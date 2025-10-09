الإصدار IBM MQ 9.4.4 يعزز المرونة الهجينة والامتثال للمتطلبات الفيدرالية

أصبح IBM MQ 9.4.4 متاحًا الآن، ويوفر قدرات جديدة تساعد المؤسسات على بناء أنظمة مراسلة أكثر مرونة، والامتثال للمتطلبات الفيدرالية، وتحسين الكفاءة التشغيلية عبر البيئات الهجينة.
يمتد الإصدار الرابع من سلسلة التسليم المستمر (CD) في MQ 9.4 ليوسِّع نطاق التوافر العالي واستعادة البيانات بعد الكوارث ليشمل بيئات Linux الأصلية، والأجهزة الافتراضية، والأجهزة المادية، إلى جانب الحاويات، كما يقدِّم تحسينات أمنية لأعباء العمل الخاضعة للرقابة، ويبسِّط إدارة المنصات الموزعة ومنصات MQ Appliance وz/OS.
تم الإعلان رسميًا عن هذا الإصدار في 2 أكتوبر 2025، وأصبح متاحًا بشكل عام في 16 أكتوبر 2025، ويتضمن مجموعة من التحسينات والميزات الجديدة التي تُتيح للعملاء ما يلي:
يقدِّم هذا الإصدار مجموعة واسعة من التحسينات التقنية في مجالات المرونة والامتثال والإدارة، ما يساعد المؤسسات على تعزيز البنية الأساسية لأنظمة المراسلة لديها مع تقليل مستوى التعقيد.
على الرغم من أن ذلك ليس جزءًا من إصدار 9.4.4، تقدِّم IBM معاينة لـ IBM MQ Agent، وهو مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد المسؤولين على استكشاف المشكلات وحلها باستخدام اللغة الطبيعية. يتصل الوكيل بأي مدير لقائمة الانتظار عبر شبكة MQ ويوفر تحليل السبب الأساسي في ثوانٍ معدودة - وهو مصمم للمساعدة على تقليل وقت الاسترداد بشكل كبير.
يعزز الإصدار IBM MQ 9.4.4 دور MQ كمنصة مراسلة آمنة ومرنة وحديثة للبيئات السحابية الهجينة. من خلال توسيع قدرات التوافر العالي (HA) والتعافي من الكوارث (DR) على مستوى المؤسسات لتشمل عمليات النشر التقليدية، وتعزيز ميزات الامتثال، وتبسيط العمليات.
