بناء أنظمة قوية وجاهزة للتدقيق من الأساس باستخدام IBM® Concert

ضعف مرونة التطبيقات لا يهدد التشغيل المستمر فحسب، بل يؤثِّر أيضًا في قدرتك على الالتزام بمعايير الامتثال.

الجهات التنظيمية ترفع مستوى المخاطر: وفق أطر العمل مثل GDPR، يمكن أن تواجه المؤسسات غرامات تصل إلى 20 مليون يورو أو 4% من الإيرادات السنوية. ومع ذلك، لا تزال 84% من الشركات تعمل بشكل تفاعلي، وتتعامل مع الامتثال فقط أثناء دورات التدقيق - ما يجعلها عرضةً للخطر في بقية الوقت.

يزداد الامتثال تعقيدًا يومًا بعد يوم. وتُعَد إدارة أطر العمل مثل DORA وSOC 2 وFedRAMP وPCI عبر الأنظمة السحابية الأصلية والأنظمة القديمة عملية يدوية ومجزأة وعرضةً للأخطاء. ونقاط الضعف النظامية نفسها التي تتسبب في فترات التعطل -مثل الأنظمة التي تم تكوينها بشكل خاطئ أو الضوابط المفقودة أو الشهادات منتهية الصلاحية- تؤدي أيضًا إلى فشل التدقيق.

تساعد IBM Concert على حل المشكلتين في آن واحد، ما يجعل الامتثال نتيجة طبيعية لبناء أنظمة أكثر مرونة.