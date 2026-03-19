يقضي SQL Data Insights Pro على هذه التحديات من خلال جلب الذكاء الاصطناعي مباشرة إلى Db2 for z/OS. تصبح الرؤى متاحة على الفور وبشكل آمن، دون نقل البيانات خارج المنصة.

على سبيل المثال، يمكن لمحلل الاحتيال البدء بمعاملة مشبوهة معروفة والعثور فوراً على معاملات أخرى تظهر أنماطاً مماثلة، بما في ذلك الإشارات المخفية في أوصاف الدفع دون نقل البيانات خارج المنصة. ويمكن لفريق تحليل بيانات العملاء البدء بالعملاء الذين غادروا الخدمة مؤخراً وتحديد آخرين يظهرون سلوكيات مماثلة، مما يسمح بالتدخل في وقت مبكر.

يوفر SQL Data Insights Pro هذا الأمر من خلال تمكين المؤسسات من تحليل البيانات المهيكلة - الأرقام والفئات وغيرها - والنصوص غير المهيكلة معًا في مكان واحد باستخدام نموذج واحد موحد. مع SQL المألوف، يمكن للفرق عرض سجلات مشابهة في المعنى أو السلوك أو السياق-إلغاء القفل رؤى لا يستطيع الاستعلامات التقليدية المعتمدة على القيم يكشف.