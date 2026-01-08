الذكاء الاصطناعي

تقرير APAC AI Outlook 2026 يُشير إلى لحظة انطلاق الذكاء الاصطناعي كمحرك جديد للإيرادات

يكشف تقرير IBM الجديد كيف تنتقل أكثر الشركات تقدمًا في المنطقة من التجارب الأوَّلية إلى إعادة ابتكار نماذج الأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تم إعداده بالتعاون مع معهد IBM Institute for Business Value (IBV)، ويستند التقرير الجديد "APAC AI Outlook 2026: Transferable Value across Industries" إلى حوارات مع قادة في 14 مؤسسة رائدة، بنوك وشركات تصنيع ومشغِّلي اتصالات ومزوِّدي الطاقة والوكالات الحكومية، لكشف ما سيحدِّد ريادة الذكاء الاصطناعي في السنوات المقبلة.

الأولوية الصاعدة الأبرز واضحة: يتحوَّل الذكاء الاصطناعي من أداة لتحسين الكفاءة إلى محرك استراتيجي للنمو. لم تَعُد المؤسسات راضية بالمكاسب التدريجية. فهي تعمل على نشر الذكاء الاصطناعي لتوليد مصادر دخل جديدة، وإعادة تشكيل تفاعل العملاء، وتطوير منتجات جديدة، وإطلاق قيمة مميزة عبر منظوماتها.

توجيه جديد: الذكاء الاصطناعي للنمو، وليس فقط لتحسين الكفاءة

لسنوات، كانت مؤسسات منطقة آسيا والمحيط الهادئ تنظر إلى الذكاء الاصطناعي كوسيلة لتحسين الإنتاجية. الآن، تغيَّر المشهد تمامًا. أظهرت الدراسات الأخيرة لمعهد IBV أن 64% من المؤسسات تُعيد توجيه استثماراتها في الذكاء الاصطناعي نحو الوظائف الأساسية للأعمال، حيث يكون التأثير في قيمة العملاء والنمو في الإيرادات الأعلى. وبحلول عام 2026، يتوقع 95% من المديرين التنفيذيين حول العالم أن تكون مبادرات الذكاء الاصطناعي التوليدي ممولة جزئيًا على الأقل ذاتيًا، ما يعكس توسُّع مصادر الإيرادات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي عبر الصناعات.

يشكِّل هذا التحوُّل في التفكير -من التركيز على خفض التكاليف إلى تحقيق القيمة- أساس الموجة التالية من الابتكار في المنطقة. تصمِّم المؤسسات الذكاء الاصطناعي بهدف واضح، وقابلية للتوسع، وحوكمة محكمة في صميمه، ممهدة الطريق لهياكل أعمال جديدة بالكامل.

خمس توجُّهات صناعية تُعيد تشكيل مشهد الذكاء الاصطناعي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

تدخل منطقة آسيا والمحيط الهادئ مرحلة حاسمة في رحلة الذكاء الاصطناعي لديها. عبر الصناعات الخمس التي تناولها التقرير، يوظِّف القادة الذكاء الاصطناعي بطرق مختلفة للغاية. ومع ذلك، ثمَّة موضوع مشترك يربط استراتيجياتهم: السعي وراء مصادر قيمة جديدة.

