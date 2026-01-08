تقرير APAC AI Outlook 2026 يُشير إلى لحظة انطلاق الذكاء الاصطناعي كمحرك جديد للإيرادات
يكشف تقرير IBM الجديد كيف تنتقل أكثر الشركات تقدمًا في المنطقة من التجارب الأوَّلية إلى إعادة ابتكار نماذج الأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي.
تم إعداده بالتعاون مع معهد IBM Institute for Business Value (IBV)، ويستند التقرير الجديد "APAC AI Outlook 2026: Transferable Value across Industries" إلى حوارات مع قادة في 14 مؤسسة رائدة، بنوك وشركات تصنيع ومشغِّلي اتصالات ومزوِّدي الطاقة والوكالات الحكومية، لكشف ما سيحدِّد ريادة الذكاء الاصطناعي في السنوات المقبلة.
الأولوية الصاعدة الأبرز واضحة: يتحوَّل الذكاء الاصطناعي من أداة لتحسين الكفاءة إلى محرك استراتيجي للنمو. لم تَعُد المؤسسات راضية بالمكاسب التدريجية. فهي تعمل على نشر الذكاء الاصطناعي لتوليد مصادر دخل جديدة، وإعادة تشكيل تفاعل العملاء، وتطوير منتجات جديدة، وإطلاق قيمة مميزة عبر منظوماتها.
لسنوات، كانت مؤسسات منطقة آسيا والمحيط الهادئ تنظر إلى الذكاء الاصطناعي كوسيلة لتحسين الإنتاجية. الآن، تغيَّر المشهد تمامًا. أظهرت الدراسات الأخيرة لمعهد IBV أن 64% من المؤسسات تُعيد توجيه استثماراتها في الذكاء الاصطناعي نحو الوظائف الأساسية للأعمال، حيث يكون التأثير في قيمة العملاء والنمو في الإيرادات الأعلى. وبحلول عام 2026، يتوقع 95% من المديرين التنفيذيين حول العالم أن تكون مبادرات الذكاء الاصطناعي التوليدي ممولة جزئيًا على الأقل ذاتيًا، ما يعكس توسُّع مصادر الإيرادات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي عبر الصناعات.
يشكِّل هذا التحوُّل في التفكير -من التركيز على خفض التكاليف إلى تحقيق القيمة- أساس الموجة التالية من الابتكار في المنطقة. تصمِّم المؤسسات الذكاء الاصطناعي بهدف واضح، وقابلية للتوسع، وحوكمة محكمة في صميمه، ممهدة الطريق لهياكل أعمال جديدة بالكامل.
تدخل منطقة آسيا والمحيط الهادئ مرحلة حاسمة في رحلة الذكاء الاصطناعي لديها. عبر الصناعات الخمس التي تناولها التقرير، يوظِّف القادة الذكاء الاصطناعي بطرق مختلفة للغاية. ومع ذلك، ثمَّة موضوع مشترك يربط استراتيجياتهم: السعي وراء مصادر قيمة جديدة.
إلى جانب التوجهات الخاصة بكل صناعة، يسلِّط التقرير الضوء على خمسة تحولات أساسية ستحدِّد مستوى نضج الذكاء الاصطناعي في المنطقة خلال عام 2026.
يتضمن التقرير رؤى وأمثلة من مؤسسات تشمل BharatGen وC-Metric وDelta Electronics وEastWest Bank وGyeonggido Assembly وIOH وMGEN وMBRDI وNeurogaint System وPronto Software وPSSLAI وStretch 365 وTelkom وTruCarbon. تكشف تجاربهم عن نمط مشترك: يتحقق النجاح عند دمج الذكاء الاصطناعي استراتيجيًا في مهام سير العمل، مدعومًا بحوكمة قوية ومتوافقًا مع أولويات الأعمال.
واحدة من أبرز الرؤى في التقرير هي ظهور مفهوم "القيمة القابلة للنقل"، وهي الفكرة التي تنص على أن المعرفة، ومهام سير العمل، والنماذج المدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكن نقلها بسلاسة بين القطاعات. يسرّع هذا من نضج الذكاء الاصطناعي، إذ يمكن للمؤسسات تخطي مسارات التطوير التقليدية بدلًا من إعادة ابتكار العجلة.
ومن الأمثلة على ذلك:
أصبح هذا النقل عبر الصناعات سريعًا ميزة تنافسية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. فالمؤسسات تعمل على دمج الذكاء الاصطناعي مباشرةً في نماذج أعمالها الأساسية، ما يفتح مصادر إيرادات جديدة ويسرِّع الابتكار على نطاق واسع. الأكثر لفتًا للانتباه في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هو أن الابتكار في الذكاء الاصطناعي لم يَعُد محصورًا داخل الصناعات فقط. فالابتكارات في قطاع واحد تُلهم التقدُّم في قطاع آخر. ستسرِّع هذه القيمة القابلة للنقل بين الصناعات من نضج الذكاء الاصطناعي في المنطقة، ما يساعد المؤسسات على تجاوز دورات التطوير التقليدية.
مستقبل الذكاء الاصطناعي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لا يتحدد بالتكنولوجيا وحدها، بل بكيفية اختيار المؤسسات لنشره واستخدامه. سيكافئ العامان المقبلان المؤسسات التي توسِّع استخدام الذكاء الاصطناعي بانضباط، وتصمِّمه وفق أطر الحوكمة، وتسعى إلى النمو بهدف واضح.
كما يوضِّح تقرير APAC AI Outlook 2026، فإن المنطقة لا تكتفي بتبنّي الذكاء الاصطناعي فحسب، بل تشكِّل أيضًا صورة القيادة في الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.