الأمن

كيف تنسق منصة Quantum Safe Migration Orchestrator من IBM عملية الترحيل الكمي الآمن

Quantum Safe Migration Orchestrator من IBM عبارة عن منصة مستندة إلى الذكاء الاصطناعي، تستخدمها IBM Consulting حصريًا، وصُممت لمساعدة المجموعات على اجتياز تعقيدات رحلة التحول الكمّي الآمن التي تستمر لسنوات عديدة.

تاريخ النشر 11 ديسمبر 2025
رسم توضيحي رقمي لمفتاح أبيض مع خلفية زرقاء فاتحة مع نقاط زرقاء داخل المفتاح
By Antti Ropponen and Marc Stoecklin

Quantum Safe Migration Orchestrator (QSMO) من IBM، المدعومة من IBM Research، عبارة عن منصة مستندة إلى الذكاء الاصطناعي، تستخدمها IBM Consulting حصريًا، وصُممت لمساعدة المجموعات على اجتياز تعقيدات رحلة التحول الكمّي الآمن التي تستمر لسنوات عديدة. تتجاوز منصة QSMO من IBM بمراحل مجرد اكتشاف التشفير لتقديم خدمات التنسيق، والأتمتة، والتنفيذ الاستراتيجي.

ضرورة الاستعداد للأمن الكمّي

تُحدث الحوسبة الكمية ثورة في الصناعات، لكنها أيضًا تقدم واحدة من أكثر تحديات الأمن اضطرابًا في عصرنا. إن خوارزميات التشفير نفسها، التي تحمي معاملاتنا المالية وهوياتنا الشخصية وبنيتنا التحتية الوطنية، معرضة للخطر. لقد جعل هذا التهديد من "الترحيل للأمن الكمي" ليس مجرد شاغل تقني فحسب، بل أولوية تجارية استراتيجية.

ثمة حقيقتان حاسمتان تؤكدان ضرورة اتخاذ إجراء فوري:

  1. احصد الآن، وفك التشفير لاحقا: الخصوم يجمعون بيانات مشفرة اليوم، بهدف فك تشفيرها بمجرد نضوج القدرات الكمّية. وهذا يعني أن المعلومات الحساسة معرضة للخطر قبل فترة طويلة من انتشار الحواسيب الكمّية.
  2. الدين التشفيري: كل نظام يتم نشره باستخدام تقنيات تشفير قديمة وهذا يضيف عبئاً إضافياً على جهود الإصلاح والتطوير في المستقبل. كلما طال انتظار المجموعات، أصبح الانتقال أكثر تعقيدًا وتكلفة.

يتم تضمين بيئات التشفير بعمق عبر التطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات والشبكات ومنصات البائعين. توفر الأدوات التقليدية بعض الرؤية، ولكنها لا ترقى إلى مستوى تمكين التحول على مستوى المؤسسة بأكملها مع تحديد أولويات المخاطر.

القدرات والفوائد الرئيسية لمنصة QSMO من IBM

تتمتع IBM Quantum Safe Migration Orchestrator بسبع إمكانات وفوائد جديدة:

  • تحديد الأولويات القائمة على المخاطر: تعيين الأصول التجارية عالية المخاطر وتصنفها بناء على نمذجة تهديدات كمية متعددة الأبعاد.
  • التحليل: التحليل المنهجي للأصول إلى عناصر تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة حسب تعرضها للتهديدات الكمية.
  • تخطيط الترحيل: وضع خرائط طريق مصممة خصيصًا ومتعددة الآفاق للترحيل توازن بين الحاجة الملحة والجدوى والامتثال والجاهزية الكمية للعناصر (على سبيل المثال إدارة القيود).
  • الرؤية على مستوى المؤسسة: رصد التبعيات المعروفة والخفية عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات الهجينة ومكونات البنية التحتية.
  • الحوكمة والتقارير: توفير لوحات معلومات وتقارير جاهزة للامتثال لمسؤولي معلومات المعلومات، ومديري تكنولوجيا المعلومات ومجالس الإدارة.
  • التكامل الاستراتيجي: خيارات التكامل مع قواعد بيانات إدارة التغيير (CMDB)، وقوائم مواد التشفير (CBOM)، ومسارات التطوير والتحميل المستمر (CI/CD) والبنية التحتية للمفاتيح العامة (PKI)، وإدارة دورة حياة الشهادات (CLM)، وأنظمة إدارة المفاتيح (KMS) لتحويل الخطط إلى واقع ملموس.
  • إثراء سياق الأعمال: تعزيز بيانات الاكتشاف الأولية ذات الصلة بالأعمال لضمان تركيز الاستثمارات في المجالات الأكثر أهمية.

لماذا تبرز منصة QSMO من IBM

على عكس أدوات المخزون التشفيرية التقليدية التي تعمل كماسحات سلبية، فإن منصة QSMO من IBM تعد منسقًا متكاملاً، فهي لا تخبرك فقط بمكان المخاطر، بل تساعدك على فهم أيها الأهم، وكيفية التعامل معها، وكيفية تنفيذ التحول يتماشى مع أولويات عملك والقيود الناتجة عن التبعيات. 

تمت المصادقة بنجاح على منصة QSMO من IBM وهي تُستخدم حالياً بشكل فعّال من قِبل رئيس قسم المعلومات في IBM والعديد من العملاء لدعم رحلة انتقالهم نحو الأمن الكمي.

رحلة تمتد لسنوات

يُعد الترحيل للأمن الكمّي تحولاً استراتيجيًا يمتد لعدة سنوات. تمكن QSMO من IBM المجموعات من الانتقال من الوعي إلى العمل، مع الذكاء والتنسيق والأتمتة في كل خطوة.

بدعم من قطاع IBM Research الذي قاد تطوير ثلاث من خوارزميات NIST PQC ومعيار CBOM، وبفضل تصنيفها من قِبل مؤسسة Frost & Sullivan كقائد عالمي في مجال التشفير ما بعد الكم (Post-quantum cryptography)، تتمتع IBM Consulting بمكانة فريدة لتوجيه المؤسسات والشركات عبر مراحل هذا التطور التقني الحاسم.

تعرف على المزيد حول IBM Quantum Safe Transformation Services

Antti Ropponen

Executive Partner, EMEA CyberDefend and Global Quantum Safe Transformation Leader

Marc Stoecklin

Principal Research Scientist, Security Research Department

IBM Research Europe