في عصر يتشكل بفعل الذكاء الاصطناعي الهجين والقائم على الوكلاء والسيادي، ترسم IBM و AMD معًا ملامح ما ينبغي أن تكون عليه الحوسبة المؤسسية.
ومع دفع المؤسسات بالذكاء الاصطناعي إلى بيئة الإنتاج، وتزايد تركيز الحكومات والقطاعات الخاضعة للتنظيم على السيادة الرقمية، أصبحت القرارات التقنية تعتمد على نحو متزايد على منصات مفتوحة وموثوقة، صُممت لتوفير التحكم والشفافية والأداء. ويواصل هذا الزخم تسارعه مع تعميق AMD و IBM تعاونهما، من خلال مواءمة وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسوميات الرائدة من AMD مع IBM Software و IBM Infrastructure و IBM Cloud ومنصات Red Hat الهجينة المفتوحة، لتقديم قدرات ذكاء اصطناعي وحوسبة عالية الأداء من فئة المؤسسات وعلى نطاق واسع.
ويعكس هذا التعاون واقعًا واضحًا في السوق: فالذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء لم يعودا يقتصران على الحاجة إلى الأداء وحده. بل أصبحا يتطلبان منصات متكاملة ومهيّأة للسيادة، ومصممة للنشر الهجين، والمواءمة مع المتطلبات التنظيمية، وحوكمة المؤسسات.
وخلال Think 2026، أعلنت IBM عن التوفر العام لمنتج IBM Sovereign Core، وهي منصة برمجية متكاملة للسيادة وجاهزة للتشغيل، تجمع بين مستوى تحكم للذكاء الاصطناعي، وأدلة امتثال مستمرة، ومهام سير عمل قائمة على الوكلاء وخاضعة للحوكمة، وقد صُممت لمساعدة المؤسسات والجهات الحكومية ومزودي الخدمات على نشر بيئات سيادية جاهزة للذكاء الاصطناعي وتشغيلها، مع منح العملاء تحكمًا كاملًا في البيانات والعمليات والحوكمة.
تُعد AMD شريك إطلاق لمنتج IBM Sovereign Core، بما يوفّر قدرات حوسبة موثوقة وعالية الأداء لدعم عمليات نشر الذكاء الاصطناعي السيادي حول العالم. وتتعاون IBM و AMD لتمكين عمليات نشر الذكاء الاصطناعي السيادي من خلال IBM Sovereign Core.
وباستخدام IBM Sovereign Core، تستطيع المؤسسات تطبيق ضوابط سيادة مستمرة عبر البنية التحتية والبيانات وأحمال التشغيل والعمليات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مستوى الأداء الذي تتطلبه تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحديثة. وتشكّل وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسوميات من AMD ركيزة أساسية في هذا الإطار، إذ تتيح للعملاء نشر بيئات ذكاء اصطناعي سيادي من دون التفريط في كثافة القدرة الحاسوبية أو إمكانات التسريع أو الكفاءة.
قال Philip Guido، نائب الرئيس التنفيذي وكبير المسؤولين التجاريين في AMD: "يمثل اليوم توسعًا في شراكتنا الاستراتيجية مع IBM، إذ نجمع بين قدراتنا لمساعدة عملاء المؤسسات على تسريع وتيرة التقدم من خلال الابتكار المفتوح." وأضاف: "ومن خلال الجمع بين محفظة AMD للحوسبة عالية الأداء وريادة IBM في الذكاء الاصطناعي المؤسسي ومنصة Red Hat الهجينة المفتوحة للسحابة، نقدم حلول ذكاء اصطناعي متكاملة من البداية إلى النهاية، تمكّن العملاء من التحرك بسرعة أكبر، والتوسع بذكاء أعلى، وتحقيق نتائج أعمال ملموسة."
