بناء أتمتة قابلة لإعادة الاستخدام باستخدام IBM watsonx Code Assistant

الذكاء الاصطناعي الحوسبة والخوادم أتمتة تكنولوجيا المعلومات

15 مايو 2025

مؤلف

Nicole Smith

Product Marketing Manager, IBM Watsonx Code Assistant

في ظل المشهد الرقمي المتغير بسرعة اليوم، لم تَعُد الأتمتة ترفًا بل أصبحت ضرورة استراتيجية. يُعيد قادة تكنولوجيا المعلومات المستقبليون تصور العمليات من خلال دمج الذكاء وقابلية التكرار في كل طبقة من البنية التحتية. مع سعي المؤسسات لبناء أنظمة أكثر مرونة وقدرة على التكيف، تصبح القدرة على إنشاء أصول أتمتة معيارية وقابلة لإعادة الاستخدام عاملًا رئيسيًا للتميز في تحقيق المرونة والنجاح على المدى الطويل.

مع الميزة الأحدث في IBM watsonx Code Assistant -توليد أدوار Ansible- لم يكن إنشاء أتمتة قابلة لإعادة الاستخدام أسهل من قبل.

فهم أدوار Ansible

تُعَد Ansible Roles طريقة فعَّالة لتنظيم وتوزيع مهام الأتمتة. حيث تجمع المهام والمعالجات والمتغيرات وغيرها من المكونات في وحدات قابلة لإعادة الاستخدام، ما يسهل التعامل مع نصوص الأتمتة المعقدة وصيانتها. ولكن لماذا تُعَد Ansible Roles بالغة الأهمية؟

  • القابلية للتقسيم إلى وحدات: تخيَّل محاولة إدارة نص أتمتة ضخم يحتوي على مئات الأسطر من التعليمات البرمجية. سيكون من الصعب جدًا صيانته وتصحيح أخطائه. تُتيح لك Ansible Roles تقسيم هذه المهام المعقدة إلى أجزاء أصغر يمكن إدارتها بسهولة. وتعمل هذه القابلية للتقسيم إلى وحدات على تبسيط تطوير وصيانة نصوص الأتمتة، ما يجعل حياتك أسهل بكثير.
  • إمكانية إعادة الاستخدام: إحدى أكبر مزايا Ansible Roles هي إمكانية إعادة استخدامها. يمكن مشاركة الأدوار وإعادة استخدامها عبر مشاريع وبيئات مختلفة. وهذا لا يقلل فقط من تكرار الجهد، بل يضمن أيضًا الاتساق في ممارسات الأتمتة. بمجرد إنشاء دور، يمكنك استخدامه في عدة أدلة، ما يوفر الوقت والجهد.
  • قابلية الصيانة: قد يكون تحديث البرامج النصية للأتمتة مهمة شاقة، خاصة في بيئات تكنولوجيا المعلومات الديناميكية. تجعل Ansible Roles هذه العملية أكثر قابلية للإدارة. عندما يتم تنظيم الأتمتة الخاصة بك في أدوار، يمكنك إجراء التغييرات في مكان واحد ونشرها عبر جميع المثيلات التي يتم فيها استخدام الدور. وهذا النهج المركزي في الصيانة يضمن بقاء نصوص الأتمتة متسقة وموثوقًا بها.

التأثير التقني لتوليد أدوار Ansible Role

لنلقِ نظرة على مثال واقعي من مؤسسة المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) في IBM.

تقود مؤسسة المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) استراتيجية تكنولوجيا المعلومات الداخلية في IBM، وهي مسؤولة عن تقديم وتأمين وتحديث ودعم حلول تكنولوجيا المعلومات التي تعتمد عليها IBM والعملاء والشركاء يوميًا. يستخدم فريق CIO أداة watsonx Code Assistant وحقَّق نتائج قوية، وقد بدأ مؤخرًا بالاستفادة من ميزة Ansible Role Generation بهدف توسيع نطاق المشاركة في التطوير، وتسريع عملية الانضمام، وزيادة الإنتاجية.

