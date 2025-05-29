دعم استيراد نماذج الأساس المخصصة لنماذج Granite Time Series

الذكاء الاصطناعي الحوسبة والخوادم أتمتة تكنولوجيا المعلومات

29 مايو 2025

مؤلف

Nisarg Patel

Product Manager, watsonx.ai

IBM

وسَّعت IBM ميزة نماذج الأساس المخصصة لدعم نماذج Granite Time Series (TinyTimeMixer and TTM)، ما يُتيح للممارسين استيراد نماذج التنبؤ متعددة المتغيرات المُعاد ضبطها مباشرةً إلى watsonx.ai واستخدام واجهة برمجة التطبيقات/مجموعة تطوير البرمجيات الخاصة بـ Timeseries Model Inferencing. نماذج Granite Time Series هي نماذج خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر ومصممة خصيصًا للتنبؤ.

إدخال نموذج TTM الخاص بك، المعدَّل لتخصيص متعدد المتغيرات، إلى watsonx.ai يُتيح حوكمة من فئة المؤسسات، وتكاملًا سلسًا لواجهات برمجة التطبيقات، وسير عمل قابلًا للتوسع، مع الاستفادة من قوة بيانات مؤسستك.

ما نماذج Granite Time Series Tiny Time Mixer؟

تُعَد نماذج IBM Granite Time Series Tiny Time Mixer (TTMs) نماذج مدمجة للتنبؤ بالسلاسل الزمنية متعددة المتغيرات، أصدرتها IBM Research كمصدر مفتوح بموجب ترخيص Apache 2.0.

تم توفير نماذج TTMs المدربة مسبقًا والتي تحتوي على 1 إلى 5 ملايين مَعلمة على watsonx.ai سابقًا، وأثبتت قدرتها على تحقيق دقة تنبؤ متقدمة دون تدريب إضافي عبر مجموعة متنوعة من البيانات، بدءًا من قراءات حساسات إنترنت الأشياء إلى طلبات الطاقة والسلاسل الزمنية المالية، مع أداء فعَّال حتى على أجهزة تعمل بوحدات المعالجة المركزية فقط. تدعم هذه النماذج أطوال سياق إدخال متعددة (من 512 إلى 1536 نقطة زمنية) ، ما يجعلها متعددة الاستخدامات لمجموعة واسعة من سيناريوهات التنبؤ.

مع إضافة الدعم لنماذج TTMs المخصصة، يمكن للمستخدمين الآن ضبط بياناتهم الخاصة، والتقاط الارتباط بين القنوات المتعددة بالإضافة إلى دعم الميزات الخارجية، ثم إدخال هذه النماذج إلى منصة watsonx.ai عبر حالات استخدام مختلفة في الصناعة. 

فوائد استيراد نموذج TTM المضبوط إلى watsonx.ai

  1. حوكمة وأمن من فئة المؤسسة: من خلال استيراد TTM المضبوطة إلى watsonx.ai، يمكنك الاستفادة من ميزات الحوكمة المضمنة في المنصة مثل مسارات التدقيق وضوابط الوصول القائمة على الأدوار وفحوصات الامتثال، ما يضمن أن نماذج التنبؤ الخاصة بك تُلبي سياسات المؤسسة والمتطلبات التنظيمية.
  2. التكامل السلس بين واجهة برمجة التطبيقات ومجموعة أدوات تطوير البرامج: تُتيح لك واجهة برمجة التطبيقات ومجموعة أدوات تطوير البرامج الجديدة لاستنتاج نموذج السلسلة الزمنية التفاعل مع نموذج TTM المخصص برمجيًا، ودمج التوقعات في مسارات البيانات أو لوحات المعلومات أو سير عمل وكيل الذكاء الاصطناعي من خلال بضعة أسطر فقط من التعليمات البرمجية.
  3. منصة مطوري الذكاء الاصطناعي الشاملة: ضمن watsonx.ai، يمكنك تحسين سير عمل التنبؤ لديك بشكل أكبر باستخدام النماذج اللغوية الكبيرة المستضافة وأطر العمل لبناء الوكلاء، والتوليد المعزز بالاسترجاع لإثراء السياق والنشر بنقرة واحدة، كل ذلك داخل بيئة موحَّدة لبناء حلول الذكاء الاصطناعي التي تتضمن التنبؤ بالسلاسل الزمني.
  4. تخصيص المجال: يُتيح الضبط الدقيق دون اتصال بالإنترنت لنماذج TTM للمستخدمين ضبط نماذج TTM وفقًا لبياناتهم المحددة في المجال مع مراعاة دلالات المدخلات والضوابط ومؤشرات الأداء الرئيسية للإخراج وتقديم هذا النموذج الدقيق لتحسين الأداء.

ابدأ اليوم

إدخال نماذج Granite Time Series TTM الخاصة بك إلى منصة الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة واكتشاف مدى سهولة نشر نماذج السلاسل الزمنية المضبوطة على نطاق واسع.

ابدأ باستخدام تجربتك المجانية من watsonx.ai اليوم

استكشِف دفاترنا النموذجية

تعرّف على المزيد ابدأ بالتجربة المجانية اليوم استكشِف دفاترنا النموذجية