يساعد IBM Sovereign Core على منصات AMD المؤسسات على:
تواصل AMD ترسيخ مكانتها في مجال الحوسبة المؤسسية من خلال بنى وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسوميات المحسّنة للذكاء الاصطناعي، وأحمال التشغيل كثيفة البيانات، والحوسبة عالية الأداء. أما ما يتغير اليوم بوتيرة متسارعة، فهو مدى الحضور العميق لابتكارات AMD عبر مجموعة عروض IBM.
من IBM Software و Red Hat إلى منصات IBM Cloud والبنية التحتية، تتحول ريادة AMD في تقنيات الشرائح إلى نتائج مؤسسية جاهزة للتطبيق في بيئة الإنتاج. ويتيح هذا التكامل الأوثق للعملاء الذين يعتمدون على معماريات AMD نشر أحمال التشغيل بصورة متسقة عبر مراكز البيانات التقليدية والبيئات الهجينة والمنصات السيادية.
تؤدي IBM Software دورًا استراتيجيًا متنامي الأهمية في تعظيم القيمة التي تقدمها AMD للمؤسسات. وفي مجالات الأتمتة وتحديث التطبيقات والبيانات والذكاء الاصطناعي، تواصل IBM تهيئة محفظتها البرمجية للبيئات المعتمدة على AMD، بما يساعد العملاء على تحويل قدرات البنية التحتية إلى أثر ملموس وقابل للقياس في الأعمال.
وبالاقتران مع Red Hat Enterprise Linux و Red Hat OpenShift و Red Hat AI Enterprise، تتيح هذه المنظومة البرمجية للمؤسسات ما يلي:
يضمن هذا النهج المرن والمفتوح، والمصمم أصلًا لبيئات Kubernetes، قابلية النقل، مع تزويد المؤسسات بالثقة التشغيلية اللازمة لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي في البيئات الخاضعة للتنظيم والمهام بالغة الأهمية.
ويتمثل الهدف الراسخ لشركة IBM منذ زمن طويل في تحويل الأنظمة المؤسسية الحيوية إلى منصات ذكية ذاتية التشغيل تحقق نتائج أعمال قابلة للقياس. ويتجلى هذا التوجه بوضوح خاص في التطور الذي يشهده IBM Db2، إذ تنتقل منصات البيانات الأساسية من أنظمة تقتصر على حفظ السجلات إلى عناصر فاعلة وخاضعة للحوكمة في عمليات الذكاء الاصطناعي القائمة على الوكلاء.
وقد أُطلق IBM Db2 Genius Hub في وقت سابق من هذا العام ليعيد تعريف Db2 بوصفه قاعدة بيانات ذاتية التشغيل لعصر الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، من خلال إدخال عمليات يقودها الذكاء الاصطناعي مع الإبقاء على الإنسان ضمن دائرة الإشراف عبر الصيانة والتعافي والاستجابة للحوادث، بما ينقل إدارة قواعد البيانات من معالجة الأعطال بعد وقوعها إلى تشغيل استباقي أكثر استقلالية، ويخفض بصورة ملموسة الجهد اليدوي والتكلفة والوقت اللازم للحل.
أثبتت IBM توافق Db2 Genius Hub مع AMD Instinct™ MI300X بما يلبي متطلبات العملاء المشاركين في المرحلة التجريبية، فيما تتواصل اختبارات MI355X، وهو ما يعزز دور الحوسبة المسرّعة من AMD كأساس لعمليات بيانات ذاتية التشغيل قابلة للتوسع وخاضعة للحوكمة.
تحتاج المؤسسات وجهات القطاع العام إلى منصات ذكاء اصطناعي يمكن الوثوق بها عند التشغيل على نطاق واسع. ويوفر IBM Cloud، بالاستفادة من معالجات AMD EPIC ووحدات معالجة الرسوميات Instinct، أساسًا قويًا لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيل الاستدلال عليها، مع دعم نماذج نشر تتوافق مع المتطلبات التنظيمية ومتطلبات مكان تخزين البيانات وسيادتها.
