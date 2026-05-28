Ansible for IBM Z: تعزيز الأتمتة المؤسسية باستخدام z/OS core collection 2.0

مع إصدار IBM z/OS core collection 2.0، تخطو أتمتة المؤسسات خطوة كبيرة نحو توحيد العمليات عبر بيئات السحابة والبيئات الموزعة وIBM Z.
وصلت الأتمتة المؤسسية إلى مرحلة فارقة. لم تعد يتم تعريفها من خلال مكاسب الكفاءة المعزولة، بل من خلال القدرة على تشغيل كل منصة - السحابة والأنظمة الموزعة وأنظمة المهام الحساسة - من خلال نسيج أتمتة واحد موثوق به.
باستخدام IBM z/OS core collection 2.0 لمنصة Red Hat Ansible Automation Platform، تتقدم IBM Z أكثر نحو ذلك المستقبل. يمكن للمؤسسات الآن إدارة أنظمة IBM z باستخدام نفس إطار عمل الأتمتة الخاضع للحوكمة الذي تعتمد عليه في بقية المؤسسة، مما يوفر سياسة متسقة وتحكمًا وانضباطًا تشغيليًا لأحمال التشغيل الأكثر حساسية لديها.
يمثل هذا تحولاً جوهرياً: من الأتمتة الخاصة بالمنصة إلى التنسيق على مستوى المؤسسة، مما يتيح للقادة توسيع نطاق الأتمتة بثقة.
ما يهم المؤسسات اليوم ليس المزيد من الأتمتة، بل أتمتة أفضل يمكن التنبؤ بها، والتحكم بها، وتتمتع بالمرونة على نطاق واسع.
يواصل أحدث إصدار 2.0 من IBM z/OS core collection دفع مهمة Red Hat Ansible Certified Content for IBM Z من خلال ترويج IBM Z كنقطة نهاية خاضعة للحوكمة وموحدة ضمن أتمتة المؤسسات تتماشى مع نفس نموذج تشغيل الأتمتة Ansible مثل بقية السحابة الموزعة أو المحلية أو الهجينة.
وبنفس القدر من الأهمية، فإن الإصدار 2.0 الذي تم إصداره مؤخرًا من مجموعة z/OS core collection يضع IBM Z في وضع يسمح لها بالمشاركة بشكل طبيعي في دورات حياة الأتمتة الأوسع نطاقًا التي تشمل التزويد والتكوين والعمليات.
وهنا يأتي دور تقنيات مثل Terraform وAnsible. يحدد Terraform ويوفر حالة البنية التحتية، بينما يقوم Ansible بتنظيم التكوين، وتنفيذ السياسات، والعمليات المستمرة. تعمل هذه الأنظمة مجتمعةً على تمكين الأتمتة الشاملة في جميع أنحاء المؤسسة، مما يجعل IBM Z في نفس دورة الحياة القائمة على الرمز البرمجي مثل الأنظمة السحابية والموزعة.
مع تسريع الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في كيفية إنشاء مهام سير العمل، يضمن هذا الأساس بقاء التنفيذ حتميًا وقابلاً للتدقيق وخاضعًا للحوكمة.
يقوم العملاء بتطبيق Ansible for IBM Z عبر مجموعة واسعة من السيناريوهات التشغيلية لتحقيق نتائج الأتمتة الموضحة أعلاه. أحد أكثر الأمثلة تأثيراً هو تجديد شهادات SSL وإدارتها، حيث تساعد الأتمتة على تقليل الجهد اليدوي والمخاطر التشغيلية في بيئات الإنتاج.
بالإضافة إلى إدارة الشهادات، تقوم المؤسسات بتوسيع نطاق الأتمتة عبر دورة الحياة التشغيلية لـ IBM Z لتتماشى مع معايير المؤسسة ومهام سير العمل:
وتوضح حالات الاستخدام هذه مجتمعةً كيف يشارك كل من Ansible for IBM Z وإصدار IBM z/OS core collection الأخير في مساعدة المؤسسات على تطبيق حوكمة متسقة وتقليل المخاطر التشغيلية وتحديث العمليات اليومية، باستخدام نفس ممارسات الأتمتة عبر IBM Z وبقية المؤسسة.
مع تقارب الأتمتة مع إطارات عمل البنية التحتية كرمو برمجي مثل Terraform والتطوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تكتسب الشركات القدرة على تنسيق كل من التكوين والتوفير في سير عمل متماسك واحد. سيسمح ذلك بتعريف البيئات ونشرها والتحكم فيها من البداية إلى النهاية من خلال الرمز البرمجي. بالنسبة إلى IBM Z، يفتح هذا مستوى جديداً من المرونة، مع الحفاظ على الانضباط والأمان والموثوقية التي تتوقعها المؤسسات.
باستخدام Ansible for IBM Z، والإصدار الأخير من IBM z/OS core collection 2.0، لم يعد IBM Z مؤتمتًا فحسب. وهو جزء لا يتجزأ من نسيج أتمتة المؤسسة كمنصة يمكن التنبؤ بها وتحكمها السياسات وجاهزة لما هو قادم.
هذا إعادة تعريف لكيفية مشاركة الكمبيوتر المركزي في المؤسسات الحديثة.