السرية، يجب أن تُولي اهتمامًا خاصًا للمرونة التشغيلية لضمان استمرار تشغيل أعباء العمل ذات المهام الحساسة. ولقد كان هذا محورًا رئيسيًا لعروض IBM Cloud الموسَّعة على مدار العامين الماضيين. توفِّر منصة IBM Cloud Security and Compliance Center Workload Protection الخاصة بنا الرؤية، وإدارة الوضع الأمني، وحماية أعباء العمل عبر بيئات السحابة المتعددة الهجينة. كما أننا نساعد العملاء على تلبية متطلبات خصوصية بياناتهم من خلال الحوسبة السرية وقدرات التشفير وضوابط إدارة المفاتيح.
تواصل IBM Cloud الاستثمار في تعزيز المرونة التشغيلية وتوسيع نطاق مناطقها متعددة المناطق (MZR) عالميًا. بعد افتتاح منطقتنا في مدريد عام 2023، افتتحنا مؤخرًا أبواب أحدث مناطقنا في مونتريال. تم تصميم مناطق IBM Cloud متعددة المناطق (MZR) داخل البلد لتمكين العملاء من نشر الذكاء الاصطناعي وأعباء العمل ذات المهام الحساسة مع مستويات عالية من الأمان، ومساعدة العملاء على تلبية متطلبات سيادة البيانات والامتثال التنظيمي. في كندا تحديدًا، يشمل ذلك مساعدتهم خلال رحلتهم لإثبات امتثالهم لمستوى الأمان Protected B Medium Profile الذي تحدِّده الحكومة الكندية للمعلومات والأصول الحساسة.
أصبح RISE with SAP أولوية استراتيجية للأعمال في مختلف الصناعات مع انتقال المؤسسات إلى SAP S/4HANA Cloud، وفي العام الماضي أعلنت IBM عن الإصدار القادم من RISE with SAP on IBM Power Virtual Server. وقد تم تصميم هذا ليكون أسرع وأسهل طريق لعملاء IBM Power لتسريع تحولهم في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات، بينما يمكن للمؤسسات الانتقال بسلاسة أكبر وتحديث بيئات تخطيط موارد المؤسسات المحلية إلى السحابة ودعم عمليات الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تُعَد الشراكة مع موفري تكامل الأنظمة أمرًا حيويًا لـ SAP RISE on IBM Power Virtual Server. ويحقِّق برنامج الاستثمار في الشركاء لدى IBM زخمًا متزايدًا، ويعزِّز التفاعل ويسرِّع تمكين الشراكة مع موفري تكامل الأنظمة الرئيسيين، بما في ذلك IBM Consulting، لدعم انطلاق وتوسيع فرص Rise with SAP PowerVS.
تهدِف IBM إلى تمكين العملاء من التركيز بشكل أقل على تكنولوجيا المعلومات وبشكل أكبر على تحقيق النتائج، حيث نسعى لجعل الاستفادة من برمجيات IBM والبنية التحتية كخدمة (XaaS) أبسط وأسرع وأكثر اقتصادية. نحن نوفر لعملائنا تجربة منصة مؤسسية متكاملة مع مجموعة من الأنماط التي تم تكوينها مسبقًا للمساعدة على أتمتة عروض الحلول التي نقدمها. تستطيع البنى القابلة للنشر (DAs) تقديم أتمتة نشر سريعة وسهلة وآمنة مسبقة التكوين لعروض IBM على IBM Cloud، بهدف المساعدة على تقليل المخاطر، والأعباء، وتكاليف النشر.
أعلنت IBM Cloud مؤخرًا عن VCF كخدمة (VCFaaS)، التي توفِّر حل VMware مُدارًا بالكامل يُتيح للشركات نشر وإدارة مراكز البيانات الافتراضية والأجهزة الافتراضية بسلاسة على السحابة، بدعم من بنية IBM التحتية المخصصة. لقد علمتنا سنوات من الخبرة في تشغيل خدمات VMware السحابية للمؤسسات كيفية التعامل مع سيناريوهات مختلفة وكيفية مراعاة التكلفة، وهذا بالضبط ما تسعى VCFaaS لتحقيقه.
لا يوجد نهج موحَّد يناسب الجميع في السحابة أو التحديث الشامل، بل يتطلب الأمر الجمع الصحيح بين التكنولوجيا والمهارات والدعم الملائم لاحتياجات كل مؤسسة بشكل فريد. بينما تتعامل المؤسسات مع تعقيدات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي وتتخذ قرارات مدروسة بشأن توزيع أعباء العمل، تظل IBM ملتزمة بدعم عملائنا في كل مرحلة من مراحل رحلاتهم.