  1. الخدمات المصرفية: الذكاء الاصطناعي كمحرك للنمو لنماذج مالية جديدة. توظِّف البنوك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الذكاء الاصطناعي لإعادة ابتكار التجارب المالية وفتح مصادر دخل غير تقليدية. يشكِّل التمويل المدمج، المدعوم بالتنبؤ بالمخاطر والامتثال، طبقات خدمية جديدة تتجاوز حدود البنوك التقليدية. واجهات محادثة فائقة التخصيص -مقدَّمة عبر تطبيقات فائقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي- تُعيد تعريف مشاركات العملاء. في الوقت نفسه، تساعد بنى الشبكة الوكيلة المؤسسات على تحديث الأصول القديمة دون التأثير في مهام سير العمل الحيوية للمهمة.
  2. التصنيع: إنتاج أذكى وأنظف وأكثر قدرة على التكيُّف. تمكِّن التوائم الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من التحسين في الوقت الفعلي، وتشغيل العمليات بشكل تنبؤي ذاتي، وتخصيص المنتجات على نطاق واسع. كما تبني شركات التصنيع منظومات توريد مستدامة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتابع الانبعاثات، وتحسِّن استهلاك الطاقة، وتنسِّق المورِّدين مع الالتزامات البيئية، لتحويل الاستدامة إلى ميزة اقتصادية قابلة للقياس.
  3. الاتصالات: صعود المشغِّل القائم على الذكاء الاصطناعي. تنشر شركات الاتصالات طبقة تشغيلية للذكاء الاصطناعي الوكيل تعمل كنظام عصبي للشبكات ذاتية الإدارة. تظهر منظومات تحقيق الإيرادات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي كمحركات دخل جديدة، بينما يفتح الجيل الخامس القائم على الذكاء الاصطناعي قيمة جديدة في مجالات إنترنت الأشياء، والتجارب التفاعلية، والألعاب السحابية، والأنظمة ذاتية التشغيل. يُعَد مشغِّلو الاتصالات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نماذج رائدة بدأت القطاعات الأخرى في تبنّيها.
  4. الطاقة: الذكاء الاصطناعي يدعم الانتقال نحو الصافي الصفري. تستخدم شركات الطاقة الذكاء الاصطناعي لاستقرار الشبكات متزايدة التعقيد، ودمج مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة الأصول، وتقليل الانبعاثات في جميع العمليات. تُسهم التطورات في الذكاء الاصطناعي الأخضر -وخاصةً في تحسين أعباء العمل والأجهزة- في تقليل كثافة استهلاك الطاقة في القطاع، وتشكيل مسارات طاقة أنظف.
  5. القطاع العام: خدمات أكثر ذكاءً، وسهولة في الوصول، وموثوقية. تستخدم الحكومات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الذكاء الاصطناعي الشامل لتوسيع الوصول إلى الخدمات الأساسية، من التعليم والرعاية الصحية إلى المساعدات المالية والزراعة. وفي الوقت ذاته، تعزز أطر الحوكمة المعززة الثقة من خلال الشفافية، والقدرة على التفسير، والمساءلة.

خمسة تحولات أساسية في الذكاء الاصطناعي ستحدد مسار العامين المقبلين

إلى جانب التوجهات الخاصة بكل صناعة، يسلِّط التقرير الضوء على خمسة تحولات أساسية ستحدِّد مستوى نضج الذكاء الاصطناعي في المنطقة خلال عام 2026.

  1. إنترنت الذكاء الاصطناعي: أصبح كلٌّ من الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي الوكيل جزءًا من البنية التحتية الأساسية - تمامًا مثل الحوسبة السحابية أو الإنترنت نفسه. تنتقل مؤسسات منطقة آسيا والمحيط الهادئ من مراكز البيانات المركزية إلى منظومات موزعة تراعي الخصوصية، حيث تتعلم النماذج عبر الهواتف الذكية، وإنترنت الأشياء، وأجهزة الحافة. يُتيح الاستدلال على الأجهزة، والذاكرة المستمرة، والتصميم المرتكز على الخصوصية تبنيًا أوسع ويؤدي إلى تقليل الحواجز أمام التوسع.
  2. الذكاء الاصطناعي كمضاعف للنمو: مكاسب الكفاءة مهمة - لكنها مجرد البداية. تتعامل المؤسسات الأكثر تقدمًا مع الذكاء الاصطناعي كمضاعف للنمو، وتستخدمه لإعادة ابتكار نماذج الأعمال، وابتكار منتجات جديدة، وتحقيق مكانة متميزة في السوق. أصبح الذكاء الاصطناعي استثمارًا مكتفيًا ذاتيًا، يوسِّع مصادر الإيرادات بينما يزيد العوائد بشكل متراكب.
  3. عائد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي الموثوق به: الاستثمار في الأخلاقيات والحوكمة يُثبت أنه محرك مباشر لأداء الأعمال. يُظهر التقرير وجود علاقة إيجابية بين الإنفاق على أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والأرباح الناتجة عنه. تحقِّق المؤسسات التي تعطي أولوية للذكاء الاصطناعي المسؤول -من خلال الشفافية والعدالة والمساءلة- عوائد أعلى ومخاطر تشغيلية أقل.
  4. وصول الذكاء الاصطناعي السيادي إلى مرحلة النضج: تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعًا سريعًا في النماذج المحلية للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السيادية. تم تصميم هذه النماذج لتلائم اللغات المحلية، والفروق الثقافية، والمتطلبات التنظيمية، ومتطلبات الأمن القومي - ما يعزز شمولية الذكاء الاصطناعي وأهميته عبر مختلف السكان.
  5. الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي، أفق جديد للميزة التنافسية: مع اقتراب الحوسبة الكمية من مرحلة "الميزة"، حيث تتفوق على الطرق التقليدية فقط، فإنها تَعِد بتسريع تدريب الذكاء الاصطناعي، وتحسينه، ومحاكاته. ومن جهته، يساعد الذكاء الاصطناعي على تحسين خوارزميات الحوسبة الكمية، وتصحيح الأخطاء، وتخصيص الموارد. من الجدير بالذكر أن المؤسسات المستعدة للحوسبة الكمية أكثر ميلًا بثلاث مرات للمشاركة في منظومات متعددة الأطراف، ما يُبرز أهمية التعاون في هذا المجال الناشئ.

