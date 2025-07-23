بناء أنظمة قوية وجاهزة للتدقيق من الأساس باستخدام IBM® Concert

23 يوليو 2025
يسعدنا الإعلان عن التطورات الرئيسية في IBM Concert، بما في ذلك وكيلا الذكاء الاصطناعي الجديدان -وكيل CISO ووكيل Resilience- إلى جانب ميزات امتثال قوية جديدة مصممة لبيئات اليوم الهجينة والمنظمة.
مع IBM Concert، تحصل المؤسسات على مركز مرونة وامتثال يركِّز على التطبيقات، ويعمل على اكتشاف المخاطر بشكل استباقي، وأتمتة الإجراءات التصحيحية، وتوليد أدلة جاهزة للتدقيق قبل حدوث أي حوادث أو تدخُّل الجهات التنظيمية.
ضعف مرونة التطبيقات لا يهدد التشغيل المستمر فحسب، بل يؤثِّر أيضًا في قدرتك على الالتزام بمعايير الامتثال.
الجهات التنظيمية ترفع مستوى المخاطر: وفق أطر العمل مثل GDPR، يمكن أن تواجه المؤسسات غرامات تصل إلى 20 مليون يورو أو 4% من الإيرادات السنوية. ومع ذلك، لا تزال 84% من الشركات تعمل بشكل تفاعلي، وتتعامل مع الامتثال فقط أثناء دورات التدقيق - ما يجعلها عرضةً للخطر في بقية الوقت.
يزداد الامتثال تعقيدًا يومًا بعد يوم. وتُعَد إدارة أطر العمل مثل DORA وSOC 2 وFedRAMP وPCI عبر الأنظمة السحابية الأصلية والأنظمة القديمة عملية يدوية ومجزأة وعرضةً للأخطاء. ونقاط الضعف النظامية نفسها التي تتسبب في فترات التعطل -مثل الأنظمة التي تم تكوينها بشكل خاطئ أو الضوابط المفقودة أو الشهادات منتهية الصلاحية- تؤدي أيضًا إلى فشل التدقيق.
تساعد IBM Concert على حل المشكلتين في آن واحد، ما يجعل الامتثال نتيجة طبيعية لبناء أنظمة أكثر مرونة.
توفِّر IBM Concert للمؤسسات حلًا مشتركًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للكشف عن المخاطر في وقت مبكر، وتطبيق الامتثال بشكل مستمر، وأتمتة الإصلاح عبر بيئات التطبيقات. سواء أكان الهدف الاستعداد للتدقيق، أو التعافي من انقطاع الخدمة، أو العمل على تقوية خدمة حساسة، تساعدك Concert على الانتقال من التعامل التفاعلي مع الأزمات إلى الحوكمة الاستباقية.
5 نتائج للأعمال:
وكيل CISO متاح الآن في العرض التقني، وهو نظام ذكاء اصطناعي ذكي ومستقل يُتيح أتمتة دورة حياة الامتثال بالكامل. يحوِّل السياسات إلى ضوابط يمكن تنفيذها آليًا، والضوابط إلى تقييمات مباشرة وخطط عمل.
القدرات الرئيسية:
قل وداعًا للفوضى في التحضير للتدقيق في اللحظة الأخيرة. يوفر وكيل CISO امتثالًا استباقيًا ومستمرًا يتكيف مع بيئتك ويُتيح لفريقك التركيز على مهام أخرى.
لطالما كان تحديد وتتبُّع المرونة مهمة يدوية تستهلك الكثير من الموارد. يستخدم وكيل Resilience الذكاء الاصطناعي الوكيل لتحليل مكوِّنات تطبيقاتك -مثل مخططات البنية، وملفات المانيفست، وكتب التشغيل- ويولِّد تلقائيًا ملفات تعريف المرونة واستراتيجيات المراقبة.
طريقة العمل:
تقليل وقت التحليل من أيام إلى دقائق. ضمان مراقبة جميع التطبيقات بحثًا عن المخاطر الصحيحة - استنادًا إلى البنية وأهمية الأعمال.
بالإضافة إلى هذَين الوكيلين للذكاء الاصطناعي، تشتمل IBM Concert الآن على مجموعة أدوات امتثال محسَّنة لتبسيط إعداد التقارير وتسريع المعالجة.
الميزات الجديدة:
إزالة مسارات الأدلة المجزأة وتقليل الوقت المستغرق في ملاحقة بيانات الامتثال. تمكين الفرق من الحصول على مصدر مشترك للحقيقة يدعم عمليات المخاطر والتدقيق على حد سواء.
تم تصميم IBM Concert خصيصًا لبيئات المؤسسات المعقدة اليوم، بما في ذلك:
سواء أكنت تشغِّل تطبيقات حيوية على AWS، أو حاويات في EKS، أو أنظمة أساسية على z/OS، تتكيف Concert مع بيئتك ومع متطلباتك التنظيمية.
لم تَعُد المرونة خيارًا. ويجب أن يكون الامتثال استباقيًا لا تفاعليًا.
مع IBM Concert، ليس عليك الاختيار بين المرونة والحوكمة. فمن خلال الجمع بين هندسة المرونة وأتمتة الامتثال، يمكنك الحصول على الرؤية والتحكم والسرعة لتلبية متطلبات الأعمال والتنظيم والتشغيل - دون أي تنازلات.
مع إطلاق وكيل CISO، ووكيل Resilience، وميزات المرونة من الجيل التالي، تمكِّنك منصة IBM Concert من:
من المخاطرة إلى الاستعداد. من الفوضى إلى السيطرة. هذا هو مستقبل الامتثال والمرونة - بدعمٍ من IBM Concert.
