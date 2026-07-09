يُحدِث IBM Bob ثورة في مجال تطوير البرمجيات القائمة على الوكلاء من خلال حزم Premium Package وأساس جديد للذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات

تستند هذه الحزم إلى قدرات Bob الأساسية بصفته شريكًا للتطوير مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يخطط لمهام تطوير البرمجيات والتحديث متعددة الخطوات وينفذها ويتأكد من صحتها ويحكمها عبر دورة حياة تطوير البرمجيات.
نعلن اليوم عن تحديثات رئيسية لنظام IBM Bob مصممة خصوصًا لتطوير البرمجيات القائمة على الوكلاء عبر دورة حياة تطوير البرمجيات المؤسسية. ويقدم هذا الإصدار حزم Premium Package، وقدرات معمارية جديدة، وتحسينات في الإدارة المؤسسية، وخيارات نشر إقليمية موسعة مصممة لمساعدة المؤسسات على تحديث هندسة البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإدارتها وتحسينها على نطاق واسع.
يعمل تطوير البرمجيات القائمة على الوكلاء على إعادة تشكيل الطريقة التي تبني بها المؤسسات البرمجيات وتُحدِّثها وتتولى صيانتها بسرعة. تتجاوز المؤسسات مرحلة البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتتجه نحو تطوير البرمجيات القائمة على الوكلاء، حيث يساعد الذكاء الاصطناعي على تخطيط البرمجيات وتنفيذها والتحقق من صحتها وتأمينها وتشغيلها عبر دورة حياة تطوير البرمجيات بأكملها، وليس فقط في بيئة التطوير المتكاملة. مع تزايد اندماج الذكاء الاصطناعي في كل جوانب الهندسة المؤسسية، لم يعد التحدي يقتصر على إنشاء الكود فحسب، بل أصبح يتمثل في فهم الأنظمة المؤسسية المعقدة وتحديثها وإدارتها وتطويرها بسرعة وثقة وتحكم.
يتجلى هذا التحدي بوضوح خاص في عملية التحديث. فغالبًا ما تحتوي الأنظمة طويلة العمر على منطق أعمال متجذر بعمق، وتبعيات غير موثقة، ومسارات تحقق هشة، ومعرفة مؤسسية تراكمت على مدار سنوات من الاستخدام التشغيلي. ولا يعتمد نجاح عملية التحديث على مجرد تحويل الكود. بل يتطلب فهم الأنظمة المعقدة، والحفاظ على المقصد التجاري، والتحقق من صحة التغييرات، وإدارة المخاطر، وتنسيق العمل عبر دورة حياة تطوير البرمجيات. تتمتع IBM بموقع فريد يتيح لها مواجهة هذا التحدي. فقد دمجت الشركة عقودًا من الخبرة في تحديث بيئات Java وIBM i وIBM Z في نظام Bob من خلال مهام سير عمل مصممة خصوصًا لهذه الغاية، ومهارات قابلة لإعادة الاستخدام، وخبرة خاصة بالمنصة، ما يساعد المؤسسات على التحديث بمزيد من الاتساق والحوكمة والثقة.
يسعدنا أن نعلن عن إطلاق حزم Premium Package الجديدة لنظام IBM Bob، وهي طريقة جديدة لتوسيع نطاق Bob من خلال توفير قدرات ومهام سير عمل وخبرات مخصصة لكل منصة.
التطوير المؤسسي ليس نهجًا واحدًا يناسب الجميع. فتحديث تطبيق Java يتطلب معرفة وأدوات ومهام سير عمل مختلفة عن تلك المستخدمة في العمل مع أنظمة IBM i أو تطبيقات الكمبيوتر المركزي المهمة. تتميز كل بيئة بهيكلها، وافتراضات بيئة التشغيل، وأنماط التكامل، واحتياجات التحقق من الصحة، وقيود التشغيلية الخاصة. توفر حزم Premium Package ذكاءً خاصًا بالنطاق وعقودًا من الخبرة المؤسسية مباشرةً في Bob مع الحفاظ على تجربة متسقة للمطورين.
وهذا أمر مهم لأن فرق العمل في المؤسسات تحتاج إلى ذكاء اصطناعي يدعم دورة الحياة الكاملة للأعمال الهندسية الخاصة بالمنصات، وليس فقط مشروعات الترحيل التي تحدث لمرة واحدة. بفضل حزم IBM Bob Premium، يمكن للفرق تطبيق الذكاء الاصطناعي المدرك للمنصة في عمليات التطوير اليومية، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، والتوثيق، والاختبار، والتحديث، والحوكمة عبر بيئات Java وIBM i وIBM Z المهمة.
