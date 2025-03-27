لا تزال العديد من الأعمال اليوم تواجه صعوبة في التعامل مع العمليات اليدوية المعرضة للأخطاء وغير الآمنة في المعاملات بين الأعمال، ما يعوق التعاون، ويزيد التكاليف، ويعرضها لمخاطر أمنية، ويؤدي هذا إلى تأخير المعاملات، وفقدان الإيرادات، وتدمير العلاقات. علاوةً على ذلك، غالبًا ما تعتمد المؤسسات على طرق غير آمنة وغير موثوق بها وغير متوافقة لتبادل الملفات، ما يقلل من مرونة الأعمال ويضعف التعاون مع شركاء الأعمال وحتى مع أجزاء أخرى من عملهم.

يُسعدنا أن نقدِّم أحدث التحسينات والإضافات في CP4I، والتي تتميز الآن بقدرات قوية في مجال المعاملات بين الأعمال (B2B) ونقل الملفات المُدارة (MFT)، والتي أصبحت متاحة بشكل عام في 26 مارس 2025. تم تصميم هذه التحديثات لتمكين إدارة الشركاء بشكل سلس ونقل الملفات بشكل آمن وآلي - دون التأثير في عمليات التكامل الحالية لديك. توسع هذه الميزات الجديدة قدرات التكامل الخاصة بك للمساعدة على تبسيط العمليات، وتقليل العمليات اليدوية، وتعزيز التعاون وضمان الامتثال، مع الحفاظ على أمان وكفاءة بيئة التكنولوجيا الخاصة بك.