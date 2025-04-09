تعزيز IBM Z Security لمستقبل الذكاء الاصطناعي من خلال IBM z17

في تقرير IBM الأخير بعنوان "أجهزة الكمبيوتر المركزية كدعائم أساسية للتحول الرقمي"، أفاد حوالي 82% من العملاء المشاركين في الاستطلاع بأنه من "المهم جدًا" (46%) أو "المهم للغاية" (36%) أن تدعم أجهزة الكمبيوتر المركزية إمكانات الذكاء الاصطناعي لرصد التهديدات الإلكترونية وتحليلها واكتشافها والاستجابة لها.

صُممت أحدث حلولنا الأمنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهو IBM Threat Detection for z/OS، لمساعدة العملاء على رصد الحالات الشاذة المحتملة التي قد تكون ناجمة عن هجوم إلكتروني وتحديدها1. يمكن للعملاء الاستفادة من لوحة المعلومات لمزيد من التوضيح للحالة الشاذة، ما قد يبسط عملية التشخيص. كما أنه مصمم لتحديد وإصدار تنبيهات بشأن الحوادث الشاذة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي يمكن أن تساعد العملاء على الالتزام بمتطلبات اللوائح التنظيمية مثل قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA) الصادر عن الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى الكشف عن الحالات الشاذة الإلكترونية، فإن عنصرًا أساسيًا من عناصر هذا الحل الذي تعتزم IBM طرحه هو توفير خيار وظيفة العزل المصممة للمساعدة على تلبية احتياجات العملاء في تأكيد امتثالهم لمكافحة البرامج الضارة على نظام z/OS. يطلق حل IBM Threat Detection for z/OS العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي التي من شأنها توفير أمان معزز للمؤسسات.

تعتزم شركة IBM تقديم حل جديد من حلول الذكاء الاصطناعي لاكتشاف البيانات الحساسة على المنصة وتصنيفها. سيؤدي ذلك إلى الاستفادة من معالج IBM Telum II الجديد المتوفر على نظام z17 في عمليات اللغة الطبيعية وغيره من تقنيات الذكاء الاصطناعي المطورة حديثًا، بحيث يمكن تحديد البيانات شديدة الأهمية وحمايتها قبل استخدامها في مسار بيانات الذكاء الاصطناعي. ستُصمم هذه الإمكانات لمساعدة المؤسسات على التخلص من عملية التصنيف اليدوي للبيانات التي تتطلب عمالة كثيفة وتكون عرضة للأخطاء، والاستفادة بدلاً من ذلك من التمييز والتصنيف الآلي باستخدام تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

بعد تمييز بياناتك الحساسة، من المهم التأكد من تشفيرها بشكل مناسب. وفي حين أن الحوسبة الكمية يمكن أن تُحدث تغييرًا جوهريًا في التقدم التقني، إلا إن إمكانات المعالجة غير المسبوقة التي تتمتع بها يمكن أن تؤدي إلى انهيار معايير التشفير الحالية. ولتعزيز أنظمة الحماية، صُمم IBM Z Crypto Discovery & Inventory (zCDI) لتبسيط كيفية اكتشاف العملاء للأصول المشفرة على منصة Z ويمكن أن يساعد على إنشاء قائمة جرد مشفرة. ستتطلب إحدى الخطوات الأولى في رحلة الأمان الكمي أن تعرف المؤسسات مواضع استخدام التشفير في بيئتها لإنشاء هذه القائمة. صُمم zCDI لتبسيط عملية اكتشاف العملاء لاستخدام التشفير داخل بنية Z التحتية لديهم من خلال تحليل الإحصائيات ذات الصلة بالتشفير من مصادر بيانات متعددة وتوحيدها. صُمم هذا الحل الجديد لمساعدة الشركات على تقييم أنظمتها بحثًا عن الثغرات المحتملة والمساعدة في خطط المعالجة حتى تتمكن من تسريع عملية الانتقال إلى مرحلة ما بعد التشفير الكمّي. أخيرًا، لا تكتمل هذه الإستراتيجيات من دون وجود طريقة مناسبة لتخزين الأسرار التي تحمي البيانات وحمايتها.