على مدار العقد الماضي، شهدت منظومة تكامل البيانات تحوُّلًا كبيرًا. وقد تم دعم هذا التحول من خلال الطلب المتزايد على المرونة وقابلية التوسع وانخفاض تكلفة الملكية - ما أدى إلى ظهور منظومة جديدة من الأدوات. لقد انتقلنا من مستودعات البيانات إلى Hadoop، ومن بحيرات البيانات إلى مستودعات البيانات السحابية والآن يلوح أمامنا مفهوم بنية مستودع البحيرات.

مع التغيُّر المستمر في مشهد تكنولوجيا البيانات، كل تحوُّل -بدءًا من مسار ETL إلى بحيرات البيانات في عصر Hadoop ووصولًا إلى مسار ELT السحابي- أجبر فرق تكامل الأنظمة وفرق تكنولوجيا المعلومات على إعادة التفكير في استراتيجيات البيانات من الصفر. ولكن عندما تتطلع المؤسسات إلى اعتماد منصات أحدث، فإنها غالبًا ما تواجه مجموعة كبيرة من التقنيات المتداخلة والديون التقنية المتزايدة.

تُعَد Dot Group، إحدى شركاء أعمال IBM، شركة بريطانية لتكامل أنظمة هندسة البيانات تتمتع بخبرة تزيد عن 27 عامًا، وهي تشهد هذه التحديات عن قرب. لمساعدة الشركات على تجاوز هذه التحديات، تعاونت Dot Group مع IBM لتقديم منهج عملي يركِّز على القيمة أولًا في تكامل البيانات باستخدام IBM watsonx.data integration، أداة حديثة لتكامل البيانات تضم مجموعة كاملة من قدرات تكامل البيانات لتنسيق البيانات عبر مختلَف الصيغ والمسارات.