نحن فخورون بهذا التكريم؛ ليس فقط من أجل التصنيف؛ بل لأنه يعكس العمل الذي أنجزناه مع عملائنا لجعل الذكاء الاصطناعي أكثر أمانًا وشفافية ومسؤولية.

على مدى العقد الماضي، عملنا مع المؤسسات عبر العديد من الصناعات -وخاصةً تلك الخاضعة لرقابة مشددة- لفهم التطبيق العملي للذكاء الاصطناعي المسؤول. وقد ساهمت هذه التجربة في تطوير watsonx.governance ليكون حلًا شاملًا لا يقتصر على إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي والامتثال فحسب، بل ليشمل التقييم، وقابلية الملاحظة، وإرساء الضوابط، وحوكمة دورة حياة أنظمة الذكاء الاصطناعي.

مع تزايد المخاطر واللوائح المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي تواجهها المؤسسات، إلى جانب الضغوط لاستثمار قيمته، يساعد حلّنا على توحيد فرق التكنولوجيا والأعمال والضمان والأمن ضمن أطر حوكمة متسقة تحوِّل المبادئ إلى واقع عملي.