26 أغسطس 2025
ما الجديد: نحن فخورون بالإعلان عن حصول شركة IBM على لقب الشركة الرائدة في تقرير ™The Forrester Wave: حلول حوكمة الذكاء الاصطناعي، الربع الثالث من عام 2025 مع watsonx.governance.
نحن فخورون بهذا التكريم؛ ليس فقط من أجل التصنيف؛ بل لأنه يعكس العمل الذي أنجزناه مع عملائنا لجعل الذكاء الاصطناعي أكثر أمانًا وشفافية ومسؤولية.
على مدى العقد الماضي، عملنا مع المؤسسات عبر العديد من الصناعات -وخاصةً تلك الخاضعة لرقابة مشددة- لفهم التطبيق العملي للذكاء الاصطناعي المسؤول. وقد ساهمت هذه التجربة في تطوير watsonx.governance ليكون حلًا شاملًا لا يقتصر على إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي والامتثال فحسب، بل ليشمل التقييم، وقابلية الملاحظة، وإرساء الضوابط، وحوكمة دورة حياة أنظمة الذكاء الاصطناعي.
مع تزايد المخاطر واللوائح المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي تواجهها المؤسسات، إلى جانب الضغوط لاستثمار قيمته، يساعد حلّنا على توحيد فرق التكنولوجيا والأعمال والضمان والأمن ضمن أطر حوكمة متسقة تحوِّل المبادئ إلى واقع عملي.
كرَّمت شركة Forrester شركة IBM لقدرتها على إدارة تعقيدات حوكمة الذكاء الاصطناعي عبر العديد من الأدوار والمسؤوليات. تعكس استراتيجيتنا سنوات من التعاون مع العملاء في صناعات معقدة وعالية التنظيم - وقد تجسَّد ذلك في watsonx.governance.
يدعم watsonx.governance احتياجات الحوكمة الأساسية مثل إدارة السياسات، وقابلية التدقيق، وقابلية الملاحظة. كما يتضمن قدرات جديدة للذكاء الاصطناعي الوكيل، تساعد الفرق على حوكمة مخزون الوكلاء والأدوات، ومراقبة سلوكيات الوكلاء، وتقييم عملية اتخاذ القرار، وكشف المخاطر مثل الهلوسات.
كما أشارت Forrester إلى رؤيتنا الراسخة، وخارطة الطريق الواضحة، وحلول التغليف المرنة. نرى أن هذا التقدير يعكِس تركيزنا على الحوكمة العملية والقابلة للتوسع للتقنيات سريعة التطور في مجال الذكاء الاصطناعي.
لا تُعَد حوكمة الذكاء الاصطناعي تحديًا لقسم واحد فقط؛ بل تتطلب التعاون بين فرق الهندسة، والقانون، والامتثال، والمخاطر، والأمن، والبيانات، والأعمال. هدفنا من watsonx.governance هو تعزيز هذا التعاون من خلال توفير أدوات تدعم إدارة السياسات، وقابلية التدقيق، والشفافية على امتداد دورة حياة الذكاء الاصطناعي.
مع زيادة استثمار IBM وغيرها من المؤسسات في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يتغيَّر تصوُّر هذه الحلول. فلم يَعُد يُنظر إليها على أنها مجرد أدوات للامتثال أو تكاليف أعمال، بل أصبحت عوامل تمكينية أساسية لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي واستخلاص القيمة من البيانات. في الواقع:
%27 من شركات فورتشن 500 تُشير إلى أن تنظيم الذكاء الاصطناعي يمثِّل خطرًا في تقاريرها السنوية (WSJ/2024).
%68 من الرؤساء التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع يرون أن حوكمة الذكاء الاصطناعي التوليدي يجب أن تُدمج في مرحلة التصميم (IBV/2025).
%65 من قادة البيانات في مؤتمر Gartner الأخير اختاروا حوكمة البيانات كأولويتهم الأساسية لعام 2024 (IBV/2025).
لقد ركَّزنا أيضًا على الاستعداد للمخاطر الناشئة وإدارتها. مع تحوُّل أنظمة الذكاء الاصطناعي نحو الاستقلالية -حيث يتخذ الوكلاء قراراتهم، ويتفاعلون مع الأدوات، وينفِّذون الإجراءات بشكل مستقل- يجب أن تتطور الحوكمة لضمان التزام هؤلاء الوكلاء بأهداف العمل، ومعايير السياسات، ومتطلبات السلامة.
لقد أضفنا ثلاث قدرات جديدة لمساعدة الفرق على إدارة هؤلاء الوكلاء بشكل أكثر فاعلية:
مخزون مركزي للوكلاء والأدوات التي تستخدمها فرقك، مزوَّد ببيانات حوكمة مثل الملكية، والوصف، وتاريخ الاستخدام. يمكن للمستخدمين مقارنة الأصول جنبًا إلى جنب باستخدام مقاييس التقييم -مثل الجودة، والتكلفة، والزمن المستغرق، والأداء- لاتخاذ قرارات أفضل بشأن إعادة الاستخدام والتبنّي، ما يقلل من مخاطر القدرات المكررة أو التي لم يتم تدقيقها.
