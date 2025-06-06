تساعد IBM وCAST العملاء على تسريع ترحيل التطبيقات وتحديثها.

تُعد مرحلة ADP بلا شك الخطوة الأهم في أي مشروع تحديث؛ لأنها تمثِّل الأساس لكل قرار لاحق. وعند تنفيذها بشكل صحيح، تمكِّن الفرق من فهم ما الذي يتم تحديثه، ولماذا، وأفضل طريقة لتنفيذه. وعند تنفيذها بشكل سيئ -أو تجاهلها تمامًا- قد تكون العواقب مكلفة ومحفوفة بالمخاطر وواسعة النطاق.

مخزون تطبيقات غير مكتمل أو غير دقيق

مجموعة من استراتيجيات التحديث الخطأ

التضخم في التكاليف والجدول الزمني

زيادة المخاطر التشغيلية والأمنية

ضعف ثقة الأطراف المعنية

تعتمد المؤسسات بشكل كبير على التطبيقات الرقمية، وغالبًا ما تمتلك فرق تكنولوجيا المعلومات آلاف التطبيقات، ما يجعل الحصول على معلومات كاملة عنها جميعًا مهمة صعبة. من الشائع جدًا أن تواجه فرق تكنولوجيا المعلومات وفرق عمليات التطوير تحديات متكررة مثل: