الأمن الذاتي للسحابة (Autonomous Security for Cloud) في Azure: سد الفجوة بين ما تستهدفه السياسات وما يُنفَّذ فعليًا

يمثل نظام Autonomous Security for Cloud من IBM حولًا نحو هذا النموذج، حيث لم تعد Azure Policy مجرد سياسة تُضبط، بل أصبحت تُنشأ وتُحسَّن باستمرار.

تاريخ النشر 21 أبريل 2026

وفي بيئات Microsoft Azure، يُفرَض أمن أحمال التشغيل والبنية التحتية والأذونات في نهاية المطاف من خلال Azure Policy أو Microsoft Defender for Cloud أو تكوين Azure RBAC. وغالبًا ما تظهر مكامن الخلل عند إدارة التكوين على نطاق واسع.

ومعظم المؤسسات لديها بالفعل سياسات أمنية محددة بوضوح. وقد اعتمد كثير منها ضوابط أصلية في Azure مثل Azure Policy. ومع ذلك، لا تزال الفجوة بين ما تستهدفه السياسات وما يُنفَّذ فعليًا كبيرة، بفعل التوفير السريع للموارد، وعدم اتساق تحويل السياسات إلى إعدادات تنفيذية، أو اختلاف التكوين بين الاشتراكات والمناطق.

ما النتيجة؟ تستمر أخطاء التكوين، ويصبح الامتثال امتثالًا لحظيًا، وتجد فرق الأمن نفسها في موقع الاستجابة بدلًا من الوقاية. وهذه هي الفجوة التي صُمم IBM Autonomous Security for Cloud (ASC) for Azure لسدّها.

تحويل سياسات الأمان إلى ضوابط أصلية في Azure

يُحدث ASC تحولًا جوهريًا في طريقة تطبيق سياسات الأمان تشغيليًا في Azure. فبدلًا من الاعتماد على تعريفات سياسات ثابتة تُفسَّر وتُصاغ يدويًا، يستخدم ASC الذكاء الاصطناعي التوليدي وبيانات مرجعية موثوقة من أجل:

  • ترجمة سياسات ومعايير الأمن المؤسسي إلى ضوابط تقنية للتكوين
  • مواءمتها مع البُنى الأصلية في Azure
  • إنشاء مبادرات Azure Policy تلقائيًا من خلال اختيار Azure Policy Definitions المتوائمة مع البيئة

وهذا يعني أن الأمن لم يعد مرهونًا بالصيانة اليدوية لمكتبات كبيرة من السياسات. بل تُنشأ مبادرات السياسات وتُنقَّح وتُطبَّق باستمرار استنادًا إلى السياق الفعلي للبيئة السحابية.

نموذج حلقة مغلقة مصمم خصيصًا لمنصّة Azure

ويعمل ASC ضمن حلقة تحكم مستمرة ترتكز إلى ثلاث قدرات أساسية:

  • محرك السياسات (الفهم): يستوعب سياسات الأمن المؤسسي ويحوّلها إلى منطق مُنظَّم يمكن ربطه مباشرة ببُنى Azure Policy.
  • محرك الاستطلاع (الملاحظة): يفحص اشتراكات Azure ومواردها باستمرار لاكتشاف التغييرات وعمليات النشر الجديدة وانحراف التكوين.
  • محرك الاستدلال (التنفيذ): يُنشئ مبادرات Azure Policy بصورة ديناميكية، ويحدّث تعيينات Azure Policy، بما يضمن بقاء الضوابط متوافقة دائمًا مع كل من الغاية من السياسة والحالة الراهنة للبيئة.

والنتيجة هي إطار Azure Policy ذاتي التحديث، تتطور فيه السياسات مع تغيّر البيئة بدلًا من أن تصبح متقادمة.

ما الذي يقدمه هذا على أرض الواقع

وباستخدام ASC، تستطيع المؤسسات الانتقال من الحوكمة القائمة على رد الفعل إلى التحكم الاستباقي من خلال الاستفادة مما يلي:

  • حزم Azure Policy مُنشأة تلقائيًا ومصممة بما يلائم كل بيئة
  • تحديثات مستمرة وتكيفية للسياسات، تتماشى مع تطور الخدمات وتغييرات التكوين، بدلًا من التعريفات الثابتة التي تُعد مرة واحدة
  • تطبيق مستمر للسياسات وواعٍ بالسياق عبر الاشتراكات ومجموعات الموارد، بما يتوافق مع تكوينات الموارد في الوقت الفعلي
  • خفض الأعباء التشغيلية المرتبطة بإدارة Azure Policy على نطاق واسع
  • تقييم مستمر للامتثال عبر جميع موارد Azure في ضوء السياسات النشطة
  • تقارير جاهزة للتدقيق ومتوافقة مع أطر مثل CSA Cloud Controls Matrix

والأهم من ذلك، أنه يضمن خضوع كل مورد يُنشَر في Azure لسياسات محدّثة وملائمة ومطبّقة فعليًا.

التحول إلى الأمن السحابي الذاتي

يمثل ASC تحولًا نحو هذا النموذج، حيث لا تعود Azure Policy مجرد إعدادات تُضبط، بل تُولَّد وتُحسَّن باستمرار.ففي البيئات السحابية الحديثة، لا يقتصر الأمن على وضع السياسات الصحيحة، بل يتطلب أيضًا ضمان تطبيقها على الدوام.

Abhijit Chakravorty

Partner & Cloud Security Competency Leader

IBM Security

Amit Agarwal

Global CTO - CyberDefend

Saurabh Bansal

Partner and Practice Leader, AI & Analytics

IBM Consulting

Souvik Khamaru

Executive Security Consultant

EMEA Cloud Security Center of Competency