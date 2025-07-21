تمكين المؤسسات: تقديم IBM MaaS360 App Catalog for iOS

22 يوليو 2025

مؤلف

Deviprasad Shetty

R&D Leader for MaaS360 Engineering

IBM

Khushi Kumari

IBM MaaS360 Software Development Engineer

IBM

نحن متحمسون لتقديم IBM MaaS360 App Catalog for iOS، الذي يساعد الشركات على مشاركة وإدارة تطبيقات المؤسسات على أجهزة iOS بسهولة. يتَّبع هذا الكتالوج الجديد لتطبيقات IBM معايير التصميم الخاصة بالشركة، ويوفر أمانًا قويًا وسهولة في الاستخدام، بالإضافة إلى القدرة على التوسع لتلبية احتياجاتك.

يدعم MaaS360 App Catalog استراتيجيتك للأجهزة المحمولة من خلال تمكينك من إطلاق أدوات إنتاجية مخصصة وتوفير وصول سهل لفريقك إلى التطبيقات الداخلية.

ما الفائدة من كتالوج تطبيقات مؤسسي مدمج أصليًا؟

لم تَعُد إدارة التطبيقات الداخلية على iOS عبر الأدوات القديمة أو واجهات الويب كافية. مع MaaS360 App Catalog، أعدنا تصوُّر تجربة اكتشاف وتسليم التطبيقات من الأساس، مع ضمان ما يلي:

  • الأداء الأصلي على iOS/iPadOS 15.0 والإصدارات الأحدث.
  • المصادقة الآمنة والتحكم في الوصول.
  • العلامة التجارية المخصصة والدعم متعدد اللغات.
  • التوافق السلس بين الوضع الفاتح والداكن.
  • الامتثال لمتطلبات إمكانية الوصول بشكل افتراضي.

نظرة أولى سلسة

منذ لحظة فتح المستخدمين لبرنامج MaaS360 App Catalog، يقدِّم لهم واجهة نظيفة ومصممة بالعلامة التجارية لتسهيل اكتشاف التطبيقات من البداية.

  • القسم المميز (Featured Section): يسهِّل هذا القسم اكتشاف الأدوات التي يستخدمها فريقك فعليًا. في الأعلى، سيجدون قائمة منتقاة من التطبيقات المميزة والحزم التي يختارها المسؤولون لضمان وصول سريع إلى الأدوات الأكثر قيمة.
  • الأكثر تنزيلًا (Most Downloaded): أسفل ذلك مباشرةً، يُبرز قسم الأكثر تنزيلًا التطبيقات الشائعة بناءً على استخدامها في مؤسستك، ما يساعد المستخدمين الجُدُد على اكتشاف ما ينجح بالفعل مع زملائهم.
  • حِزَم التطبيقات (App Bundles): تُعرض حزم التطبيقات، مثل مجموعات التطبيقات المخصصة لسير العمل حسب المهام، كمجموعة موحَّدة - ما يجعل من السهل تثبيت كل شيء بنقرة واحدة.
  • تطبيقاتي وتحديث الكل (My Apps and Update All): بالنسبة إلى المستخدمين الذين يريدون متابعة التطبيقات المثبَّتة لديهم أو الاطِّلاع على الجديد، يوفر عرض تطبيقاتي قائمة مخصصة بالتطبيقات المثبتة، مع إشعارات التحديث. سواء أكان الأمر يتعلق بتحديث تطبيق واحد أم النقر على تحديث الكل، فإن البقاء على اطِّلاع دائم يصبح بسيطًا وسهلًا.

التحسينات الرئيسية لتطبيق MaaS360 App Catalog

تحسين البحث والتصفح

أصبح العثور على التطبيق المناسب سهلًا بفضل محرك البحث القوي لدينا. سواء أكان المستخدمون يعرفون اسم التطبيق أم مجرد وظيفته، يقترح الكتالوج التطابقات ذات الصلة عبر الفئات والعناوين والكلمات المفتاحية.

نظرة سريعة على تفاصيل التطبيق

يحتوي كل تطبيق في الكتالوج على صفحة تفصيلية شاملة تقدِّم للمستخدمين كل ما يحتاجونه لاتخاذ قرارات مستنيرة - مع وصف كامل، ولقطات شاشة للمعاينة، وما الجديد، ونُسَخ نظام التشغيل المدعومة وإحصائيات التنزيل.

لدعم الشفافية والجودة بشكل أكبر، يمكن للمستخدمين أيضًا الاطِّلاع على التقييمات والمراجعات مباشرةً على صفحة تفاصيل التطبيق. يَحِق فقط لمن قام بتثبيت التطبيق تقديم الملاحظات، وذلك لضمان الصلة والمصداقية. يمكن للمسؤولين بدورهم استخدام هذه الملاحظات لتحسين تجربة التطبيق بشكل مستمر.

الإعدادات والدعم

يمنح التطبيق المستخدمين التحكم الكامل في تجربتهم من خلال الوصول السهل إلى تفاصيل الحساب، وتفضيلات التحديث، وأدوات الدعم. سواء أكان الأمر يتعلق بتفعيل التحديث التلقائي، أم إدارة إشعارات التطبيق، أم إعادة مشاهدة جولة الترحيب، كل شيء متاح بنقرة واحدة - ما يجعل من السهل تخصيص كيفية عمل App Catalog حسب رغبتهم.

مصمم للمؤسسات العالمية

  • دعم 16 لغة عالمية
  • متوافق تمامًا مع ميزات الوصول في أجهزة Apple.
  • تشغيل سلس في كلٍّ من الوضع الفاتح والداكن.

مصمم لتوسيع النطاق وتعزيز الأمن

تم تصميم تطبيق IBM MaaS360 App Catalog لجميع أنواع المؤسسات، من الفِرَق الصغيرة إلى الشركات الكبيرة. وهو مصمم ليتطور مع احتياجاتك مع الحفاظ على أمنه وأدائه القوي. يتصل التطبيق مباشرةً ببوابة MaaS360 Portal الخاصة بك، ما يُتيح لفرق تكنولوجيا المعلومات التحكم بسهولة في النشر والوصول والتحديثات. تطبيق IBM MaaS360 App Catalog:

  • متوفر على الأجهزة التي تعمل بنظام iOS/iPadOS 15.0 والإصدارات الأحدث.
  • يتم توزيعه عبر بوابة IBM MaaS360 Portal، ويمكن أيضًا تنزيله من App Store.
  • جاهز للتخصيص لمؤسستك مع تقديم الدعم للعلامة التجارية.

يُعَد IBM MaaS360 App Catalog لنظام iOS نقطة تحوُّل في إدارة تطبيقات الأجهزة المحمولة. إنه ليس مجرد منصة لتثبيت التطبيقات. إنه مساحة عمل رقمية ديناميكية مصممة لتمكين فريقك، وتبسيط إشراف تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز أمن مؤسستك.

استكشِفه بتعمّق، وخصِّصه وفق أسلوبك، ولاحِظ نمو إمكانياتك.

حوِّل منظومة تطبيقاتك الداخلية إلى منصة أكثر ذكاءً وكفاءة. يبدأ مستقبل الإنتاجية من هنا.

تعرَّف على المزيد حول IBM MaaS360

احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا لبرنامج IBM MaaS360

جرِّب IBM MaaS360 مجانًا

