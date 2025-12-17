تشعر كل مؤسسة بضغط مشهد البيانات الحالي: حيث تحتاج فِرق الأعمال إلى رؤى أسرع، وتجد فِرق البيانات نفسها مرهقة؛ بسبب أنظمة هشة ومجزأة، ويقلق قادة الامتثال من تسرّب البيانات الحساسة. تزداد هذه الضغوط مع ظهور الذكاء الاصطناعي الوكيل، حيث يعتمد النجاح ليس فقط على قوة النماذج، بل على قوة أساس البيانات التي تقوم عليها.

في صميم هذا الأساس يكمن تكامل البيانات: وهي مسارات البيانات التي تعمل على ربط البيانات وتحويلها وتسليمها بحيث يمكن الوثوق بها واستخدامها. عندما يتعثر التكامل، يفشل الذكاء الاصطناعي. وفقًا لتقرير MIT The GenAI Divide، فإن 95% من تجارب الذكاء الاصطناعي التوليدي تفشل ليس بسبب قصور النماذج؛ بل لأن أساس البيانات غير جاهز. في الوقت نفسه، يُطلب من فِرق البيانات بناء وإدارة عدد أكبر من مسارات البيانات عبر أنواع وبيئات متعددة، حتى أن 77% من المؤسسات تُشير إلى نقص في المهارات المطلوبة.

يوضِّح هذا الفارق المتزايد بين الطلب والقدرة أن تطوير مسارات البيانات يجب أن يكون مرنًا، ويلبي احتياجات المستخدمين حيثما كانوا. لم يَعُد أسلوب التأليف التقليدي كافيًا. يرغب مستخدمو الأعمال في التعبير عن نواياهم من خلال اللغة الطبيعية. ويريد الممارسون الفنيون الحصول على الكود. ويعتمد العديد من الفرق على واجهة مرئية لتصميم سريع.

تستثمر IBM بشكل كبير في هذا النهج متعدد الوسائط، حتى يتمكَّن watsonx.data integration من دعم كل مستخدم وفق أسلوب العمل المفضل لديه.