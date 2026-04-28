نقدم لكم IBM Bob Premium Package for Z

يتوقع المطورون المعاصرون تجربة بيئة تطوير متكاملة على الحافة ووكيلة متطورة، ويمكن للفرق التي تعمل على تطبيقات IBM Z أن تجرب ذلك مع IBM Bob.

تعد IBM Bob أداة تطوير مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمطوري المؤسسات يمكنها تخطيط مهام التحديث متعددة الخطوات وتنفيذها والتحقق من صحتها والتحكم فيها عبر دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC)، إذ تجمع بين الذكاء الاصطناعي والتنسيق الوكيلي لدفع عمليات سير عمل التطوير المعقدة بفاعلية مباشرةً داخل IDE.

تجلب Premium Package for Z المبنية على IBM Bob، خبرة عميقة في مجال ولغة IBM Z مباشرة إلى تجربة IBM Bob. وتضيف سياقًا خاصًا بمنصة Z، وأدوات تحليل متقدمة، وذكاءً واعيًا للمؤسسات يمكن أن يوفر رؤى للمنصة من أجل تطوير التطبيقات على الكمبيوتر المركزي. يتم تقديمها من خلال بيئة تطوير متكاملة، وهي تدعم التحرير والتدقيق وتصحيح الأخطاء لتطبيقات z/OS مع الاستفادة من إشارات سياقية غنية مثل بيانات التطبيق الوصفية، والوعي باللغة والبرمجيات الوسيطة، والأدوات الخاصة بالمنصة. جنباً إلى جنب، يمكن لهذه القدرات أن تعزز الرؤية على مستوى التطبيقات، والوثائق الشاملة، وفهم التعليمات البرمجية، ومساعدة متوافقة مع المعايير مصممة لتناسب حجم وتعقيد بيئات IBM Z المؤسسية.