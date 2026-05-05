إعلانات IBM في Think 2026 لتعزيز العصر القائم على الوكلاء

إن عصر الفاعلية ليس قادماً، إنه موجود بالفعل. في Think 2026 في بوسطن، أعلنت شركة IBM عن موجة من المنتجات والقدرات والشراكات الجديدة عبر محفظتها بالكامل.
مؤتمر Think 2026، المقرر انعقاده في الفترة من 4 إلى 7 مايو في بوسطن، ماساتشوستس، هو المكان الذي تقوم فيه المؤسسات الجريئة بتحقيق قفزة نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي - حيث تعيد تصميم أعمالها بجعل الذكاء الاصطناعي في جوهرها لتحقيق عائد غير مسبوق على الاستثمار. تجمع فعالية هذا العام القادة أصحاب الرؤى والممارسين والرواد العالميين لرسم الطريق نحو مؤسسات أكثر ذكاءً تعتمد على الذكاء الاصطناعي أولاً.
على مدار أربعة أيام من الخطابات الرئيسية والجلسات وعروض الابتكار، تكشف شركة IBM عن مجموعة كبيرة من الإعلانات التي تشمل الذكاء الاصطناعي الوكيل والسحابة الهجينة والأتمتة وغيرها. وإليك نظرة على كل ما أعلنت عنه IBM في مؤتمر Think 2026.
IBM Bob (خطط Pro وPro+ وPro+ وUltra وPraS SaaS للمؤسسات)- IBM Bob هو نظام تطوير برمجيات مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لتحويل كيفية بناء الشركات للتطبيقات وتحديثها وإدارتها. على عكس مساعدي البرمجة التقليديين، يعمل Bob كرفيق تطوير من طرف إلى طرف؛ يدعم كل شيء من تصميم النظام وتوليد الشيفرة إلى الاختبار والأمن والنشر ضمن بيئة متكاملة واحدة. بفضل بنائه القائم على الذكاء الاصطناعي الوكيل والإدراك متعدد النماذج، يفهم Bob قاعدة الأكواد البرمجية وعمليات سير العمل ومعايير المؤسسة لديك لأتمتة المهام المعقدة، وتحسين الإنتاجية، وتقديم برمجيات آمنة وجاهزة للتشغيل الفعلي بشكل أسرع عبر الأنظمة الحديثة والقديمة.
يعد IBM Concert عبارة عن منصة عمليات وكيلة تربط الإشارات من أدواتك الحالية في سياق مشترك على مستوى النظام والعمل المنسق عبر ممتلكاتك المختلطة. يعتمد على نقاط القوة التي تتمتع بها كل من Concert وInstana وTurbonomic وSevOne وCloud Pak لعمليات الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات من خلال جمع رؤاهم معاً، وربط ما يهمّ منها وتمكين الفرق ووكلاء الذكاء الاصطناعي من التحقيق واتخاذ القرار والتصرف كفريق واحد - ما يساعدك على توقع المشاكل وحل الحوادث بشكل أسرع وتحسين الأداء والتكلفة والمرونة باستمرار.
يتيح IBM Sovereign Core للمؤسسات والحكومات ومقدمي الخدمات إمكانية نشر وتشغيل بيئات سيادية جاهزة للذكاء الاصطناعي مع تحكم كامل من العملاء في البيانات والعمليات والحوكمة. يقدم مجموعة برمجيات سيادة جاهزة للتشغيل متماسكة—تجمع بين مستوى التحكم الذكاء الاصطناعي يديره العميل، وأدلة الامتثال المستمرة، وسير العمل القائم على الوكلاء محكومة عبر أي بيئة هجينة. يتضمن IBM Sovereign Core كتالوجا قابلا للتوسعة يمكن للمؤسسات تنسيقه لمستخدميها، مع تطبيقاتها الخاصة، أو مملوء ببرمجيات وخدمات IBM أو الطرف الثالث أو مصدر مفتوح المتحقق مسبقا من منظومة شركاء: AMD، ATOS، Cegeka، Cloudera، Dell، Elastic، HCL، Intel، Mistral، MongoDB وPalo Alto Networks.
