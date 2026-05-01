الإعلان عن برنامج watsonx Orchestrate التجريبي للتجارة الإلكترونية لوكلاء الذكاء الاصطناعي

تطلق شركة IBM برنامجًا تجريبيًا للتجارة الإلكترونية لفترة محدودة يسمح للعملاء بشراء واختيار وكلاء الذكاء الاصطناعي المدمجين مع الشركاء مباشرةً من موقع IBM.com، مع اشتراك في watsonx Orchestrate.

تاريخ النشر 1 مايو 2026

لأول مرة، يمكن للعملاء اكتشاف وشراء وبدء استخدام مجموعة مختارة من الوكلاء الجاهزين للمؤسسات من خلال تجربة شراء موحدة واحدة على موقع المنتجات العامة لشركة IBM.

يزيل هذا النموذج التجريبي الانقطاع في واحدة من أكبر التحديات التي تواجهها المؤسسات عند اعتماد الذكاء الاصطناعي الوكيل: الانتقال السريع من التقييم إلى الإنتاج. بدلاً من التنقل بين عدة بائعين وعقود ومسارات تأهيل متعددة، يمكن للعملاء الوصول إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين أثبتوا جدارتهم وجاهزيتهم للعمل ضمن مهام سير عمل حقيقية من اليوم الأول.

البناء على أساس watsonx Orchestrate

ومع انتقال المؤسسات إلى ما هو أبعد من التجربة مع الذكاء الاصطناعي نحو نشر التشغيلي الحقيقي، يصبح التنسيق أمراً أساسيا. يقدم وكلاء الذكاء الاصطناعي أكبر قيمة عندما يعملون معاً —عبر الأنظمة والفرق والعمليات— بدلاً من العمل بشكل منفصل.

تم بناء watsonx Orchestrate لتمكين هذا النوع من التنسيق. يوفر طبقة التنسيق التي تسمح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بالتعاون ضمن مهام سير عمل المؤسسات، مع حوكمة ومراقبة وعناصر تحكم مدمجة. وهذا يضمن أن تظل الإجراءات التي يقودها الوكلاء شفافة وقابلة للتدقيق ومتوافقة مع السياسات التنظيمية.

يستند هذا النموذج التجريبي للتجارة الإلكترونية إلى هذا الأساس من خلال دمج watsonx Orchestrate مع مجموعة مختارة من وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يلبون الاحتياجات المشتركة للمؤسسات —من البحث والوصول إلى البيانات إلى ذكاء المبيعات والتفاعل مع العملاء— مما يسمح للعملاء بتشغيل الذكاء الاصطناعي الوكيل بشكل أسرع وبثقة أكبر.

وكلاء الذكاء الاصطناعي المشمولون في البرنامج التجريبي

كجزء من هذا البرنامج التجريبي، يمكن للعملاء شراء watsonx Orchestrate مع ما يصل إلى ستة وكلاء ذكاء اصطناعي مدمجين مع شركاء watsonx Orchestrate بسعر ترويجي لفترة محدودة.

تم اختيار الوكلاء التالية أسماؤهم ليُظهروا للعملاء ما يصبح ممكناً عندما يتم تنسيق المعلومات عبر مهام سير العمل - بدءاً من لحظة طرح السؤال، مروراً بالبحث وإنشاء الرؤى وصولاً إلى تنفيذ المبيعات والتفاعل مع العملاء. يقدم كل وكيل قيمة مستقلة ضمن مجاله، لكن معاً — بتمكين من watsonx Orchestrate — يعملان كسير عمل متكامل يحقق تأثيراً أكبر للأعمال.

من الأسئلة إلى الإجابات ، بشكل أسرع

الأسئلة والطلبات ليست سوى نقطة البداية. يعمل هؤلاء الوكلاء على تسريع المسار من الاستفسار إلى إجابات موثوقة وقابلة للتنفيذ من خلال الجمع بين بيانات الويب المباشرة والمعرفة الداخلية ومهام سير العمل البحثي المنسق.