تضيف حزم Premium Package إلى IBM Bob ما يلي:
تشمل العروض الأولية حزمة IBM Bob Premium Package for Java Modernization، وحزمة IBM Bob Premium Package for i ، وحزمة IBM Bob Premium Package for Z. تستند هذه الحزم إلى قدرات Bob الأساسية بصفته شريكًا للتطوير مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يخطط لمهام تطوير البرمجيات والتحديث متعددة الخطوات وينفذها ويتأكد من صحتها ويحكمها عبر دورة حياة تطوير البرمجيات.
توفر كل حزمة للفرق قدرات متخصصة للمنصات التي تدير الأعمال.
تساعد حزمة Premium Package for Java Modernization الفرق على تحديث تطبيقات Java المؤسسية وصيانتها من خلال مهام سير عمل موجهة وقابلة للتكرار لترقيات الإصدارات، وتحديث بيئات التشغيل، وتحويل واجهة المستخدم، والاختبار، ومعالجة الثغرات الأمنية عبر مجموعات التطبيقات المعقدة.
تشمل القدرات الرئيسية ما يلي:
تساعد حزمة Premium Package for i فرق RPG وIBM i على تطوير التطبيقات وفهمها وتوثيقها واستكشاف أخطائها وإصلاحها وتحديثها مباشرةً في سياق بيئات IBM i الحالية الخاصة بهم. وتتمثل قدرتها المعمارية البارزة في الاتصال الأصلي الذي يتيح لنظام Bob قراءة عناصر الكود المصدري مباشرةً من QSYS والتفاعل مع IBM i من خلال مهام سير العمل الأصلية. وهذا يقلل من الاحتكاك الناتج عن حلقة "التصدير-التحرير-الاستيراد" التقليدية ويساعد المطورين على العمل بشكل أقرب إلى النظام الذين يتولون صيانته.
تشمل القدرات الرئيسية ما يلي:
تساعد حزمة Premium Package for Z فرق عمل أجهزة الكمبيوتر المركزية على فهم تطبيقات IBM Z واسعة النطاق وتطويرها وتوثيقها وإعادة هيكلتها وتحديثها بإدراك وحوكمة أكبر للنظام. ويرتكز ذلك على Z Understand، وهو منصة التحليل الثابت الأساسية التي تعالج مجموعات كبيرة من أجهزة الكمبيوتر المركزية عبر لغات COBOL وPL/I وAssembler وJCL والمنتجات ذات الصلة وتحولها إلى مستودع قابل للاستعلام. وهذا يتيح لنظام Bob كتابة استعلامات حتمية تستند إلى بيانات تعريف التطبيق بدلاً من الاعتماد على توليد الكود الاحتمالي.
تشمل القدرات الرئيسية ما يلي:
تُظهر المشروعات المبكرة مع العملاء قيمة هذا النهج: كيف يمكن للخبرة الخاصة بالمنصة ومهام سير العمل المنظمة أن تسرع عملية التحديث بشكل كبير مع الحد من مخاطر النشر والحفاظ على جودة التطبيقات.
إلى جانب حزم Premium Package، يقدم هذا الإصدار بنية موحدة مبنية حول وكيل مشترك وواجهة إدارة مشتركة، ما يوفر أساسًا مشتركًا للتنفيذ فيما يتعلق بكيفية تخطيط أعمال التطوير وتنفيذها وتنسيقها عبر كل تجربة.
صُمم Bob خصوصًا لتطوير البرمجيات القائمة على الوكلاء، بهدف توفير قدرات الذكاء الاصطناعي أينما جرت أعمال هندسة البرمجيات، بدءًا من التخطيط والتطوير وصولاً إلى الاختبار، والتكامل المستمر والتسليم المستمر، والعمليات، بدلاً من حصر الذكاء الاصطناعي في واجهة تطوير واحدة.
يتيح محرك سير العمل المشترك مهام سير عمل هندسية قابلة لإعادة الاستخدام ومحوكمة ومتعددة الخطوات، تجمع بين وكلاء الذكاء الاصطناعي وأدوات المؤسسات والموافقات البشرية في عمليات تسليم برمجيات قابلة للتكرار ومصممة للتوسع عبر الفرق.
