تمكين مستخدمي IBM Z باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل

على مدى عقود، كان IBM Z العمود الفقري الثابت لأعباء العمل ذات المهام الحساسة في مختلَف الصناعات حول العالم. في أبريل 2025، أطلقنا IBM z17، لتمكين العملاء من نشر حالات استخدام الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقها مباشرةً على المنصة. وقد أدى ذلك إلى تقريب الرؤى من البيانات والمعاملات، وتبسيط سير العمل المعقد، وتسريع مرونة المؤسسات بطرق لم تكن ممكنة من قبل.

مستفيدين من هذا النجاح، قدَّمنا هذا الأسبوع IBM Spyre Accelerator على IBM z17، المصمم للعمل بانسيابية مع المعالج المتطور IBM Telum II. ويشكلان معًا مزيجًا قويًا ومتناسقًا يعزز أداء الذكاء الاصطناعي على IBM Z بشكل كبير. يوفر هذا الجمع بيئة مثالية لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة -بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي- تمامًا في مكان وجود بياناتك.