™FalconStor Habanero متاح الآن على متجر ™IBM Cloud Marketplace

تعتمد نماذج التعافي من الكوارث (DR) التقليدية على المعالجة اليدوية للوسائط والأدوات المجزأة واختبارات التعافي من الكوارث غير المتكررة، ما يترك للفرق ثقة منخفضة في جاهزية الاستعادة. تؤدي الأنظمة ذات البيئات المترابطة إلى انتشار برامج الفدية وتلف البيانات، في ظل عدم وجود مسارات استرداد نظيفة مضمونة أو عزل مُحكَم يمكن التحقق منه. وما يزيد التحدي تعقيدًا أن فرق تكنولوجيا المعلومات تواجه عبئا تشغيليًا عاليًا، وبنية تحتية قديمة، ونقصًا في المهارات المتخصصة، ورسومًا غير متوقعة على السحابة أو التحويلات- مما يجعل هذه البيئات محفوفة بالمخاطر ومكلفة في الصيانة في الوقت نفسه.

يوفر FalconStor Habanero نسخًا احتياطيًا وأرشفة واستعادة متسارعة بأداء متوقع، مما يلغي الاعتماد على الوسائط المادية ويقلل بشكل كبير من فترات التعطل. تضمن اتفاقيات مستوى الخدمة للمؤسسات ونقل البيانات الأسرع بما يصل لـ 20 مرة قدرة استعادة موثوقة وقابلة للاختبار لبيئات IBM Power.

يعمل Habanero على تعزيز المرونة الإلكترونية من خلال خزائن البيانات غير القابلة للتغيير، والاحتفاظ الاختياري بتقنية WORM، والثبات الأصلي للتخزين، مما يضمن نقاط استرداد مقاومة للتلاعب، مما يوقف انتشار برامج الفدية. كما تعمل الحماية المدمجة التي تحتوي على فجوات هوائية على تبسيط جاهزية التدقيق وتتوافق مع إطار العمل التنظيمي.

من خلال الاستفادة من IBM Cloud Object Storage، توفر الخدمة ما يلي:

متانة ومرونة على نحو رائد في الصناعة

قابلية توسع هائلة في اقتصاديات تخزين الكائنات

احتفاظ طويل الأجل مقابل تكلفة منخفضة

توافر عالمي وإدارة مبسطة لدورة الحياة

نفقات تشغيلية متوقعة من دون رسوم مفاجئة من أجل استرجاع السحابة

يصبح نظام COS هو الأساس لاستعادة نظيفة وموثوقة وصامدة أمام برامج الفدية، مع خفض التكلفة الإجمالية للملكية وإلغاء أعباء الموقع الثاني.