وخلال Think 2026، أعلنت IBM عن التوفر العام لمنتج IBM Sovereign Core، وهي منصة برمجية متكاملة للسيادة وجاهزة للتشغيل، تجمع بين مستوى تحكم للذكاء الاصطناعي، وأدلة امتثال مستمرة، ومهام سير عمل قائمة على الوكلاء وخاضعة للحوكمة، وقد صُممت لمساعدة المؤسسات والجهات الحكومية ومزودي الخدمات على نشر بيئات سيادية جاهزة للذكاء الاصطناعي وتشغيلها، مع منح العملاء تحكمًا كاملًا في البيانات والعمليات والحوكمة.

تُعد AMD شريك إطلاق لمنتج IBM Sovereign Core، بما يوفّر قدرات حوسبة موثوقة وعالية الأداء لدعم عمليات نشر الذكاء الاصطناعي السيادي حول العالم. وتتعاون IBM و AMD لتمكين عمليات نشر الذكاء الاصطناعي السيادي من خلال IBM Sovereign Core.

وباستخدام IBM Sovereign Core، تستطيع المؤسسات تطبيق ضوابط سيادة مستمرة عبر البنية التحتية والبيانات وأحمال التشغيل والعمليات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مستوى الأداء الذي تتطلبه تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحديثة. وتشكّل وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسوميات من AMD ركيزة أساسية في هذا الإطار، إذ تتيح للعملاء نشر بيئات ذكاء اصطناعي سيادي من دون التفريط في كثافة القدرة الحاسوبية أو إمكانات التسريع أو الكفاءة.

قال Philip Guido، نائب الرئيس التنفيذي وكبير المسؤولين التجاريين في AMD: "يمثل اليوم توسعًا في شراكتنا الاستراتيجية مع IBM، إذ نجمع بين قدراتنا لمساعدة عملاء المؤسسات على تسريع وتيرة التقدم من خلال الابتكار المفتوح." وأضاف: "ومن خلال الجمع بين محفظة AMD للحوسبة عالية الأداء وريادة IBM في الذكاء الاصطناعي المؤسسي ومنصة Red Hat الهجينة المفتوحة للسحابة، نقدم حلول ذكاء اصطناعي متكاملة من البداية إلى النهاية، تمكّن العملاء من التحرك بسرعة أكبر، والتوسع بذكاء أعلى، وتحقيق نتائج أعمال ملموسة."