وبالاقتران مع Red Hat AI Enterprise، يستطيع العملاء بناء حلول ذكاء اصطناعي مفتوحة وقابلة للنقل، تحد من الاعتماد على مجموعات التقنيات المملوكة، مع الحفاظ على مستويات عالية من الأداء والحوكمة.
وبالنسبة إلى أحمال التشغيل الحساسة للأداء، مثل أتمتة التصميم الإلكتروني (EDA) والمحاكاة المتقدمة والحوسبة العلمية، يُتوقع أن توفر معالجات ™AMD EPYC من الجيل الخامس على IBM Cloud كثافة الأنوية، وعرض نطاق الذاكرة، والكفاءة اللازمة لتحقيق أداء مستدام في الحوسبة عالية الأداء.
كما تعزز البنية التحتية والخدمات التي تقدمها IBM قدرات معالجات AMD من خلال إمكانات الجدولة المؤسسية والموثوقية وإدارة دورة الحياة، بما يدعم أحمال تشغيل الحوسبة عالية الأداء البالغة الأهمية عبر البيئات الهجينة والخاضعة للتنظيم.
في مؤتمر Think، سلطت IBM و AMD الضوء على الكيفية التي يعيد بها عصر الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء تشكيل متطلبات البنية التحتية، مع توسع وكلاء الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبيرة وأحمال تشغيل الحوسبة عالية الأداء عبر بيئات تتزايد فيها درجة التوزع. وأظهرت جلسة “بناء استراتيجية ذكاء اصطناعي قابلة للتشغيل في أي مكان باستخدام IBM Cloud و AMD” كيف تثمر الشراكة الممتدة بين IBM و AMD عن إرساء أساس يتيح الحوسبة في أي مكان لخدمة الذكاء الاصطناعي الهجين، جامعًا بين قدرة حوسبية عالية وقابلية نقل سلسة عبر البيئات السحابية والمحلية.
كما أوضحت الجلسة كيف تتيح وحدات معالجة الرسوميات ™AMD Instinct، عند اقترانها بشبكات الذكاء الاصطناعي Pollara 400G، تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيل الاستدلال عليها بمعدلات إنتاجية مرتفعة، بالاستفادة من سعة HBM الرائدة في القطاع وعرض نطاقها، فيما توفر معالجات ™AMD EPYC ركيزة فعالة وآمنة لأحمال التشغيل الهجينة العامة وأحمال الحوسبة عالية الأداء.
باستخدام IBM watsonx و Red Hat OpenShift، تستطيع المؤسسات توحيد دورة حياة واحدة للذكاء الاصطناعي عبر السحب العامة والخاصة، بما يبسّط العمليات مع الحفاظ على الأداء والانفتاح والتحكم عند التشغيل على نطاق واسع.
وتتطلب بيئات الذكاء الاصطناعي الحديثة بنية بيانات تكون جاهزة للاستخدام منذ البداية. توفّر IBM Fusion منصة بيانات للذكاء الاصطناعي متكاملة مسبقًا ومُعرّفة بالبرمجيات، وجاهزة لبيئة الإنتاج فور نشرها. ومع التكوينات المعتمدة، والنشر المؤتمت، والإدارة الموحدة لدورة الحياة، تزيل IBM Fusion التعقيدات المرتبطة ببناء بيئات بيانات الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، بما يمكّن المؤسسات من إطلاق منصة بيانات متكاملة بسرعة واتساق ومن دون الحاجة إلى هندسة مخصصة.
