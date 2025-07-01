1 يوليو 2025
على مدار العقد الماضي، شهدت منظومة تكامل البيانات تحوُّلًا كبيرًا. وقد تم دعم هذا التحول من خلال الطلب المتزايد على المرونة وقابلية التوسع وانخفاض تكلفة الملكية - ما أدى إلى ظهور منظومة جديدة من الأدوات. لقد انتقلنا من مستودعات البيانات إلى Hadoop، ومن بحيرات البيانات إلى مستودعات البيانات السحابية والآن يلوح أمامنا مفهوم بنية مستودع البحيرات.
مع التغيُّر المستمر في مشهد تكنولوجيا البيانات، كل تحوُّل -بدءًا من مسار ETL إلى بحيرات البيانات في عصر Hadoop ووصولًا إلى مسار ELT السحابي- أجبر فرق تكامل الأنظمة وفرق تكنولوجيا المعلومات على إعادة التفكير في استراتيجيات البيانات من الصفر. ولكن عندما تتطلع المؤسسات إلى اعتماد منصات أحدث، فإنها غالبًا ما تواجه مجموعة كبيرة من التقنيات المتداخلة والديون التقنية المتزايدة.
تُعَد Dot Group، إحدى شركاء أعمال IBM، شركة بريطانية لتكامل أنظمة هندسة البيانات تتمتع بخبرة تزيد عن 27 عامًا، وهي تشهد هذه التحديات عن قرب. لمساعدة الشركات على تجاوز هذه التحديات، تعاونت Dot Group مع IBM لتقديم منهج عملي يركِّز على القيمة أولًا في تكامل البيانات باستخدام IBM watsonx.data integration، أداة حديثة لتكامل البيانات تضم مجموعة كاملة من قدرات تكامل البيانات لتنسيق البيانات عبر مختلَف الصيغ والمسارات.
يقول Simon Parkinson، المدير الإداري لشركة Dot Group: "لم تتحقق أبدًا وعود تمكين الجميع من الوصول إلى البيانات وإتاحة الوصول الذاتي لها". يقول: "معظم العملاء الذين نتعامل معهم انتهى بهم المطاف بامتلاك عدة أنظمة ERP وأدوات ETL وقواعد بيانات ومنصات ذكاء أعمال، ومع ذلك لا يزال لديهم الطموح نفسه للحصول على رؤى شاملة للمؤسسة".
والنتيجة هي بيئة مليئة بالتحديات، تقضي فيها الفرق معظم وقتها في صيانة الأنظمة القائمة بدلًا من الابتكار. يوضِّح Parkinson: "العديد من الشركات تكافح لوضع خريطة طريق خطوة بخطوة تساعدها على الخروج من هذه الدائرة". "السؤال الحقيقي هو: كيف تصمِّم أول حجر أساس بطريقة تضمن أن كل خطوة لاحقة تواصِل تقديم القيمة؟"
في هذا السياق، لا يقتصر التحدي الأكبر على إيجاد الأدوات المناسبة فحسب، بل يشمل معرفة من أين نبدأ، وكيفية تبسيط الأمور، وكيفية تقديم قيمة تدريجية دون الانخراط في مشاريع تحوُّل طويلة الأمد.
يواصِل Parkinson: "انتشار الأدوات هو المفتاح هنا، فالعملاء يبحثون عن أداة واحدة تتكامل بسلاسة، مع نماذج ترخيص بسيطة، وكل ذلك في سوق واحدة". يوضِّح Parkinson: "يشعر العملاء عند استخدام IBM watsonx.data integration بأنهم سيكونون قادرين على البدء بأي حالة استخدام واحدة -سواء أكانت ELT/ETL، أم مراقبة البيانات، أم التدفق في الوقت الفعلي، أم تكرار البيانات- ثم التوسع حسب الحاجة". "قبل ذلك، كان عليك شراء الناقلة النفطية كاملة. هذا الآن أخف وأكثر مرونة".
يوضِّح Parkinson: "الفكرة هي أن العملاء يمكنهم ترخيص جزء واحد فقط، ثم البدء بسهولة في تجارب صغيرة أو إثبات مفاهيم لقدرات أخرى، دون الحاجة إلى المرور بكل لجان مراجعة البنية التحتية وعمليات الشراء التي تستغرق وقتًا طويلًا وتكلِّف الكثير".
رغم أن اعتماد الذكاء الاصطناعي يُعَد أولوية قصوى لقادة الأعمال في جميع الصناعات، إلا أن فرق تكامل الأنظمة وفرق تكنولوجيا المعلومات ما زالت عالقة بمشكلات جودة البيانات الأساسية. يقول Parkinson: "تجربتنا تُشير إلى أن الشركات ما زالت عالقة في مرحلة تجارب الذكاء الاصطناعي؛ لأن نقص جودة البيانات يعيق تقدمها". "فقبل أن تتمكن من الانتقال إلى المرحلة التالية من نضج الذكاء الاصطناعي، عليها أولًا إصلاح بياناتها".
بمجرد تنفيذه، سيمكِّن IBM watsonx.data integration شركة Dot Group وعملاء IBM من:
يواصِل باركنسون: "نأمل أن تتمكَّن الشركات من تحقيق المرونة والإنتاجية وقابلية التوسع من خلال تقديم قدرات تكامل البيانات المختلفة ضمن لوحة تحكُّم موحَّدة. ومع تجربة المستخدم الجديدة، لن يحتاج مهندسو البيانات أو مهندسو بنى البيانات إلى أن يكونوا خبراء في سبع أدوات مختلفة". "يمكنهم أن يكونوا خبيرًا واحدًا قادرًا على استخدام سبع أدوات مختلفة. يمكنهم الانطلاق على الفور".
اكتشِف كيفية الاستفادة من watsonx.data integration لتمكين فرق البيانات لديك من تسريع تسليم البيانات للذكاء الاصطناعي والتحليلات، من خلال لوحة تحكُّم موحَّدة لتكامل البيانات المنظمة وغير المنظمة، باستخدام أي نمط تكامل.
جرِّب IBM watsonx.data integration مجانًا.
نبذة عن Dot Group
إحدى شركاء أعمال IBM تُعَد Dot Group شركة بريطانية متخصصة في تكامل أنظمة هندسة البيانات، تتمتع بخبرة تزيد عن 27 عامًا في مساعدة المؤسسات على إدارة بياناتها ونقلها وتحسينها. تأسست Dot Group من خلال استحواذها على Ascential Software -المؤلفين الأصليين لأداتَي DataStage وInformix- تمتلك الشركة جذورًا تقنية عميقة وتاريخًا طويلًا في العمل مع أنظمة البيانات على مستوى المؤسسات.
نبذة عن Simon Parkinson
يشغل Simon Parkinson منصب المدير الإداري لشركة Dot Group، حيث يقود خبرات الشركة في تقنيات IBM وحلول هندسة البيانات. بصفته IBM Champion، يُعَد Simon متخصصًا في مساعدة المؤسسات على إزالة عوائق البيانات وتحويل استراتيجيات تكامل البيانات الخاصة بها لتمكين الوصول إلى رؤى فورية وتحقيق ميزة تنافسية.