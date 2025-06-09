تقدِّم Fairly AI وIBM watsonx.ai حوكمة وأمانًا للذكاء الاصطناعي بمستوى متقدِّم.

9 يونيو 2025
نعلن اليوم بكل فخر عن تكاملنا مع IBM watsonx.ai، حيث نجمع بين قدراتهم المتقدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي على مستوى المؤسسات، وإشراف Fairly الدقيق القائم على السياسات والموجَّه للأمان أولًا. معًا، نقدم حلًا مصممًا للنشر الفعلي للذكاء الاصطناعي في البيئات المنظمة عالية المخاطر - ما يوفر مستوًى غير مسبوق من التحكم والشفافية والثقة في كل نموذج.
في Fairly AI، لا نكتشف المشكلات فحسب، بل نرشدك إلى كيفية إصلاحها وربطها بمتطلبات الحوكمة لديك. بصفتنا جهة رائدة في إدارة الثقة والمخاطر والأمان في الذكاء الاصطناعي (AI TRiSM)، يقدِّم نظام Fairly AI Management System -المتكامل مع Security for AI Asenion™- تجربة متكاملة تشمل أتمتة محاكاة الهجمات، وتقييم المخاطر، وتوجيهات المعالجة، وتقارير الالتزام، كل ذلك في نظام واحد.
تكشِف أدوات المحاكاة الهجومية التقليدية عن الثغرات، لكنها تضع على كاهل فرق الهندسة والامتثال عبء ربط المخاطر يدويًا بسياسات الأمان والمعايير الصناعية وأطر الحوكمة. لكن Fairly AI تغيِّر ذلك إلى حدٍ ما.
لا تُعَد منصة Security for AI Asenion™ من Fairly AI مجرد أداة مؤتمتة أخرى لمحاكاة الهجمات. وهي المنصة الوحيدة لمحاكاة الهجمات التي تتميز بأنها متعددة الوكلاء وواعية بالسياسات، والتي تربط كل ثغرة تم اكتشافها باستراتيجية معالجة محددة وضوابط الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) ذات الصلة، ضمن نظام Fairly AI Management System.
تم تطوير Asenion بما يتماشى مع أطر مثل ISO/IEC 42001 وNIST AI RMF وMITRE ATLAS وOWASP Top 10 للنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، لتوفِّر بذلك رؤية شاملة بزاوية 360 درجة لمخاطر الذكاء الاصطناعي - التقنية والأخلاقية والتشغيلية. وهذا ما يجعلها مناسبة بشكل فريد للبيئات الخاضعة للتنظيم، حيث يجب إثبات الامتثال فعليًا، لا الاكتفاء بالتطلع إليه.
يُتيح التكامل مع IBM watsonx.ai للمؤسسات ما يلي:
تستخدم العديد من المؤسسات المالية IBM watsonx.ai لتشغيل روبوتات المحادثة التفاعلية مع العملاء. ومن خلال دمج Fairly الذكاء الاصطناعي، يمكنهم فعل ما يلي:
يُتيح ذلك النشر الآمن مع تلبية متطلبات التدقيق الداخلي والالتزامات التنظيمية من الجهات الخارجية.
معًا، تقدِّم IBM watsonx.ai وFairly AI معيارًا ذهبيًا جديدًا لأمان وحوكمة وامتثال الذكاء الاصطناعي. ومن خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدّم وأدوات محاكاة الهجمات المتوافقة مع السياسات وآليات المعالجة المتقدمة، يساعد هذا الحل المتكامل الشركات على الابتكار بشكل أسرع، وبناء الثقة في كل خطوة.