Guardium Data Protection 12.2: تحقيق الامتثال المستمر

لقد تحوَّل الامتثال من شرط دوري إلى توقُّع مستمر.
يجب على المؤسسات اليوم إثبات مصداقيتها بشكل يومي، وليس فقط خلال عمليات التدقيق السنوية. في الوقت نفسه، يواصل حجم البيانات المؤسسية ونطاق قيمتها وزيادة تعرضها للمخاطر في التوسع، ممتدة عبر الأنظمة المحلية والسحابات المتعددة وتطبيقات SaaS بصيغها المنظمة وغير المنظمة. يؤدي هذا التوسع إلى زيادة المخاطر وطرح تحديات في الحوكمة، وزيادة صعوبة الحصول على وضوح كامل للبيانات.
يعالج IBM Guardium Data Protection 12.2 هذه التحديات من خلال دمج الامتثال المستمر مع قدرات جديدة في الأمن والمراقبة والتشغيل. يوفر هذا الإصدار أساسًا حيث تكون الرقابة مؤتمتة وقابلة للقياس وذكية، في حين تمتد الرؤية بسلاسة عبر البيئات الهجينة.
لم يَعُد الامتثال عملية دورية؛ بل أصبح مستمرًا. ولكن الأهم من ذلك، أن الأمر لا يتعلق فقط باجتياز التدقيق. توجد اللوائح لتقليل مخاطر الأعمال مثل المخاطر المالية والتشغيلية ومخاطر السمعة. المؤسسات التي تتعامل مع الامتثال كمنهج مستمر لإدارة المخاطر تكون أفضل استعدادًا لمنع الحوادث المكلِّفة والحفاظ على الثقة، وليس فقط لإرضاء المدققين مرة واحدة سنويًا.
يحوِّل Guardium الامتثال من سباق سنوي إلى حالة استعداد دائمة من خلال:
يقلل هذا النموذج المستمر من الجهد اليدوي، ويعزز الرقابة، ويضمن جاهزية التدقيق في جميع الأوقات. يصبح الامتثال عامل تمكين للأعمال واستراتيجية استباقية لتقليل المخاطر - مُقاسًا وواضحًا ومتكاملًا.
استنادًا إلى قاعدة الامتثال المستمر، يوسِّع الإصدار الأخير Guardium Data Protection 12.2 قيمته من خلال قدرات جديدة قوية مصممة لتعزيز الأمان وتبسيط العمليات وتوسيع الرقابة عبر بيئات البيانات الهجينة.
يقدِّم Guardium Data Protection 12.2 أيضًا إمكانيات جديدة تساعد على تعزيز الأمان وتبسيط العمليات ودعم المؤسسات على نطاق واسع:
توسِّع هذه التحسينات قدرة Guardium Data Protection على حماية البيانات طوال دورة حياتها، مع ضمان توسُّع الرقابة والأداء والحوكمة بما يتناسب مع احتياجات المؤسسة المتطورة.
مع IBM Guardium Data Protection، تحصل المؤسسات على الأدوات للامتثال للمتطلبات التنظيمية، إلى جانب الرؤية والقدرة التحليلية لتعزيز وضعها الأمني بالكامل. الامتثال المستمر مع أمان أقوى وقدرات تشغيلية متقدمة، هذا ليس مجرد مواكبة. إنه تحقيق الريادة.