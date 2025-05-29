دعم استيراد نماذج الأساس المخصصة لنماذج Granite Time Series

تُعَد نماذج IBM Granite Time Series Tiny Time Mixer (TTMs) نماذج مدمجة للتنبؤ بالسلاسل الزمنية متعددة المتغيرات، أصدرتها IBM Research كمصدر مفتوح بموجب ترخيص Apache 2.0.

تم توفير نماذج TTMs المدربة مسبقًا والتي تحتوي على 1 إلى 5 ملايين مَعلمة على watsonx.ai سابقًا، وأثبتت قدرتها على تحقيق دقة تنبؤ متقدمة دون تدريب إضافي عبر مجموعة متنوعة من البيانات، بدءًا من قراءات حساسات إنترنت الأشياء إلى طلبات الطاقة والسلاسل الزمنية المالية، مع أداء فعَّال حتى على أجهزة تعمل بوحدات المعالجة المركزية فقط. تدعم هذه النماذج أطوال سياق إدخال متعددة (من 512 إلى 1536 نقطة زمنية) ، ما يجعلها متعددة الاستخدامات لمجموعة واسعة من سيناريوهات التنبؤ.

مع إضافة الدعم لنماذج TTMs المخصصة، يمكن للمستخدمين الآن ضبط بياناتهم الخاصة، والتقاط الارتباط بين القنوات المتعددة بالإضافة إلى دعم الميزات الخارجية، ثم إدخال هذه النماذج إلى منصة watsonx.ai عبر حالات استخدام مختلفة في الصناعة.