تُعد Confluent الآن جزءًا من شركة IBM، وهي منصة رائدة في العالم لتدفق البيانات، حيث تعمل على تشغيل البيانات في الوقت الفعلي لأكثر من 40% من قائمة Fortune 500. توفر شركتا IBM و Confluent معًا أساسًا مفتوحًا ومختلطًا للبيانات يحول أحداث الأعمال المباشرة إلى بيانات محكومة وجاهزة للذكاء الاصطناعي للتطبيق والتحليلات ووكيل الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المؤسسة. تقدم Confluent منصة كاملة لتدفق البيانات وتوصيلها ومعالجتها والتحكم فيها في الوقت الفعلي، وهي مبنية على معايير مفتوحة بما في ذلك Kafka وFlink وA Iceberg. منصة Confluent متكاملة بشكل أصلي مع محفظة IBM التي تشمل watsonx وIBM Z وIBM webmethods التكامل الهجين. على سبيل المثال، تعمل شركتا IBM watsonx.data و Confluent Tableflow معًا لإتاحة تدفقات البيانات في الوقت الفعلي على الفور بتنسيقات جداول مفتوحة للتحليل وذكاء الأعمال.
يتسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي - ولكن معظم الشركات تُترك لإدارة مشهد مجزأ من الوكلاء والأدوات والأنظمة. يوفر نظام IBM watsonx Orchestrate من IBM مستوى تحكم وكيل لإضفاء النظام على التعقيد - ما يمنح العملاء رؤية مركزية وتحكمًا وتحسينًا عبر منظومة الذكاء الاصطناعي حتى يتمكنوا من الانتقال من المشاريع التجريبية المعزولة إلى الذكاء الاصطناعي على نطاق الإنتاج بشكل آمن وفعال وذو تأثير قابل للقياس على الأعمال.
تجمع إصدارات الذكاء الاصطناعي للبرمجيات الأساسية بين محفظة IBM من مساعدي الذكاء الاصطناعي والوكلاء ومجموعات الأدوات المصممة لهذا الغرض عبر Db2 وCognos Analytics وCP4BA وContent Cortex وACE وCP4I وELM وMQ وB2Bi SaaS وOMS. القدرات المدمجة مباشرة في أنظمة المؤسسة وسير العمل، تتيح للمستخدمين التفاعل بلغة طبيعية، وتوضيح السياق ذي الصلة، وتشخيص المشكلات، وتحسين الأداء، وتحسين الأداء، وأتمتة اتخاذ القرارات واتخاذ أفضل الإجراءات مع ضوابط من فئة المؤسسات، والشفافية، والإشراف البشري. فهي تساعد المؤسسات على الانتقال من العمل المجزأ المعتمد على الخبراء إلى التنفيذ القائم على الذكاء الاصطناعي - حيث يتم تضمين الذكاء الاصطناعي الخاضع للحوكمة والمخصص لمجال معين عبر برمجيات IBM الأساسية لتحسين الإنتاجية والمرونة والوقت اللازم لتحقيق القيمة.
يقدم Vault Enterprise 2.0 تحديثات لتحديث الأمن القائم على الهوية، مما يساعد المجموعة على تأمين وتوسيع وتبسيط إدارة الأسرار عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابة. وهو يركز على التخلص من بيانات الاعتماد طويلة الأجل من خلال اتحاد هوية أعباء العمل، وتحسين أتمتة دورة حياة بيانات الاعتماد وتمكين التشفير عالي الأداء لأعباء العمل الكبيرة والناشئة. كما يعزز الإصدار التكاملات وسهولة الاستخدام والانضمام مع اعتماد نموذج جديد للإصدار والدعم، مما يسهل على فرق المنصات والأمن تشغيل Vault على نطاق مؤسسي.
يقدم IBM zSecure Secret Manager إدارة دورة حياة الشهادات المؤتمتة المدفوعة بالسياسات لبيئات IBM z/OS. من خلال التكامل مع المراجع المصدقة للمؤسسات، مثل IBM Vault Self-Managed for Z و LinuxONE، يتيح IBM Secrets Manager للمؤسسات إمكانية أتمتة تجديد الشهادات على نظام z/OS.
