تطلق شركة IBM برنامجًا تجريبيًا للتجارة الإلكترونية لفترة محدودة يسمح للعملاء بشراء واختيار وكلاء الذكاء الاصطناعي المدمجين مع الشركاء مباشرةً من موقع IBM.com، مع اشتراك في watsonx Orchestrate.
لأول مرة، يمكن للعملاء اكتشاف وشراء وبدء استخدام مجموعة مختارة من الوكلاء الجاهزين للمؤسسات من خلال تجربة شراء موحدة واحدة على موقع المنتجات العامة لشركة IBM.
يزيل هذا النموذج التجريبي الانقطاع في واحدة من أكبر التحديات التي تواجهها المؤسسات عند اعتماد الذكاء الاصطناعي الوكيل: الانتقال السريع من التقييم إلى الإنتاج. بدلاً من التنقل بين عدة بائعين وعقود ومسارات تأهيل متعددة، يمكن للعملاء الوصول إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين أثبتوا جدارتهم وجاهزيتهم للعمل ضمن مهام سير عمل حقيقية من اليوم الأول.
ومع انتقال المؤسسات إلى ما هو أبعد من التجربة مع الذكاء الاصطناعي نحو نشر التشغيلي الحقيقي، يصبح التنسيق أمراً أساسيا. يقدم وكلاء الذكاء الاصطناعي أكبر قيمة عندما يعملون معاً —عبر الأنظمة والفرق والعمليات— بدلاً من العمل بشكل منفصل.
تم بناء watsonx Orchestrate لتمكين هذا النوع من التنسيق. يوفر طبقة التنسيق التي تسمح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بالتعاون ضمن مهام سير عمل المؤسسات، مع حوكمة ومراقبة وعناصر تحكم مدمجة. وهذا يضمن أن تظل الإجراءات التي يقودها الوكلاء شفافة وقابلة للتدقيق ومتوافقة مع السياسات التنظيمية.
يستند هذا النموذج التجريبي للتجارة الإلكترونية إلى هذا الأساس من خلال دمج watsonx Orchestrate مع مجموعة مختارة من وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يلبون الاحتياجات المشتركة للمؤسسات —من البحث والوصول إلى البيانات إلى ذكاء المبيعات والتفاعل مع العملاء— مما يسمح للعملاء بتشغيل الذكاء الاصطناعي الوكيل بشكل أسرع وبثقة أكبر.
كجزء من هذا البرنامج التجريبي، يمكن للعملاء شراء watsonx Orchestrate مع ما يصل إلى ستة وكلاء ذكاء اصطناعي مدمجين مع شركاء watsonx Orchestrate بسعر ترويجي لفترة محدودة.
تم اختيار الوكلاء التالية أسماؤهم ليُظهروا للعملاء ما يصبح ممكناً عندما يتم تنسيق المعلومات عبر مهام سير العمل - بدءاً من لحظة طرح السؤال، مروراً بالبحث وإنشاء الرؤى وصولاً إلى تنفيذ المبيعات والتفاعل مع العملاء. يقدم كل وكيل قيمة مستقلة ضمن مجاله، لكن معاً — بتمكين من watsonx Orchestrate — يعملان كسير عمل متكامل يحقق تأثيراً أكبر للأعمال.
الأسئلة والطلبات ليست سوى نقطة البداية. يعمل هؤلاء الوكلاء على تسريع المسار من الاستفسار إلى إجابات موثوقة وقابلة للتنفيذ من خلال الجمع بين بيانات الويب المباشرة والمعرفة الداخلية ومهام سير العمل البحثي المنسق.
الرؤى دون تنفيذ هي مجرد ضوضاء. يعمل هؤلاء الوكلاء على سد الفجوة - أي ربط ما تعرفه عن السوق بما تفعله فرقك بعد ذلك.
عند التنسيق معًا، يدعم هؤلاء الوكلاء تدفقًا سلسًا من البداية إلى النهاية: تحديد الحسابات الصحيحة، وصياغة الرسالة الصحيحة، والوصول إلى العملاء من خلال القناة الصحيحة تلقائيًا.
Symplistic.ContentIQ من Symplistic.ai يحول المواقع الإلكترونية والوثائق وقواعد المعرفة إلى وكلاء محادثة يقدمون إجابات دقيقة مدركة للسياق من خلال مسار توليد معزّز بالاسترجاع مؤتمت بالكامل.
بالنسبة إلى المؤسسات التي تمتلك مكتبات ضخمة من المحتوى، يحول هذا الوكيل ما كان ثابتاً إلى شيء ديناميكي— مما يمنح الموظفين والعملاء طريقة أكثر ذكاء للعثور على ما يحتاجونه، في الوقت الذي يحتاجون إليه.
لا يوجد وكيل واحد يحكي القصة كاملة، ولكن عندما يكشف وكلاء البحث عن رؤى تسترشد بها القرارات، فإن وكلاء المعرفة يحافظون على أن تكون كل محادثة قائمة على معلومات دقيقة، ويصل وكلاء التفاعل إلى الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب عبر الوظائف والفرق ومهام سير العمل. هذا هو التنسيق الوكيل أثناء العمل.
سواء كنت تعمل في مجال المبيعات أو العمليات أو خدمة العملاء أو إدارة المعرفة، فإن القوة الحقيقية لا تكمن في وكيل واحد. بل في ما يحدث عندما يعملان معاً، بتنسيق من خلال منصة واحدة، لتحقيق نتيجة مشتركة.
تم تصميم هذا النموذج التجريبي لجعل ذلك ممكناً —لمساعدة العملاء على البدء في استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل بشكل أسرع وأكثر ثقة. من خلال الجمع بين الذكاء والتنسيق والثقة في تجربة واحدة، تتخذ IBM خطوة عملية نحو تبسيط كيفية وصول المؤسسات إلى الذكاء الاصطناعي الوكيل ونشره وتوسيع نطاقه في جميع أنحاء المؤسسة. هذا هو watsonx Orchestrate.