تمكِّن هذه الميزة المطورين -بمن فيهم الأقل خبرة- من إنشاء تعليمات برمجية موحَّدة ومتوافقة مع أفضل الممارسات، مع تدخل يدوي محدود للغاية. ماذا قالت الأطراف المعنية؟

  • أشار Robert Barron، المهندس في قسم هندسة منصات السحابة، إلى تطور الأداة من إنتاج تعليمات برمجية وظيفية أساسية إلى توليد أدوار قوية ومتوافقة مع معايير Red Hat، تتسم بالموثوقية وإمكانية إعادة الاستخدام وسهولة الصيانة.
  • ركَّز Rick Goncalves، مهندس الأتمتة وخبير موثوقية الأنظمة (SRE)، على كيفية مساهمة الأداة في تسهيل عملية التطوير من خلال تنظيم هيكلية التعليمات البرمجية وتقليل الوقت المستغرق في الإعداد اليدوي. وقد أثبتت ميزة الشرح قيمتها الكبيرة أيضًا، إذ توفِّر رؤى تفصيلية حول التعليمات البرمجية التي تم توليدها، بما في ذلك المتطلبات الأساسية والاعتمادات، ما يشكِّل أداة مهمة لتسهيل انضمام المطورين الجُدُد.
  • أوضح كلٌّ من Raj Singh، مطوِّر الأتمتة وخبير موثوقية الأنظمة، وHamid Qurbani، مهندس البرمجيات، كيف ساهمت الأداة في تسريع تعلم الأعضاء الجُدُد في الفريق، من خلال تمكينهم من تحليل تعليمات Ansible البرمجية بشكل عكسي وبناء الثقة من خلال التجربة العملية. في الاستخدام الواقعي، تم تطبيق الأداة على مشاريع مثل أتمتة خدمة IBM MQ، ما يدل على قدرتها على توليد تعليمات برمجية وظيفية جاهزة.
  • استخدَم Rodolfo Ferraz Nogueira، محلل الدعم الفني الأول، ميزة توليد الأدوار في تنفيذ مهام z/OS مثل إنشاء وظائف JCL، وأشاد بواجهة الأداة السلسة وبوضوح ميزة الشرح أثناء العمل مع الأدلة القياسية في Linux.
  • أبرز Bruno Luiz Bertozzo de Almeida Arruda، مطوِّر البرمجيات، الدقة المتزايدة للأداة في توليد برامج PowerShell النصية الخاصة بتحديث خوادم Windows، في حين أشارت Bianca Gusmao Cordebello، مطوّرة البرمجيات، إلى أن ميزة الشرح ساعدت المطورين الجُدُد على فهم التعليمات البرمجية والتكيف معها بسرعة، ما قلّل من الحاجة إلى التصحيحات اليدوية وسرَّع وتيرة الإنتاجية.

البدء باستخدام watsonx Code Assistant وAnsible Roles

الخطوة الأولى هي تثبيت IBM watsonx Code Assistant. يمكنك القيام بذلك من خلال تنزيل وتوصيل إضافة Ansible في VS Code مباشرةً داخل بيئة التطوير الخاصة بك، ثم النقر على "Generate an Ansible Role" للبدء بإنشاء الأدوار.

إنشاء دورك الأول:

  1. افتح قائمة Ansible من شريط نشاط VS Code.
  2. انتقِل إلى إنشاء الأدوار: حدِّد خيار إنشاء Ansible Role من القائمة الرئيسية.
  3. حدِّد دورك: استخدِم لغة طبيعية لوصف الدور الذي تريد إنشاءه. على سبيل المثال، يمكنك أن تقول: "إنشاء دور لتثبيت Apache وتكوينه".
  4. استلام مخطط تفصيلي الدور: سيقدِّم watsonx Code Assistant مخططًا للدور بناءً على الوصف الذي تقدِّمه. يتضمن هذا المخطط التفصيلي دلائل للمهام والمعالجات والمتغيرات والقوالب والملفات.
  5. التقييم: عدِّل المخطط التفصيلي حسب الحاجة
  6. الإنشاء: اختَر المجموعة التي تريد إنشاء الدور فيها. يجب أن تكون لديك مجموعة داخل مساحة العمل الخاصة بك لإنشاء دور.
  7. الحفظ: انقر فوق حفظ الملفات. يتم عرض قائمة بالملفات التي تتضمن الدور الجديد.

باستخدام watsonx Code Assistant، يصبح دمج الأدوار في أدلة Ansible أكثر سلاسة وكفاءة، ما يجعل الأتمتة أسهل من أي وقت مضى. تُتيح لك ميزات إنشاء الأدوار هذه إنشاء الأدوار باستخدام لغة طبيعية، ما يبسِّط الإعداد ويقلل الوقت اللازم لتنظيم مهام الأتمتة وإدارتها. بمجرد إنشائها، يمكن دمج هذه الأدوار بسهولة في أدلة Ansible، والاستفادة من وحدتها وقابليتها لإعادة الاستخدام لتحسين البرامج النصية للأتمتة.

كلما واصلت استكشاف وتوسيع قدرات الأتمتة لديك باستخدام watsonx Code Assistant، ستكون مجهزًا بشكل جيد لمواجهة تحديات أكثر تعقيدًا وتبسيط سير العمل الخاص بك.

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