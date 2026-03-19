يسعدنا الإعلان عن IBM SQL Data Insights Pro، وهي قدرة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تكشف عن الأنماط المخفية في البيانات الحساسة مباشرة داخل Db2 for z/OS.
عمل نظام IBM Z كمنظومة سجلات موثوقة لمعالجة المعاملات عالية القيمة لعقود من الزمن. وضمن بيانات المعاملات هذه، توجد أنماط سلوكية يمكن أن تكشف عن مخاطر الاحتيال ونوايا العملاء والحالات التشغيلية الشاذة وغيرها. ومع ذلك، لا تزال مؤسسات عديدة تنسخ بيانات الأنظمة المركزية إلى منصات تحليل خارجية، مما يتسبب في تكاليف غير ضرورية، وتعقيد تشغيلي، وتأخر في البيانات، ومخاطر تتعلق بالحوكمة والامتثال.
يقضي SQL Data Insights Pro على هذه التحديات من خلال جلب الذكاء الاصطناعي مباشرة إلى Db2 for z/OS. تصبح الرؤى متاحة على الفور وبشكل آمن، دون نقل البيانات خارج المنصة.
على سبيل المثال، يمكن لمحلل الاحتيال البدء بمعاملة مشبوهة معروفة والعثور فوراً على معاملات أخرى تظهر أنماطاً مماثلة، بما في ذلك الإشارات المخفية في أوصاف الدفع دون نقل البيانات خارج المنصة. ويمكن لفريق تحليل بيانات العملاء البدء بالعملاء الذين غادروا الخدمة مؤخراً وتحديد آخرين يظهرون سلوكيات مماثلة، مما يسمح بالتدخل في وقت مبكر.
يوفر SQL Data Insights Pro هذا الأمر من خلال تمكين المؤسسات من تحليل البيانات المهيكلة - الأرقام والفئات وغيرها - والنصوص غير المهيكلة معًا في مكان واحد باستخدام نموذج واحد موحد. مع SQL المألوف، يمكن للفرق عرض سجلات مشابهة في المعنى أو السلوك أو السياق-إلغاء القفل رؤى لا يستطيع الاستعلامات التقليدية المعتمدة على القيم يكشف.
برنامج SQL Data Insights Pro يمتاز بتقديم ما يلي:
يفتح SQL Data Insights Pro إمكانيات جديدة في مختلف الصناعات. إليك بعض الأمثلة التي يمكن للفرق داخل المؤسسات تطبيقها اليوم:
يتم توليد هذه الرؤى دون تصدير البيانات، وبدون تراكمات الذكاء الاصطناعي الخارجية، ودون الحاجة إلى خبرة في علم البيانات.
يتيح SQL Data Insights Pro التحليل القائم على المعنى عبر جميع أنواع البيانات دون تحريك أو كشف البيانات، مما يقلل من تعقيد المعمارية، ويقلل من المخاطر التشغيلية، ويدعم متطلبات التنظيم والامتثال، ويسرع وقت اتخاذ القرار.
سيكون برنامج IBM SQL Data Insights Pro متاحًا بشكل عام في 20 مارس 2026.
لمساعدة الفرق على البدء بسرعة، سنقدم مجموعات بدء التشغيل الخاصة بالصناعة بعد فترة وجيزة من GA. تشمل هذه المجموعات مجموعات بيانات منسقة، ونماذج ذكاء اصطناعي جاهزة، واستعلامات SQL جاهزة للاستخدام يمكن للفرق تكييفها مع بياناتهم وسيناريوهات أعمالهم.