أفضل الممارسات من روّاد الابتكار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

يتضمن التقرير رؤى وأمثلة من مؤسسات تشمل BharatGen وC-Metric وDelta Electronics وEastWest Bank وGyeonggido Assembly وIOH وMGEN وMBRDI وNeurogaint System وPronto Software وPSSLAI وStretch 365 وTelkom وTruCarbon. تكشف تجاربهم عن نمط مشترك: يتحقق النجاح عند دمج الذكاء الاصطناعي استراتيجيًا في مهام سير العمل، مدعومًا بحوكمة قوية ومتوافقًا مع أولويات الأعمال.

القيمة القابلة للنقل عبر الصناعات: مسرِّع الذكاء الاصطناعي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

واحدة من أبرز الرؤى في التقرير هي ظهور مفهوم "القيمة القابلة للنقل"، وهي الفكرة التي تنص على أن المعرفة، ومهام سير العمل، والنماذج المدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكن نقلها بسلاسة بين القطاعات. يسرّع هذا من نضج الذكاء الاصطناعي، إذ يمكن للمؤسسات تخطي مسارات التطوير التقليدية بدلًا من إعادة ابتكار العجلة.

ومن الأمثلة على ذلك:

  • من الاتصالات إلى التصنيع: تساعد النماذج التنبؤية "كخدمة" التي روَّج لها مشغِّلو الاتصالات الشركات المصنِّعة على إنشاء تدفقات إيرادات متكررة حول صيانة المعدات.
  • من البنوك إلى البيع بالتجزئة: تعتمد شركات البيع بالتجزئة نماذج مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستوى البنوك لتقديم خدمات مالية مدمجة مثل الدفع لاحقًا، مع هوامش ربح أعلى وولاء أكبر من العملاء.
  • من البيع بالتجزئة إلى الخدمات المالية: تستفيد البنوك من خبرة قطاع البيع بالتجزئة في التخصيص الفائق لتصبح شركاء في أسلوب الحياة، وليس مجرد مؤسسات مالية.
  • من الاتصالات إلى الحكومة: تستخدم الحكومات التوائم الرقمية على طريقة شركات الاتصالات والتحليلات بالذكاء الاصطناعي لتعزيز التخطيط الحضري، وإدارة المرور، ونتائج المدن الذكية.

أصبح هذا النقل عبر الصناعات سريعًا ميزة تنافسية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. فالمؤسسات تعمل على دمج الذكاء الاصطناعي مباشرةً في نماذج أعمالها الأساسية، ما يفتح مصادر إيرادات جديدة ويسرِّع الابتكار على نطاق واسع. الأكثر لفتًا للانتباه في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هو أن الابتكار في الذكاء الاصطناعي لم يَعُد محصورًا داخل الصناعات فقط. فالابتكارات في قطاع واحد تُلهم التقدُّم في قطاع آخر. ستسرِّع هذه القيمة القابلة للنقل بين الصناعات من نضج الذكاء الاصطناعي في المنطقة، ما يساعد المؤسسات على تجاوز دورات التطوير التقليدية.

الطريق إلى الأمام

مستقبل الذكاء الاصطناعي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لا يتحدد بالتكنولوجيا وحدها، بل بكيفية اختيار المؤسسات لنشره واستخدامه. سيكافئ العامان المقبلان المؤسسات التي توسِّع استخدام الذكاء الاصطناعي بانضباط، وتصمِّمه وفق أطر الحوكمة، وتسعى إلى النمو بهدف واضح.

كما يوضِّح تقرير APAC AI Outlook 2026، فإن المنطقة لا تكتفي بتبنّي الذكاء الاصطناعي فحسب، بل تشكِّل أيضًا صورة القيادة في الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

