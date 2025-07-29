Datavault AI تُطلِق ميزة تحقيق الدخل من بيانات المؤسسات من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي المبنيين على IBM wasonx.ai.

29 يوليو 2025
أعلنت Datavault AI، الشريك البلاتيني في IBM Partner Plus، اليوم عن توسيع جهودها التجارية، التي تتضمن دمج IBM watsonx.ai مع وكيلَي الذكاء الاصطناعي الرئيسيين الخاصين بها -DataScore وDataValue- لتحقيق الريادة في تجربة بيانات الذكاء الاصطناعي، وتقييمها، وتحقيق القيمة منها. تم تصميم هذا التوسع لمساعدة العملاء على تبسيط النمذجة المالية للمؤسسة وتقييم المخاطر واستراتيجيات التسعير عبر البيئات المحلية والسحابية والهجينة.
وفقًا لشركة McKinsey & Company، من المتوقع أن يضيف الذكاء الاصطناعي التوليدي ما بين 2.6 و4.4 تريليونات دولار سنويًا عبر تطبيقات الأعمال الرئيسية، ما يجعل الأتمتة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي واحدة من أهم مجالات الاستثمار في تقنيات المؤسسات.
تتعاون IBM مع شركات البرمجيات الرائدة، لمساعدتها على دمج تقنية IBM لإنشاء حالات استخدام جديدة ضمن خبرة شريك معين لحل مشكلات العملاء. توفِّر IBM المواهب الهندسية في مجال الذكاء الاصطناعي والخبرة التقنية العميقة التي يمكن أن تساعد على توسيع وتسريع تأثير عروضها للعملاء.
يقول Nathaniel Bradley، الرئيس التنفيذي لشركة Datavault AI: "نعتقد أن هذه نقطة تحوُّل استراتيجية لشركة Datavault AI، وتمثِّل إنجازًا مهمًا في خارطة طريقنا للتسويق التجاري على مستوى المؤسسة". وأضاف: "من خلال دمج IBM Watsonx على المستوى التقني والتعاون مع IBM، نحن في وضع يسمح لنا بتوسيع نطاق منصة تحقيق الدخل من البيانات عالميًا".
يعمل نظام IBM البنائي مع الشركاء في جهودهم التسويقية (GTM)، داعمًا الشركات مثل Datavault AI لنشر، واختبار، وتطوير الحلول التي تسرِّع اعتماد الذكاء الاصطناعي في قطاعات رئيسية مثل المالية، والرعاية الصحية، والرياضة، والترفيه، والحكومة.
على سبيل المثال، بصفتها شريكًا بلاتينيًّا لشركة IBM، ستتعاون Datavault AI مع قوة المبيعات وشبكة الشركاء في IBM لتسريع تفاعل العملاء مع Datavault والحصول على دعمهم.
تتطلع IBM إلى رؤية منظومة Datavault AI المتكاملة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، المصممة لمساعدة المؤسسات على تحقيق الاستفادة المالية من أصول بياناتها عبر وكلائها الثلاثة الرئيسيين للذكاء الاصطناعي.
بالإضافة إلى ذلك، تعزِّز منصة Datavault AI الحاصلة على براءة اختراع Data Vault Web 3.0 من خلال تكاملاتها المكتملة، ما يمكِّن من تحقيق الاستفادة المالية من البيانات بطريقة آمنة، ومتوافقة وقابلة للتوسع عبر الصناعات.
وتستمر المنصة في التطور مع التقدُّم في فهرسة البيانات وقدرات الإدراك وتحقيق الربح. وتُعَد رؤية التكنولوجيا المبتكرة مع watsonX المضمَّنة في العمل هي السبب وراء شراكتنا مع شركات مثل Datavault AI.
