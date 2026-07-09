الإعلان عن IBM Bob Premium Package for Z: تسريع عملية تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي للمؤسسات

تساعد هذه القدرات مجتمعة المطورين على إنجاز مهام تحديث IBM Z المعقدة بشكل أسرع، بدءًا من فهم بيئات التطبيقات وصولاً إلى إعادة هيكلة الكود المتجانس ودفع مبادرات التحديث إلى الأمام باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل. ومن خلال الاستفادة من Z Understand والتحليل الثابت لإنشاء عرض قابل للاستعلام عن بيئة تطبيقات الكمبيوتر المركزي، تساعد حزمة Bob Premium Package for Z الفرق على تقييم تأثير التغيير عبر التبعيات الشاملة للبرامج وقواعد الكود بثقة أكبر مقارنة بالتحليل اليدوي وحده.

على سبيل المثال، يمكن للمطور المكلف بتحسين تطبيق COBOL خاص بالتأمين أن يبدأ سير عمل تحديث متعدد الخطوات بمجرد موجِّه واحد:

"أحتاج إلى إضافة عمود إلى جدول بوليصات تأمين المركبات يحدد ما إذا كانت المركبة كهربائية أم لا. هل يمكنك تطبيق معايير البرمجة الخاصة بي وتحديث كل البرامج المتأثرة؟"

بموجب هذا الموجِّه، ستطبق الأداة خبرة أجهزة الكمبيوتر المركزية العميقة الخاصة بأنظمة Z من خلال سير عمل محكوم وشامل. وتتكامل الحوكمة، والتوسع، والتنفيذ، والاستدلال في تجربة واحدة سلسة، ما يوفر نتائج يمكن التنبؤ بها وجديرة بالثقة مع تقليل الجهد اليدوي بشكل كبير.