تسمح القدرات المعمارية الجديدة، بما في ذلك استدعاء الأدوات الأصلية والتنفيذ المتوازي والوكلاء الفرعيين وتنسيق المهام في الخلفية، لنظام Bob بتنسيق الأعمال الهندسية المتزايدة التعقيد بكفاءة أكبر عبر دورة حياة تطوير البرمجيات. وتعزز هذه القدرات سرعة الاستجابة، بينما تتيح في الوقت نفسه مهام سير عمل قائمة على الوكلاء أكثر تطورًا لتحسين الأداء اليومي. ويمكن للتنفيذ المتوازي للأدوات أن يقلل بشكل كبير من الوقت المطلوب للمهام المعقدة التي تنطوي على عمليات بحث متعددة، وعمليات ملفات، وخطوات تحقق من الصحة. ويعمل الوكلاء الفرعيون على تحسين الكفاءة من خلال أداء أعمال متخصصة في سياق معزول قبل إرجاع النتائج ذات الصلة فقط، بينما تسمح المهام التي تُنفَّذ في الخلفية باستمرار الأعمال طويلة الأمد من دون مقاطعة سير عمل المطور. كما دمجنا أوضاع Bob الخمسة في ثلاثة أوضاع (الوكيل، والتخطيط، والاستفسار) لتبسيط العمل بشكل أكبر.
تشكل هذه القدرات المعمارية مجتمعة الأساس الذي يتيح لنظام IBM Bob التوسع المستمر من خلال مهام سير عمل مؤسسية جديدة، ومهارات قابلة لإعادة الاستخدام، وخبرة في المنصات، وقدرات هندسية أصلية في مجال الذكاء الاصطناعي، مع استمرار تطور تطوير البرمجيات المؤسسية.
مع توسع اعتماد الذكاء الاصطناعي، يحتاج قادة التطوير إلى رؤية واضحة للاستخدام والحوكمة والتحسين والتكلفة.
توفر الإمكانات الإدارية المؤسسية الجديدة لنظام Bob أدوات إضافية لمساعدة المؤسسات على إدارة الفرق، ومراقبة الاستهلاك، وتخصيص الموارد، والحفاظ على الرقابة الشاملة على عمليات النشر. وقد صُممت هذه الإمكانات لمساعدة المؤسسات على توسيع نطاق اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، مع تزويد القادة بقدر أكبر من الشفافية بشأن أنماط الاستخدام والنتائج التشغيلية.
من الإضافات الرئيسية نظام Bobalytics، وهو نظام التحليلات المؤسسية الخاص بنظام IBM Bob. يساعد Bobalytics المؤسسات على تحسين اعتماد الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة من خلال توفير رؤية واضحة للإنتاجية والجودة والحوكمة والاستخدام والتكلفة، ما يمكِّن قادة الهندسة من توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول مع تحسين نتائج تسليم البرمجيات.
نعمل على توسيع نطاق انتشار Bob عالميًا من خلال خيارات نشر إقليمية جديدة في اليابان وأوروبا. تساعد هذه الإضافات المؤسسات على تلبية متطلبات الاحتفاظ بالبيانات الإقليمية والسيادة على البيانات، مع منح الفرق العالمية مرونة أكبر في كيفية نشر Bob واعتماده. ومع تزايد اعتماد الذكاء الاصطناعي في المؤسسات، يظل توفير خيارات النشر التي تتوافق مع المتطلبات التنظيمية والمؤسسية المحلية أولوية رئيسية.
يتطلب تطوير البرمجيات المؤسسية أكثر من مجرد إنشاء أكواد برمجية بشكل أسرع. تحتاج المؤسسات إلى ذكاء اصطناعي قادر على فهم الأنظمة المعقدة، وتنسيق العمل عبر دورة حياة تطوير البرمجيات، والحفاظ على أهداف الأعمال، وفرض الحوكمة، ومساعدة فرق الهندسة على إحداث التغيير بثقة.
صُمم هذا الإصدار انطلاقًا من هذا الواقع. توفر حزم Premium Package خبرة متخصصة في Java وIBM i وIBM Z مباشرةً ضمن مهام سير عمل المطورين. يُشكِّل تطور بنية Bob أساسًا أقوى للقدرات المستقبلية، في حين تساعد الميزات الإدارية المؤسسية الجديدة وتوافر الخدمة الموسع على المستوى الإقليمي المؤسسات على تبني الذكاء الاصطناعي بمزيد من الشفافية والحوكمة والمرونة.
سواء كنت تعمل على تحديث تطبيقات عمرها عقود، أو تدعم منصات مهمة للأعمال، أو توسع نطاق تطوير الذكاء الاصطناعي عبر الفرق، يواصل IBM Bob تطوره كشريك تطوير مؤسسي مُصمم لتسليم البرمجيات في العالم الواقعي.
نحن متحمسون لتزويدك بهذه القدرات. استكشف حزم Premium Package الجديدة، واختبر أحدث تحسينات المنصة، واكتشف كيف يمكن للإصدار الأحدث من IBM Bob أن يساعد فرقك على الانتقال من البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى تسليم البرمجيات المحوكمة على نطاق المؤسسة.