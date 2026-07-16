كيف ينشئ العملاء حلولًا عملية للذكاء الاصطناعي الوكيل باستخدام IBM watsonx Orchestrate

تزداد صعوبة تشغيل الذكاء الاصطناعي للمؤسسات عندما يمتد العمل عبر المستندات والأنظمة والفِرق ونقاط الموافقة. قد يولّد النموذج إجابة مفيدة، لكن تظل مهمة سير العمل قائمة في استرجاع الأدلة، والالتزام بضوابط الوصول، وتحديث الأنظمة، وتوجيه الحالات الاستثنائية، وتوضيح أسباب موثوقية المخرجات للمستخدمين. ومن دون هذا التنسيق، قد تنتهي الفِرق إلى نماذج أولية قوية لا تزال تتطلب مراجعة يدوية، وأعمال نسخ ولصق، وعمليات تكامل مخصصة لكل حالة استخدام.

وعند محاولة سد هذه الفجوة بين عرض توضيحي ناجح ومهمة سير عمل مؤسسية قابلة للتشغيل، تبدأ حالات النشر الثماني لدى عملاء IBM® watsonx Orchestrate، التي سنتناولها بالتفصيل في هذه المقالة، في التقاطع عند مجموعة من التحديات المشتركة. وتبرز ثلاثة تحديات متكررة:

تحتاج الفِرق إلى وكلاء يتبعون مهام سير العمل الفعلية للأعمال، بدلًا من العمل في صورة تجارب محادثة مستقلة. تحتاج الفِرق إلى وكلاء يستندون إلى سياق موثوق، مع تطبيق ضوابط الوصول وإتاحة إمكانية التحقق من الإجابات. وتحتاج أيضًا إلى تنسيق الوكلاء والأدوات وأنماط التكامل وإعادة استخدامها عبر حالات الاستخدام الجديدة، حتى لا يتحول كل نشر إلى عملية إعادة بناء مخصصة.

نستعرض في هذه المقالة كيف تساعد watsonx Orchestrate على مواجهة هذه التحديات، من خلال تزويد الفِرق بأسلوب منظم لتنسيق سلوك الوكلاء، وربط أنظمة المؤسسة، وتوسيع نطاق مهام سير العمل من دون فقدان التحكم.