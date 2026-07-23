تُعزز IBM وAMD الذكاء الاصطناعي السيادي بنمط ذهبي معتمد للحوسبة المسرّعة

يسر IBM وAMD، استنادًا إلى شراكتهما الحالية، إطلاق نمط نشر معتمد على بنية AMD التحتية وبرمجيات IBM Sovereign Core لمساعدة المؤسسات على نقل أعباء عمل الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة الإنتاج بمزيد من السيطرة، والاتساق، والجاهزية للامتثال، والسيادة التشغيلية.
تساعد برمجيات IBM Sovereign Core وحوسبة AMD المسرّعة على جعل نشر الذكاء الاصطناعي السيادي أكثر عملية. تعزز IBM وAMD تعاونهما من خلال نمط ذهبي معتمد يجمع بين IBM Sovereign Core والحوسبة المسرّعة من AMD، وذلك لدعم المؤسسات في نقل الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة الإنتاج مع توفير الضمانات.
ويمنح هذا النمط المعتمد العملاء والشركاء مسارًا أوضح وأكثر قابليًا للتكرار لنشر بيئات سيادية جاهزة للذكاء الاصطناعي. يمكن للمؤسسات البدء بإرشادات مُجرّبة توائم بين البنية التحتية والبرمجيات والحوكمة وتنفيذ أعباء العمل، بدلاً من تصميم البنية الهندسية الكاملة من الصفر.
يتوافق هذا النمط بشكل خاص مع القطاعات الخاضعة للتنظيم التي تستخدم بيانات حساسة للذكاء الاصطناعي، والحكومات التي تعمل على تحديث الخدمات العامة، ومزودي الخدمات المدارة الذين يطورون سحابة سيادية وخدمات ذكاء اصطناعي، والمؤسسات التي تتطلب مرونة في النشر عبر البيئات المحلية، والسحابية، والطرفية.
تعتمد السيادة الرقمية بشكل متزايد على كيفية تصميم البيئة التقنية الكاملة وتشغيلها، وذلك مع انتقال الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة الإنتاج. ولا تزال إقامة البيانات أمرًا مهمًا، ولكن يجب على المؤسسات أيضًا مراعاة من يتحكم في المنصة، وكيفية حوكمة أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، وما إذا كان يمكن إثبات متطلبات التشغيل والامتثال بمرور الوقت.
يتطلب إنشاء هذا النوع من البيئات عمل قدرات الحوسبة وبرمجيات المنصات والحوكمة معًا بشكل متسق. وتوفر برمجيات IBM Sovereign Core الأساس البرمجي للتحكم التشغيلي السيادي، بينما تقدم حوسبة AMD المسرّعة الأداء المطلوب لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي الشاقة.
وتساعد IBM وAMD معًا العملاء على معالجة تحديين شائعين يرتبطان بنقل الذكاء الاصطناعي السيادي إلى مرحلة الإنتاج.
يجمع النمط الذهبي المعتمد من IBM وAMD بين:
صُممت هذه التهيئة المُجرّبة لمساعدة العملاء على نشر بيئات سيادية جاهزة للذكاء الاصطناعي باتساق أكبر واحتكاك تشغيلي أقل.
يمكن للمؤسسات ومزودي الخدمات استخدام النمط لمواءمة البنية التحتية والبرمجيات والحوكمة والعمليات منذ البداية، بدلاً من البدء ببنية هندسية فارغة. ويمكن أن يساعد ذلك في تسريع النشر، وتقليل تعقيد التهيئة، ودعم تنفيذ أكثر اتساقًا عبر البيئات المختلفة.
كما يحافظ هذا النمط على حرية اختيار البنية التحتية. حيث يمكن للعملاء نشر IBM Sovereign Core عبر البيئات المحلية المفضلة، والسحابة العامة، والبيئات الطرفية وغيرها من بيئات البنية التحتية المدعومة، مع الحفاظ على نموذج تحكم سيادي متسق عبر عمليات النشر كافة.
يقوم IBM Sovereign Core بتقييم البيئة التي تعمل فيها أعباء عمل الذكاء الاصطناعي باستمرار وفقًا لمتطلبات محددة، ويقوم بتسجيل الأدلة الداعمة فور حدوث العمليات. يمنح هذا فرق الحوكمة رؤية حالية وقابلة للتتبع لأداء الرقابة، من دون الاعتماد على الجمع اليدوي الدوري للأدلة.
توفر المنصة أيضًا وصولاً محوكمًا إلى خدمات الذكاء الاصطناعي من خلال خدمة استدلال الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ IBM Sovereign Core. يمكن للمؤسسات تهيئة النماذج المعتمدة، والتحكم في الوصول، وإدارة بيانات الاعتماد، والتقاط معلومات التسجيل والتدقيق والاستخدام ضمن البيئة السيادية.
يساعد النمط الذهبي المُثبت العملاء على إرساء أساس لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي المصممة لتكون عالية الأداء وخاضعة للحوكمة وقابلة للتدقيق، وذلك من خلال دمج هذه القدرات مع الحوسبة المسرّعة من AMD.
يوفر التحقق من وحدات معالجة الرسومات من AMD - بما في ذلك بطاقة AMD Instinct™ MI350P PCIe® - إرشادات نشر مُجرّبة للعملاء لتشغيل استدلال الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي الوكيل، وأعباء العمل الكثيفة البيانات ضمن حدود سيادية محددة.
يمنح النمط الذهبي المُثبت للعملاء والشركاء نقطة انطلاق مُجرّبة لنشر بيئات سيادية جاهزة للذكاء الاصطناعي.
يمكنه مساعدة المؤسسات على:
يمنح IBM Sovereign Core المؤسسات طريقة متسقة لتوسيع نطاق نشر الذكاء الاصطناعي من دون التخلي عن السلطة على الأنظمة والعمليات والبيانات المعنية، وذلك في ظل تزايد متطلبات السيادة.
تساعد الشراكة بين IBM Sovereign Core وحوسبة AMD المسرّعة المؤسسات على بناء بيئات ذكاء اصطناعي لا تقتصر ميزتها على القوة فحسب، بل تكون أيضا خاضعة للحوكمة وقابلة للتدقيق وأسهل في التشغيل.