تساعد أدوات التقييم على قياس أداء تطبيقك الوكيلي أثناء مرحلة التطوير. تقدِّم مجموعة أدوات تطوير البرمجيات (SDK) الخاصة بنا مقاييس جاهزة مثل الدقة وملاءمة السياق وملاءمة الإجابة. يمكن استخدام هذه المقاييس أثناء العملية (خلال سير عمل الوكيل للتحكم في منطقه أو كنقاط قرار) أو بشكل غير متصل (بعد انتهاء سير عمل الوكيل لتقييم جودة الوكيل بشكل عام). يمكن الوصول إلى ذلك باستخدام نهج يعتمد على تزيين الدوال لإضافة وظائف إضافية (decorator)، حيث يمكن إضافة سطر واحد لاستدعاء أداة التقييم لكل عقدة من الوكيل، ما يجعل عملية التقييم سهلة التنفيذ. وهذا يساعد المطوِّرين على بناء تطبيقات عالية الجودة، وأكثر مرونة، وموثوق بها، وجاهزة للاعتماد والإنتاج.
يوفر تتبُّع التجارب رؤية كاملة لأداء الوكلاء والأدوات مع مرور الوقت - من التطوير حتى النشر. يمكن للفرق تسجيل التجارب، ومقارنة النتائج، وتصنيف الإعدادات باستخدام مقاييس مخصصة للأعمال والسلامة والجودة، ما يجعل من السهل اختيار النهج الأفضل أداءً استنادًا إلى بيانات المقاييس.
يقول العملاء باستمرار إن watsonx.governance يساعدهم على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بثقة. على سبيل المثال:
استخدَم اتحاد التنس الأمريكي (USTA) منصة watsonx لبناء ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي مثل تقارير المباريات (Match Reports) والتعليق بالذكاء الاصطناعي (AI Commentary) لبطولة US Open. وقد أكَّدوا على أن أدوات الحوكمة ساعدت على ضمان أداء نماذجهم، والتزامها باللوائح، ومواءمتها مع الأهداف التحريرية.
أشارت Deloitte إلى دور watsonx.governance في دعم تبنّي الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، ومساعدة العملاء على دمج الثقة والشفافية في مهام سير عمل الذكاء الاصطناعي لديهم.
يُشير تقرير Forrester بشكل خاص إلى أن عملاء IBM يقدِّرون "القدرة على مواءمة فرق التكنولوجيا والأعمال والمخاطر والقانون فيما يخص السياسات والموافقات" - وهي قدرة تزداد أهميتها مع توسُّع استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات.
مع توسُّع هؤلاء العملاء في جهودهم في مجال الذكاء الاصطناعي، يطلبون تقييمات أعمق لمخاطر النماذج - تعليقات تساهم بشكل فعَّال في تشكيل خارطة طريق منتجاتنا وقدراتنا المستقبلية.
ومع سعي المؤسسات إلى إيجاد طرق عملية لتحقيق التناسق، والسيطرة، والرؤية في تطوير الوكلاء، يزداد الطلب على كتالوج الوكلاء الخاضعين للحوكمة لدينا. فهو يساعد الفرق على إدارة استخدام الأدوات، وتتبُّع الأصول، وإعادة الاستخدام عبر المشاريع - ما يجعل من السهل التوسع بمسؤولية مع الحفاظ على الرقابة. يزداد الطلب أيضًا على مراقبة الإنتاج وحدود الحماية للذكاء الاصطناعي الوكيل، ولدينا ميزات جديدة في خارطة الطريق لمعالجة هذه المجالات.
الحوكمة ليست مجرد امتثال، بل تتعلق بالاستخدام الفعَّال والآمن والموثوق به للتكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي. كما أشارت Forrester عند تصنيف IBM كشركة رائدة، فإن خبرتنا مع العملاء في الصناعات المعقدة والمنظمة قد شكَّلت حلًا يواجه تحديات حوكمة الذكاء الاصطناعي الحالية ويستعد لمستقبلها.
مع استمرار تطوُّر الذكاء الاصطناعي، نحن ملتزمون بمساعدة عملائنا على التقدُّم في مواجهة المخاطر مع إطلاق العنان لقيمة هذه التقنيات. تم تصميم watsonx.governance مع مراعاة التعقيدات الواقعية، مع أتمتة تُتيح التوسع وخارطة طريق مستندة إلى الاحتياجات العملية للمؤسسات التي تنفِّذ الذكاء الاصطناعي المسؤول.
لمعرفة المزيد حول كيفية استفادة مؤسستك من watsonx.governance، تواصَل مع فريقنا للحصول على عرض توضيحي مباشر.