ومع انتقال المؤسسات إلى ما هو أبعد من التجربة مع الذكاء الاصطناعي نحو نشر التشغيلي الحقيقي، يصبح التنسيق أمراً أساسيا. يقدم وكلاء الذكاء الاصطناعي أكبر قيمة عندما يعملون معاً —عبر الأنظمة والفرق والعمليات— بدلاً من العمل بشكل منفصل.

تم بناء watsonx Orchestrate لتمكين هذا النوع من التنسيق. يوفر طبقة التنسيق التي تسمح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بالتعاون ضمن مهام سير عمل المؤسسات، مع حوكمة ومراقبة وعناصر تحكم مدمجة. وهذا يضمن أن تظل الإجراءات التي يقودها الوكلاء شفافة وقابلة للتدقيق ومتوافقة مع السياسات التنظيمية.

يستند هذا النموذج التجريبي للتجارة الإلكترونية إلى هذا الأساس من خلال دمج watsonx Orchestrate مع مجموعة مختارة من وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يلبون الاحتياجات المشتركة للمؤسسات —من البحث والوصول إلى البيانات إلى ذكاء المبيعات والتفاعل مع العملاء— مما يسمح للعملاء بتشغيل الذكاء الاصطناعي الوكيل بشكل أسرع وبثقة أكبر.