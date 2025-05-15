بناء أتمتة قابلة لإعادة الاستخدام باستخدام IBM watsonx Code Assistant

15 مايو 2025
في ظل المشهد الرقمي المتغير بسرعة اليوم، لم تَعُد الأتمتة ترفًا بل أصبحت ضرورة استراتيجية. يُعيد قادة تكنولوجيا المعلومات المستقبليون تصور العمليات من خلال دمج الذكاء وقابلية التكرار في كل طبقة من البنية التحتية. مع سعي المؤسسات لبناء أنظمة أكثر مرونة وقدرة على التكيف، تصبح القدرة على إنشاء أصول أتمتة معيارية وقابلة لإعادة الاستخدام عاملًا رئيسيًا للتميز في تحقيق المرونة والنجاح على المدى الطويل.
مع الميزة الأحدث في IBM watsonx Code Assistant -توليد أدوار Ansible- لم يكن إنشاء أتمتة قابلة لإعادة الاستخدام أسهل من قبل.
تُعَد Ansible Roles طريقة فعَّالة لتنظيم وتوزيع مهام الأتمتة. حيث تجمع المهام والمعالجات والمتغيرات وغيرها من المكونات في وحدات قابلة لإعادة الاستخدام، ما يسهل التعامل مع نصوص الأتمتة المعقدة وصيانتها. ولكن لماذا تُعَد Ansible Roles بالغة الأهمية؟
لنلقِ نظرة على مثال واقعي من مؤسسة المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) في IBM.
تقود مؤسسة المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) استراتيجية تكنولوجيا المعلومات الداخلية في IBM، وهي مسؤولة عن تقديم وتأمين وتحديث ودعم حلول تكنولوجيا المعلومات التي تعتمد عليها IBM والعملاء والشركاء يوميًا. يستخدم فريق CIO أداة watsonx Code Assistant وحقَّق نتائج قوية، وقد بدأ مؤخرًا بالاستفادة من ميزة Ansible Role Generation بهدف توسيع نطاق المشاركة في التطوير، وتسريع عملية الانضمام، وزيادة الإنتاجية.
تمكِّن هذه الميزة المطورين -بمن فيهم الأقل خبرة- من إنشاء تعليمات برمجية موحَّدة ومتوافقة مع أفضل الممارسات، مع تدخل يدوي محدود للغاية. ماذا قالت الأطراف المعنية؟
الخطوة الأولى هي تثبيت IBM watsonx Code Assistant. يمكنك القيام بذلك من خلال تنزيل وتوصيل إضافة Ansible في VS Code مباشرةً داخل بيئة التطوير الخاصة بك، ثم النقر على "Generate an Ansible Role" للبدء بإنشاء الأدوار.
باستخدام watsonx Code Assistant، يصبح دمج الأدوار في أدلة Ansible أكثر سلاسة وكفاءة، ما يجعل الأتمتة أسهل من أي وقت مضى. تُتيح لك ميزات إنشاء الأدوار هذه إنشاء الأدوار باستخدام لغة طبيعية، ما يبسِّط الإعداد ويقلل الوقت اللازم لتنظيم مهام الأتمتة وإدارتها. بمجرد إنشائها، يمكن دمج هذه الأدوار بسهولة في أدلة Ansible، والاستفادة من وحدتها وقابليتها لإعادة الاستخدام لتحسين البرامج النصية للأتمتة.
كلما واصلت استكشاف وتوسيع قدرات الأتمتة لديك باستخدام watsonx Code Assistant، ستكون مجهزًا بشكل جيد لمواجهة تحديات أكثر تعقيدًا وتبسيط سير العمل الخاص بك.
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