تقدم منصة IBM Cyber Fraud منصة للتحقيق في الاحتيال مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقوم بأتمتة جمع البيانات، وتنسيق سير عمل التحقيقات، وتتيح التحليل القائم على اللغة الطبيعية عبر أنظمة الاحتيال والدفع والأمن. ومن خلال توحيد البيانات المجزأة في مساحة عمل استقصائية واحدة، يساعد ذلك الفرق على تسريع صناعة القرار وتحسين الاتساق وتقليل الجهد اليدوي. وبفضل سرعة التحقيقات التي تصل إلى 90%، يمكن للمؤسسات حلّ مشكلة الاحتيال بكفاءة أكبر، وخفض التكاليف التشغيلية والحد من الخسائر المالية.
يتوفر HCP Terraform المدعوم من Infragraph الآن في المعاينة العامة. تساعد Infragraph المؤسسات على تجاوز صومعة المعقدة من خلال تقديم عرض واحد من الزجاج لمنشأتها الهجين عبر رسم معرفي مركزي قائم على الأحداث. يوفر ذلك رؤى حول البنية التحتية التي يمكن استخدامها للمساعدة في تبسيط العمليات وأتمتة المعالجة.
يوفر السياق اللحظي على watsonx.data لوكلاء الذكاء الاصطناعي بيانات يمكن الوصول إليها باستمرار مع تغيرها، وتقدم مع المعنى التجاري والدلالات والسياسات المطلوبة للوكلاء لفهم ما تمثله تلك البيانات. إلى جانب محرك السياق في الوقت الحقيقي من Confluent، فهو يجمع بين بيانات التدفق وبيانات المؤسسة مع الإثراء الدلالي والحوكمة، بحيث يمكن للوكلاء استرداد رؤى كاملة ودقيقة واتخاذ قرارات مستنيرة وموثوقة.
يساعد تكامل البيانات الوكلاء (معاينة في IBM watsonx.data integration) في تسريع تسليم البيانات لمستخدمي الأعمال مع تحرير فرق الهندسة للتركيز على الابتكار ذو القيمة الأعلى. يمكن لمستخدمي الأعمال طلب البيانات بلغة طبيعية، ويترجم وكلاء الذكاء الاصطناعي تلك الطلبات إلى خطوط إنتاج جاهزة لتسليم البيانات بسرعة، مع حوكمة وضوابط إنسان في الحلقة مدمجة. من خلال تجاوز الأساليب اليدوية والمجزأة، يمكن لفرق البيانات التوسع بشكل أكثر فعالية لتلبية الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي والتحليلات.
بوابة IBM DataPower Interact هي بوابة حوكمة الوساطة بالذكاء الاصطناعي التي تحكم وتؤمن وتراقب جميع التفاعلات بين الوكلاء والنماذج والأدوات مع واجهات برمجة التطبيقات والبيانات المؤسسية. على عكس بوابات واجهات برمجة التطبيقات التقليدية المعدلة لحركة مرور الذكاء الاصطناعي، نقدم بوابة API Gateway واعية للسياق تفرض الأمان والحوكمة وقابلية الملاحظة مباشرة في طبقة تفاعل الذكاء الاصطناعي، ما يمكن المؤسسات من إدارة وتوسيع الذكاء الاصطناعي بأمان دون إعادة بناء هيكلها.
