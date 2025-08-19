19 أغسطس 2025
ما الجديد: كجزء من شراكة جديدة مع IBM، قامت Arivonix بتطوير تكامل عميق مع IBM watsonx.ai، ما يُتيح للمؤسسات دمج نماذج Granite الأساسية مباشرةً في مسارات بياناتها المباشرة.
يُتيح التكامل للمؤسسات إنشاء مهام سير عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على مستوى الإنتاج مع حوكمة كاملة وتحكُّم تشغيلي وتسليم في الوقت الفعلي عبر أنظمة الأعمال. ويمثِّل هذا خطوة استراتيجية للأمام نحو جَعْل النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) متاحة بشكل أصلي داخل البنية التحتية للمؤسسات دون المساس بالامتثال أو الشفافية أو السرعة.
يعمل التكامل على تحويل IBM watsonx.ai إلى عنصر آمن وقابل للتكوين داخل مسارات بيانات المؤسسة. تعمل العملية بالكامل ضمن نسيج البيانات الخاص بالمستخدم، مع شفافية كاملة وقدرة على التكوين الجزئي.
تتضمن إحدى حالات الاستخدام الشائعة للمؤسسة التي يدعمها هذا التكامل إثراء المستندات أو الكيانات الذكية. على سبيل المثال:
تدعم هذه البنية التطبيقات الأفقية عبر أبحاث السوق، والمشتريات، والامتثال، وإعداد العملاء، وإدارة المعرفة، دون الحاجة إلى تطوير مخصص لكل سير عمل.
