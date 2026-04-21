الأمن الذاتي للسحابة (Autonomous Security for Cloud) في Azure: سد الفجوة بين ما تستهدفه السياسات وما يُنفَّذ فعليًا

يمثل نظام Autonomous Security for Cloud من IBM حولًا نحو هذا النموذج، حيث لم تعد Azure Policy مجرد سياسة تُضبط، بل أصبحت تُنشأ وتُحسَّن باستمرار.
وفي بيئات Microsoft Azure، يُفرَض أمن أحمال التشغيل والبنية التحتية والأذونات في نهاية المطاف من خلال Azure Policy أو Microsoft Defender for Cloud أو تكوين Azure RBAC. وغالبًا ما تظهر مكامن الخلل عند إدارة التكوين على نطاق واسع.
ومعظم المؤسسات لديها بالفعل سياسات أمنية محددة بوضوح. وقد اعتمد كثير منها ضوابط أصلية في Azure مثل Azure Policy. ومع ذلك، لا تزال الفجوة بين ما تستهدفه السياسات وما يُنفَّذ فعليًا كبيرة، بفعل التوفير السريع للموارد، وعدم اتساق تحويل السياسات إلى إعدادات تنفيذية، أو اختلاف التكوين بين الاشتراكات والمناطق.
ما النتيجة؟ تستمر أخطاء التكوين، ويصبح الامتثال امتثالًا لحظيًا، وتجد فرق الأمن نفسها في موقع الاستجابة بدلًا من الوقاية. وهذه هي الفجوة التي صُمم IBM Autonomous Security for Cloud (ASC) for Azure لسدّها.
يُحدث ASC تحولًا جوهريًا في طريقة تطبيق سياسات الأمان تشغيليًا في Azure. فبدلًا من الاعتماد على تعريفات سياسات ثابتة تُفسَّر وتُصاغ يدويًا، يستخدم ASC الذكاء الاصطناعي التوليدي وبيانات مرجعية موثوقة من أجل:
وهذا يعني أن الأمن لم يعد مرهونًا بالصيانة اليدوية لمكتبات كبيرة من السياسات. بل تُنشأ مبادرات السياسات وتُنقَّح وتُطبَّق باستمرار استنادًا إلى السياق الفعلي للبيئة السحابية.
ويعمل ASC ضمن حلقة تحكم مستمرة ترتكز إلى ثلاث قدرات أساسية:
والنتيجة هي إطار Azure Policy ذاتي التحديث، تتطور فيه السياسات مع تغيّر البيئة بدلًا من أن تصبح متقادمة.
وباستخدام ASC، تستطيع المؤسسات الانتقال من الحوكمة القائمة على رد الفعل إلى التحكم الاستباقي من خلال الاستفادة مما يلي:
والأهم من ذلك، أنه يضمن خضوع كل مورد يُنشَر في Azure لسياسات محدّثة وملائمة ومطبّقة فعليًا.
يمثل ASC تحولًا نحو هذا النموذج، حيث لا تعود Azure Policy مجرد إعدادات تُضبط، بل تُولَّد وتُحسَّن باستمرار.ففي البيئات السحابية الحديثة، لا يقتصر الأمن على وضع السياسات الصحيحة، بل يتطلب أيضًا ضمان تطبيقها على الدوام.