توسَّعت الشراكة الاستراتيجية بين IBM وknowis AG لتسريع تطوير البنية القائمة على الذكاء الاصطناعي وتسليم الحلول.

أعلنت كلٌّ من IBM وknowis AG عن توسيع شراكتهما لمساعدة المؤسسات على إدارة تعقيد الأنظمة المتزايد من خلال بنية وتصميم وأتمتة استباقية.
يقول الدكتور Gerald Gassner، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة knowis AG: "نحن متحمسون حقًا؛ لأن شراكتنا الطويلة والموثوق بها مع IBM قد وصلت إلى مرحلة جديدة مع إدراج منتجنا في محفظة عمليات التطوير من IBM. في عالم يتزايد فيه تعقيد الأنظمة، تُتيح هذه الشراكة لفِرق تسليم البرمجيات الانتقال من التعامل التفاعلي مع المشكلات إلى التصميم والأتمتة الاستباقية. ودمج DevOps Solution Workbench في محفظة عمليات التطوير من IBM يقرِّب بين البنية والتنفيذ في سير عمل مبسَّط".
يقول James Hunter، مدير البرامج في IBM DevOps: "تتمثَّل مهمة IBM في مساعدة المؤسسات على تقديم الابتكار على نطاق واسع، بشكل آمن وفعَّال. إن دمج DevOps Solution Workbench يمكِّن عملاءَنا من ربط البنية الإبداعية والتصميم بالتسليم الموحَّد، ما يضمن تحويل الأفكار إلى كود عالي الجودة بسرعة وبشكل متسق".