  • وكيل Tavily Research Agent من Tavily يقوم بإجراء البحث الشامل على شبكة الإنترنت باستخدام وكلاء فرعيين متوازيين منسقين، وتقديم تقارير مفصلة مدعومة بالاقتباسات حول مواضيع معقدة - مصمم خصيصًا للتوليد المعزز بالاسترجاع على نطاق واسع.

  • Bright Data Web Agent من Bright Data يتيح استكشاف الويب العام في الوقت الفعلي، واستخراج البيانات المباشرة لدعم أبحاث السوق، والذكاء التنافسي، واكتشاف البيانات الديناميكية

  • Sparx Agent من AI Squared يقدم نفس الذكاء إلى مستنداتك الداخلية، مما يسمح للفرق برفع ملفات PDF وطرح الأسئلة مباشرة، بحيث تظهر الرؤى في ثوان بدلاً من ساعات.

من الرؤى إلى الفرص

الرؤى دون تنفيذ هي مجرد ضوضاء. يعمل هؤلاء الوكلاء على سد الفجوة - أي ربط ما تعرفه عن السوق بما تفعله فرقك بعد ذلك.

  • Draup for Sales من Draup يحدد الاحتماليات ذات القيمة العالية، ويكشف عن أولويات المشتري ويخصص التواصل، بحيث تنفق فرق المبيعات طاقتها في الأماكن التي من المرجح أن تقوم بالتحويل

  • RCS for Business Messaging Suite من nativeMsg يقدم حملات رسائل تفاعلية غنية عبر RCS وMMS ورسائل SMS —مصمم لتعزيز التفاعل والاستجابة على نطاق واسع.

عند التنسيق معًا، يدعم هؤلاء الوكلاء تدفقًا سلسًا من البداية إلى النهاية: تحديد الحسابات الصحيحة، وصياغة الرسالة الصحيحة، والوصول إلى العملاء من خلال القناة الصحيحة تلقائيًا.

من المحتوى الثابت إلى المعرفة المباشرة

Symplistic.ContentIQ من Symplistic.ai يحول المواقع الإلكترونية والوثائق وقواعد المعرفة إلى وكلاء محادثة يقدمون إجابات دقيقة مدركة للسياق من خلال مسار توليد معزّز بالاسترجاع مؤتمت بالكامل.

بالنسبة إلى المؤسسات التي تمتلك مكتبات ضخمة من المحتوى، يحول هذا الوكيل ما كان ثابتاً إلى شيء ديناميكي— مما يمنح الموظفين والعملاء طريقة أكثر ذكاء للعثور على ما يحتاجونه، في الوقت الذي يحتاجون إليه.

الصورة الأكبر

لا يوجد وكيل واحد يحكي القصة كاملة، ولكن عندما يكشف وكلاء البحث عن رؤى تسترشد بها القرارات، فإن وكلاء المعرفة يحافظون على أن تكون كل محادثة قائمة على معلومات دقيقة، ويصل وكلاء التفاعل إلى الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب عبر الوظائف والفرق ومهام سير العمل. هذا هو التنسيق الوكيل أثناء العمل.

سواء كنت تعمل في مجال المبيعات أو العمليات أو خدمة العملاء أو إدارة المعرفة، فإن القوة الحقيقية لا تكمن في وكيل واحد. بل في ما يحدث عندما يعملان معاً، بتنسيق من خلال منصة واحدة، لتحقيق نتيجة مشتركة.

تم تصميم هذا النموذج التجريبي لجعل ذلك ممكناً —لمساعدة العملاء على البدء في استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل بشكل أسرع وأكثر ثقة. من خلال الجمع بين الذكاء والتنسيق والثقة في تجربة واحدة، تتخذ IBM خطوة عملية نحو تبسيط كيفية وصول المؤسسات إلى الذكاء الاصطناعي الوكيل ونشره وتوسيع نطاقه في جميع أنحاء المؤسسة. هذا هو watsonx Orchestrate.

Valentina Rudas Montoya

Product Marketing Manager, watsonx Orchestrate

Samina Hossain

AI Agents Product Manager, watsonx Orchestrate