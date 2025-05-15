بناء أتمتة قابلة لإعادة الاستخدام باستخدام IBM watsonx Code Assistant

في ظل المشهد الرقمي المتغير بسرعة اليوم، لم تَعُد الأتمتة ترفًا بل أصبحت ضرورة استراتيجية. يُعيد قادة تكنولوجيا المعلومات المستقبليون تصور العمليات من خلال دمج الذكاء وقابلية التكرار في كل طبقة من البنية التحتية. مع سعي المؤسسات لبناء أنظمة أكثر مرونة وقدرة على التكيف، تصبح القدرة على إنشاء أصول أتمتة معيارية وقابلة لإعادة الاستخدام عاملًا رئيسيًا للتميز في تحقيق المرونة والنجاح على المدى الطويل.

مع الميزة الأحدث في IBM watsonx Code Assistant -توليد أدوار Ansible- لم يكن إنشاء أتمتة قابلة لإعادة الاستخدام أسهل من قبل.