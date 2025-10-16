IBM watsonx.data وUnstructured: تحويل البيانات غير المنظمة إلى بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي.

حوالي 80% من بيانات المؤسسة غير منظمة -وتوجد في ملفات PDF ورسائل البريد الإلكتروني ومنصات التعاون ومستودعات المستندات. ومع ذلك، فإن أقل من 1% من هذه البيانات موجودة في صيغة مناسبة مباشرةً لاستهلاك الذكاء الاصطناعي. تمثِّل هذه الفجوة فرصة هائلة وتحديًا حيويًا للمؤسسات التي توسِّع نطاق مبادرات الذكاء الاصطناعي.​​​​​​

​​​​الأساليب التقليدية لإعداد البيانات غير المنظمة تعيق المؤسسات. تتطلب مسارات البيانات اليدوية من 6 أشهر إلى 12 شهرًا للبناء وتظل هشة، حيث تتعرض للتوقف مع كل تغيير في تنسيق المستندات أو نظام المصدر. تقضي الفِرَق الهندسية وقتًا ثمينًا في تجميع البيانات بدلًا من الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. ودون الهيكل والاتساق المناسبين، تقدِّم نماذج الذكاء الاصطناعي نتائج غير موثوق بها، ما يؤدي إلى تقويض الثقة وتأخير الوقت المناسب لتحقيق القيمة.​​​

​​​​تعالج IBM watsonx.data هذا التحدي باعتبارها بحيرة بيانات هجينة ومفتوحة فريدة من نوعها في الصناعة، ومصممة خصيصًا للذكاء الاصطناعي والتحليلات. يعمل على تبسيط الوصول إلى البيانات المنظمة وغير المنظمة وإعدادها وحوكمتها، ما يساعد المؤسسات على إنشاء أساس بيانات موثوق به للذكاء الاصطناعي التوليدي على نطاق واسع.​​​​​