وبعد النشر، يوفّر IBM Fusion مع IBM Storage Scale معًا منصة بيانات مصممة للارتقاء بالأداء بما يواكب أكثر أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي وHPC تطلبًا. وتضمن خدمات البيانات عالية الإنتاجية ومنخفضة زمن الانتقال أن تعمل وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسوميات من AMD بكامل طاقتها في التدريب والاستدلال وعمليات المحاكاة كثيفة الحوسبة. ولتسريع الاعتماد أكثر، تعمل IBM على تطوير بنية مرجعية لعملاء AMD تجمع بين IBM Storage Scale ووحدات معالجة الرسوميات AMD Instinct MI355X، بما يوفّر مسارًا واضحًا وجاهزًا لبيئة الإنتاج لتوسيع أداء الذكاء الاصطناعي مع تقليل مخاطر النشر واختصار الوقت اللازم لتحقيق قيمة فعلية.
ومن خلال ضمان تدفق مستمر لبيانات عالية الجودة لتغذية الذكاء الاصطناعي والتحليلات، توفّر IBM Fusion خدمات البيانات المؤسسية اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في بيئات الإنتاج. وتتضمن المنصة إمكانات مدمجة لحماية البيانات، مثل النسخ الاحتياطي والاستعادة، والتعافي من الكوارث، والمرونة القائمة على السياسات عبر البيئات الهجينة والسيادية. كما تتيح خدمات التخزين التي تراعي طبيعة المحتوى وضع البيانات بكفاءة، وإدارة دورة حياتها، والتحكم في الوصول إليها، في حين تدعم خدمات البيانات الجاهزة للمتجهات مهام سير عمل الذكاء الاصطناعي الناشئة التي تعتمد على التمثيلات المتجهية والبحث الدلالي، ما يجعل IBM Fusion منصة بيانات متكاملة للذكاء الاصطناعي، مصممة ليس فقط للتوسع، بل أيضًا للتشغيل المؤسسي طويل الأمد.
وفي إطار توسيع تعاونهما، أعلنت IBM و AMD في منتصف عام 2025 عن خطط لتطوير معماريات حوسبة من الجيل التالي، استنادًا إلى رؤية IBM لدمج مكامن القوة في أجهزة الكمبيوتر الكمّية والحوسبة عالية الأداء، فيما يُعرف باسم "الحوسبة الفائقة المتمحورة حول الكم".
يجمع التعاون بين IBM و AMD بين ريادة IBM في الحوسبة الكمّية وما تتمتع به AMD من نقاط قوة في وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسوميات والمسرّعات ومعماريات الحوسبة عالية الأداء، بهدف معالجة مشكلات تتجاوز قدرات أي نهج حوسبي يعمل منفردًا.
وبدلًا من التعامل مع الأنظمة الكمّية بوصفها منصات مستقلة، تركز IBM و AMD على مهام سير عمل هجينة تجمع بين الحوسبة الكمّية والحوسبة التقليدية، بحيث يُنفَّذ كل جزء من المشكلة باستخدام النهج الحوسبي الأنسب لمعالجته. وفي هذا النموذج، يمكن لأجهزة الكمبيوتر الكمّية التعامل مع المسائل ذات الطبيعة الكمّية الأصلية، مثل المحاكاة الجزيئية أو مسائل التحسين، بينما تتولى الأنظمة التقليدية المدعومة من AMD معالجة البيانات على نطاق واسع، وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإجراء العمليات الحسابية العددية، بما يتيح الوصول إلى نتائج أسرع بكثير وأكثر دقة.
ويقدّم التعاون الموسّع بين AMD و Red Hat و IBM، عبر الشرائح والبرمجيات والبنية التحتية والسحابة، والآن أيضًا IBM Sovereign Core، منصة قوية للذكاء الاصطناعي المؤسسي والسيادي.
ومعًا، تتيح هذه المنظومة للمؤسسات ما يلي:
ويمثل ذلك المرحلة التالية من هذا الزخم: ابتكار تقوده AMD وتقدمه IBM من خلال منصات مفتوحة وموثوقة وجاهزة للمؤسسات، ومصممة لتشغيل الذكاء الاصطناعي الهجين والسيادي على نطاق واسع.