يجلب مساعد IBM Z Database Assistant المعلومات مباشرة إلى عمليات Db2 وIMS، حيث يقيم السلامة قاعدة البيانات باستمرار، ويكشف الرؤى، ويوجه الإجراءات لتقليل الجهد اليدوي. من خلال التحول من استكشاف الأخطاء وإصلاحها التفاعلي إلى إدارة قواعد البيانات الاستباقية، يضمن استمرار توفر البيانات وتحسينها باستمرار - مما يمكّن المؤسسات من إلغاء القفل القيمة الكاملة لبيانات IBM Z الموثوقة للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
Content Cortex عبارة عن نظام خدمات محتوى ذكي من الجيل القادم يمكن المؤسسات من إعداد وإدارة وتفعيل محتواها لأتمتة الوكلاء. صُممت المنصة لتوفير أفضل أداء في الاستيعاب والضغط والاسترجاع للمحتوى الثابت مثل البيانات الفصلية والمستندات الضريبية. ستتمكن الفِرَق التي تقضي الكثير من الوقت في البحث عن المحتوى وقراءته والتحقق من صحته وتسويته عبر الأنظمة من العمل بطرق تُحدِث تغييرًا جذريًا في مدى سرعة وثقة الموظفين في العمل.
نقدم لكم IBM SQL Data Insights Pro في Think 2026 - طبقة الذكاء لـ Db2 for z/OS التي تحول SQL Query إلى رؤى في الوقت الفعلي دون أي حركة للبيانات. من خلال الجمع بين الكشف الآلي عن الأنماط الدلالية والتفسيرات اللغوية الطبيعية، يكشف عن الاتجاهات الخفية ويحسّن الأداء في المكان - مما يمكّن الفرق من الانتقال من البيانات إلى العمل بسرعة ودقة وثقة.
Docling for IBM watsonx هو Document Intelligence Platform تساعد الفرق على تحويل المستندات إلى صيغ بيانات منظمة وجاهزة للذكاء الاصطناعي مثل Markdown وJSON وHTML. يبسط كيفية إعداد المستندات للبحث والبحث والبحث العشوائي وسير العمل الوكيلي، مع الحفاظ على البنية والسياق الضروريين لاسترجاع المعلومات وتفسيرها عالي الجودة بواسطة الذكاء الاصطناعي.
OpenRAG على watsonx.data هو إطار العمل مفتوح ووكيلي يربط الذكاء الاصطناعي بمعرفة المؤسسات المجزأة، مما يمكن الوكلاء من البحث والاستدلال وتحقق من الصحة — بحيث يمكن للفرق بناء سير العمل ذكاء اصطناعي أكثر موثوقية بشكل أسرع وبجهد أقل. يجمع بين Docling لمعالجة المستندات، وOpenSearch للبحث والاسترجاع المختلط، وLangflow لتنسيق الوكلاء في مجموعة قابلة للتركيب وجاهزة للعمل خارج الصندوق، مما يقلل من العمل على البناء عبر الاستيعاب والبحث والاسترجاع والتنسيق.
تتحول المؤسسات من واجهات البيانات التي يقودها الإنسان (واجهات برمجة التطبيقات ولوحات المعلومات) إلى وكلاء ذكاء اصطناعي يمكنهم التفكير وتنظيم سير العمل واتخاذ الإجراءات. باستخدام watsonx.data 2.3.2 ، تقدم IBM خادم MCP مدار يعرض قدرات منصة البيانات كأدوات موحدة وقابلة للاكتشاف، مما يمكن الوكلاء من التفاعل الآمن والديناميكي مع البيانات. أصبح IBM watsonx.data الآن منصة جاهزة للوكلاء مع ضمان بقاء جميع الإجراءات تحت ضوابط الأمن المؤسسي والامتثال.
تطلق IBM معاينة تقنية خاصة لمعالجة الاستعلامات المسرعة بوحدة معالجة الرسومات (GPU) لموقع watsonx.data Presto C++، والتي تم تصميمها بالتعاون مع وحدات معالجة الرسومات NVIDIA وبدعم من وحدات معالجة الرسومات NVIDIA. من خلال نقل أعباء عمل التحليلات من وحدات معالجة المعالجة المركزية إلى وحدات معالجة الرسوميات، يوفر رؤى أسرع وتكاليف أقل دون تغييرات في خطوط معالجة البيانات أو SQL الحالية. تدعى المؤسسات التي تسعى لتوسيع الذكاء الاصطناعي والتحليلات بشكل أكثر كفاءة للانضمام إلى المعاينة والمساعدة في تشكيل ما هو قادم.
